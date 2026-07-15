Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

El parlamentario del Centro Democrático, oriundo del municipio, denunció en redes sociales la situación en la zona rural y solicitó intervención inmediata del Estado para dar garantías a los campesinos en las veredas - crédito @Juan_EspinalR / X

Soldados del Ejército Nacional sostuvieron enfrentamientos con presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Palenque, municipio de Jericó, Antioquia, durante la tarde del martes 14 de julio, según reportó la institución.

Las operaciones, ejecutadas por el Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, buscan neutralizar la presencia de estructuras armadas ilegales en el suroeste antioqueño.

Operativos militares en Jericó

El Ejército Nacional informó a través de su cuenta oficial de X que la ofensiva militar se desarrolla en la vereda Palenque, situada a pocos minutos del casco urbano de Jericó. De acuerdo con el comunicado, las tropas avanzan en el territorio con el objetivo de “fortalecer la seguridad y proteger a la población civil”. Hasta el cierre de este reporte, la institución no ha confirmado el grupo armado involucrado ni ha dado detalles sobre bajas o capturas.

PUBLICIDAD

Es preciso mencionar que Jericó, en el suroeste de Antioquia, es considerado un remanso de paz dentro del departamento. La presencia de actores armados en sus veredas generó preocupación entre los habitantes y líderes locales, que solicitaron mayor acompañamiento estatal ante la percepción de inseguridad.

El Ejército Nacional reportó enfrentamientos con presuntos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Palenque de Jericó, Antioquia - crédito @Ejercito_Div7 / X

Llamados desde la dirigencia política

La situación fue denunciada en redes sociales por Juan Espinal, senador electo del partido Centro Democrático y oriundo del municipio. En una publicación en X, Espinal manifestó:

“En este momento se presentan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en mi pueblo, Jericó (Antioquia). Es lamentable que un municipio históricamente tranquilo, con una ciudadanía ejemplar, hoy esté reclamando seguridad”.

PUBLICIDAD

El parlamentario instó al Gobierno nacional a intervenir de manera inmediata en el territorio, liderar un consejo de seguridad y brindar garantías a los campesinos de las veredas. Espinal subrayó que ni la Gobernación ni la Alcaldía pueden enfrentar estas amenazas sin el apoyo directo del Estado colombiano:

“Es el Gobierno nacional quien tiene la responsabilidad y toda la capacidad del Estado para combatir a los grupos armados ilegales y devolver la seguridad a los habitantes de Jericó (sic)”, enfatizó.

El senador Juan Espinal afirmó que los campesinos de la vereda Palenque son intimidados por grupos armados ilegales dedicados a la extorsión y al robo - crédito @Juan_EspinalR / X

En una grabación difundida junto a su mensaje, el senador reiteró la gravedad del escenario y la urgencia de restablecer el orden público: “Estos enfrentamientos son en una vereda que queda a cinco minutos del casco urbano, en la vereda de Palenque, donde nuestros campesinos y amigos están siendo intimidados por los bandidos, que lo único que les interesa es extorsionar, robar y además intimidar a la ciudadanía”.

PUBLICIDAD

Contexto regional: acciones contra el Clan del Golfo

Las operaciones en Jericó se producen en un contexto de acciones militares intensificadas contra el Clan del Golfo en Antioquia y otras regiones del país. Según información suministrada por el Ejército Nacional, en días recientes se desarrollaron dos operativos en los departamentos de Antioquia y Bolívar, que resultaron en la muerte de tres presuntos integrantes de esa organización criminal.

Entre los fallecidos figura alias Diamante, señalado como segundo cabecilla de una comisión que operaba entre el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar. Las acciones, efectuadas en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, permitieron la incautación de armas de fuego, equipos de comunicaciones y material logístico presuntamente utilizado por la estructura criminal.

PUBLICIDAD

El primer enfrentamiento ocurrió en zona rural del municipio de Amalfi, donde tropas de la Fuerza de Despliegue Contra Amenazas Transnacionales actuaron contra el grupo armado. De acuerdo con la información oficial, dos de los presuntos miembros del Clan del Golfo murieron durante el operativo.

Las operaciones del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara buscan neutralizar estructuras armadas ilegales en el suroeste antioqueño - crédito Ejército Nacional

Incertidumbre y expectativa en la población

Al cierre de esta nota, el Ejército Nacional no ha precisado el balance de la ofensiva en Jericó ni el número de afectados, heridos o capturados. Se espera que en las próximas horas la autoridad militar entregue un reporte actualizado sobre la evolución de los hechos y los resultados de la operación.

Mientras tanto, la población de Jericó permanece a la expectativa ante la escalada de violencia en una región que, hasta hace poco, se mantenía al margen de enfrentamientos armados.

PUBLICIDAD