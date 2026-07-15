Colombia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

La institución militar informó que soldados del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada adelantan una ofensiva sostenida en la vereda Palenque del suroeste antioqueño.

Guardar
Google icon
El parlamentario del Centro Democrático, oriundo del municipio, denunció en redes sociales la situación en la zona rural y solicitó intervención inmediata del Estado para dar garantías a los campesinos en las veredas - crédito @Juan_EspinalR / X

Soldados del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos con presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Palenque, municipio de Jericó, Antioquia, durante la tarde del martes 14 de julio, según reportó la institución.

Las operaciones, ejecutadas por el Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, buscan neutralizar la presencia de estructuras armadas ilegales en el suroeste antioqueño.

Operativos militares en Jericó

El Ejército Nacional informó a través de su cuenta oficial de X que la ofensiva militar se desarrolla en la vereda Palenque, situada a pocos minutos del casco urbano de Jericó. De acuerdo con el comunicado, las tropas avanzan en el territorio con el objetivo de “fortalecer la seguridad y proteger a la población civil”. Hasta el cierre de este reporte, la institución no ha confirmado el grupo armado involucrado ni ha dado detalles sobre bajas o capturas.

PUBLICIDAD

Es preciso mencionar que Jericó, en el suroeste de Antioquia, es considerado un remanso de paz dentro del departamento. La presencia de actores armados en sus veredas generó preocupación entre los habitantes y líderes locales, que solicitaron mayor acompañamiento estatal ante la percepción de inseguridad.

El Ejército Nacional reportó enfrentamientos con presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Palenque de Jericó, Antioquia - crédito @Ejercito_Div7 / X
El Ejército Nacional reportó enfrentamientos con presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Palenque de Jericó, Antioquia - crédito @Ejercito_Div7 / X

Llamados desde la dirigencia política

La situación fue denunciada en redes sociales por Juan Espinal, senador electo del partido Centro Democrático y oriundo del municipio. En una publicación en X, Espinal manifestó:

“En este momento se presentan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en mi pueblo, Jericó (Antioquia). Es lamentable que un municipio históricamente tranquilo, con una ciudadanía ejemplar, hoy esté reclamando seguridad”.

PUBLICIDAD

El parlamentario instó al Gobierno nacional a intervenir de manera inmediata en el territorio, liderar un consejo de seguridad y brindar garantías a los campesinos de las veredas. Espinal subrayó que ni la Gobernación ni la Alcaldía pueden enfrentar estas amenazas sin el apoyo directo del Estado colombiano:

“Es el Gobierno nacional quien tiene la responsabilidad y toda la capacidad del Estado para combatir a los grupos armados ilegales y devolver la seguridad a los habitantes de Jericó (sic)”, enfatizó.

El senador Juan Espinal afirmó que los campesinos de la vereda Palenque son intimidados por grupos armados ilegales dedicados a la extorsión y al robo - crédito @Juan_EspinalR / X
El senador Juan Espinal afirmó que los campesinos de la vereda Palenque son intimidados por grupos armados ilegales dedicados a la extorsión y al robo - crédito @Juan_EspinalR / X

En una grabación difundida junto a su mensaje, el senador reiteró la gravedad del escenario y la urgencia de restablecer el orden público: “Estos enfrentamientos son en una vereda que queda a cinco minutos del casco urbano, en la vereda de Palenque, donde nuestros campesinos y amigos están siendo intimidados por los bandidos, que lo único que les interesa es extorsionar, robar y además intimidar a la ciudadanía”.

Contexto regional: acciones contra el Clan del Golfo

Las operaciones en Jericó se producen en un contexto de acciones militares intensificadas contra el Clan del Golfo en Antioquia y otras regiones del país. Según información suministrada por el Ejército Nacional, en días recientes se desarrollaron dos operativos en los departamentos de Antioquia y Bolívar, que resultaron en la muerte de tres presuntos integrantes de esa organización criminal.

