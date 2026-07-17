Ejército Nacional frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

El Ejército Nacional frustró un intento de asonada en El Filo, zona rural de Argelia, Cauca.- crédito X

El ambiente en el sector de El Filo, ubicado entre los municipios de Argelia y El Tambo en el departamento del Cauca, permanece alterado después de un operativo que dejó seis personas detenidas y cuatro heridos.

Según información conocida hasta el momento, grupos disidentes de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco movilizaron de manera obligatoria a habitantes de la región para forzar la salida de las tropas del Ejército Nacional del cañón de López de Micay.

De acuerdo con un reporte publicado por Caracol Radio, la convocatoria estuvo coordinada por alias Samuel y alias El Gordo, siguiendo órdenes directas de alias Gurrumino, presunto cabecilla de la estructura. Durante la concentración, civiles fueron usados como escudo por los disidentes para presionar a los militares a abandonar la zona.

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En medio de la confrontación, un grupo de personas intentó despojar de sus armas a los soldados. Según precisó el Ejército Nacional, algunos de los participantes llegaron a efectuar disparos, lo que derivó en una reacción de la fuerza pública para controlar la situación. Al parecer, cuatro personas resultaron heridas en sus extremidades y debieron ser evacuadas en helicóptero hacia la ciudad de Popayán, donde reciben atención médica.

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