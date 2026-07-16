Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Un ataque con drones cargados de explosivos sacudió la base militar del Batallón de Ingenieros N.° 30 en Tibú, Catatumbo - crédito X

Una serie de explosiones estremeció el jueves 16 de julio a Tibú, municipio estratégico del Catatumbo en Norte de Santander, tras el ataque con drones cargados de explosivos contra la base militar del Batallón de Ingenieros N.° 30. La acción violenta obligó a la institución militar a activar protocolos de emergencia y desplegar refuerzos en la zona, donde operan varios grupos armados ilegales.

De acuerdo con información preliminar entregada por el Ejército Nacional, varios artefactos explosivos cayeron sobre el complejo militar. Uno de ellos impactó el área del gimnasio sin dejar heridos, mientras que otro detonó cerca de la entrada principal, causando daños materiales en vehículos y negocios cercanos.

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El estruendo de las detonaciones generó temor entre los habitantes de Tibú, quienes reportaron afectaciones en distintos puntos del perímetro militar.

Carro bomba detonó en inmediaciones del batallón

Poco después del ataque con drones, las autoridades confirmaron la detonación de un carro bomba a pocos metros de la base, en un hecho que intensificó la emergencia. La Segunda División del Ejército Nacional señaló que “se adelanta un plan de reacción en la base militar del municipio de Tibú, Norte de Santander, tras registrarse una acción terrorista mediante el empleo de artefactos explosivos, al parecer perpetrada por integrantes de grupos armados organizados que delinquen en la zona”.

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