Entre los fallecidos figura alias Diamante, señalado como segundo cabecilla de una comisión que operaba entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Las acciones, efectuadas en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, permitieron la incautación de armas de fuego, equipos de comunicaciones y material logístico presuntamente utilizado por la estructura criminal.

El primer enfrentamiento ocurrió en zona rural del municipio de Amalfi, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales actuaron contra el grupo armado. De acuerdo con la información oficial, dos de los presuntos miembros del Clan del Golfo murieron durante el operativo.

Ejército Nacional-Colombia
Las operaciones del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara buscan neutralizar estructuras armadas ilegales en el suroeste antioqueño - crédito Ejército Nacional

Incertidumbre y expectativa en la población

Al cierre de esta nota, el Ejército Nacional no ha precisado el balance de la ofensiva en Jericó ni el número de afectados, heridos o capturados. Se espera que en las próximas horas la autoridad militar entregue un reporte actualizado sobre la evolución de los hechos y los resultados de la operación.

Mientras tanto, la población de Jericó permanece a la expectativa ante la escalada de violencia en una región que, hasta hace poco, se mantenía al margen de enfrentamientos armados.

Temas Relacionados

Ejército NacionalClan del GolfoAntioquiaConflicto armadoColombia-NoticiasColombia-Violencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Efraín Cepeda le ‘bajó el pulgar’ al Centro Democrático y confirmó que apoyará a Alfredo Deluque para la presidencia del Congreso

El respaldo conservador otorgaría al congresista guajiro una ventaja significativa, pues también sumaría los apoyos de partidos como Cambio Radical, Salvación Nacional y su propia bancada, frente a su más cercano contendor, el senador Honorio Henríquez, de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe

Efraín Cepeda le ‘bajó el pulgar’ al Centro Democrático y confirmó que apoyará a Alfredo Deluque para la presidencia del Congreso

Tribunal revocó una condena contra la Policía Nacional por omisión tras la agresión de un joven durante una riña en Bogotá

La corporación judicial dejó sin efectos la decisión que había ordenado indemnizar a la víctima y determinó que las lesiones sufridas por el menor de edad no eran imputables a la institución

Tribunal revocó una condena contra la Policía Nacional por omisión tras la agresión de un joven durante una riña en Bogotá

‘Timochenko’ respondió a la polémica por sus viajes internacionales: “Tengo casi el pasaporte lleno”

La agenda internacional de Rodrigo Londoño generó controversia en Colombia tras su reciente viaje a España. El exjefe de las Farc defendió sus desplazamientos y pidió diálogo al presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio de un clima político marcado por la polarización

‘Timochenko’ respondió a la polémica por sus viajes internacionales: “Tengo casi el pasaporte lleno”

El Invima ordenó suspender el uso de una popular crema de peinar por contaminación

El instituto pidió reportar los lugares dónde se distribuye para frenar su comercialización e instó a aquellos que ya la compraron a sacarla de su rutina diaria

El Invima ordenó suspender el uso de una popular crema de peinar por contaminación

Petro lanzó sablazo a Abelardo de la Espriella por su Consejo de Ministros: “Simular que son Gobierno es un delito”

El presidente electo se reunió con algunos de sus ministros designados en Barranquilla. Su administración inicia el 7 de agosto de 2026

Petro lanzó sablazo a Abelardo de la Espriella por su Consejo de Ministros: “Simular que son Gobierno es un delito”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

Jhon Alex Castaño recordó el día en que Darío Gómez cambió su historia en un salón de clases

Alejandro Estrada despejó las dudas de sus fans: desde el premio de ‘La casa de los famosos Colombia’ hasta su situación sentimental

Greeicy fue confirmada como artista invitada de Karol G en el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Deportes

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Resultados del Panamericano de Velocidad 2026: el patinaje sigue siendo el deporte que más alegrías le da a Colombia

Colombia avanza a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 de la FIBA como mejor tercera

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La Selección Colombia tendría un premio de consolación en el Mundial 2026: esta es la razón

Barranquilla avanza en su apuesta por la IndyCar: circuito urbano estaría listo para una carrera antes de 2028