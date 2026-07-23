Colombia

Habló Anamar, exnovia de Renzo Meneses, tras la filtración de video en el que el hombre aparecería maltratando a una mujer: “La paz no la cambio por nada”

Tras la circulación de un video que generó preocupación en redes sociales, la exconcursante de ‘reality’ remarcó la importancia del respeto y la estabilidad en el hogar que comparte con su hijo

Guardar
Google icon
Anamar reacciona tras polémico video de Renzo Meneses y prioriza la paz familiar - crédito @anamar.rpo/ Instagram
Anamar reacciona tras polémico video de Renzo Meneses y prioriza la paz familiar - crédito @anamar.rpo/ Instagram

La reciente filtración de un video en el que aparece Renzo Meneses, modelo y exconcursante de los realities El Desafío y La casa de los famosos, ha generado un intenso debate en redes sociales y medios digitales.

En el material, grabado en el interior de una habitación y difundido por usuarios, se observa una presunta situación de sometimiento físico hacia una mujer, mientras una tercera persona increpa verbalmente a Meneses y lo señala como agresor. Las imágenes provocaron preocupación y múltiples reacciones, reavivando debates sobre la conducta del exconcursante y sus antecedentes personales.

En medio de la controversia, Anamar, excompañera de Meneses en el reality El Desafio y expareja sentimental, decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales, dejando clara su posición y el enfoque actual de su vida. En su mensaje, Anamar subrayó la importancia de proteger la tranquilidad de su familia y el bienestar de su hijo: “La paz que tanto me costó construir hoy no la cambio por nada, ni por nadie. El tiempo siempre pone cada cosa en su lugar y solita seguiré construyendo un hogar lleno de amor, paz, respeto, seguridad y estabilidad para mi hijito como siempre lo he hecho”.

PUBLICIDAD

Anamar optó por pronunciarse en sus redes sociales, priorizando el bienestar de su hijo y la tranquilidad de su entorno familiar - crédito @chisme_famosos7/ X - @anamar.rpo/ Instagram
Anamar optó por pronunciarse en sus redes sociales, priorizando el bienestar de su hijo y la tranquilidad de su entorno familiar - crédito @chisme_famosos7/ X - @anamar.rpo/ Instagram

La relación entre Anamar y Renzo Meneses ya había sido objeto de atención pública por episodios previos. Tras su participación en el programa de Caracol Televisión, Anamar denunció públicamente haber sido víctima de violencia durante su relación con Meneses. Además, la polémica por la paternidad de su hijo sumó un nuevo capítulo de complejidad: inicialmente, Meneses negó su vínculo con el menor y tiempo después rectificó, manifestando su alegría por convertirse en padre.

En cuanto a la situación actual, Renzo Meneses no ha publicado ninguna declaración directa ni comunicado oficial sobre el origen o contexto del video. Según reportó el medio La Corona TV, tras contactar al círculo cercano del exconcursante, se aseguró que las imágenes no corresponderían a un hecho reciente, señalando cambios en el aspecto físico de Meneses como argumento. Además, allegados indicaron que la mujer involucrada sería una pareja recurrente, reconociendo la existencia de conflictos previos entre ambos.

PUBLICIDAD

Desde ese mismo entorno se informó que Meneses permanece aislado y sin comunicación activa en redes sociales o por teléfono, mientras su abogado estudia los posibles caminos legales ante el impacto mediático del caso y la eventualidad de acciones judiciales.

---
Renzo Meneses estaría en problemas por nuevo video en el que estaría amltratando a una mujer, presuntamente - crédito loisvzla68/X

El caso continúa generando comentarios y análisis en redes sociales, mientras se espera si Renzo Meneses o su equipo legal ofrecerán una versión oficial sobre lo ocurrido.

Un nuevo drama para Renzo en redes sociales

La polémica que rodea a Renzo Meneses surgió luego de la filtración de un video que fue ampliamente difundido en redes sociales y que, según los usuarios, mostraría al modelo y exparticipante de realities en una situación de presunto maltrato físico hacia una mujer.

Las imágenes, grabadas en el interior de una habitación, muestran a Meneses forcejeando con una joven, mientras una tercera persona ingresa al lugar y lo confronta de manera directa, acusándolo de ser un agresor. En el video, la joven aparece visiblemente afectada, con el rostro cubierto y en ropa interior, mientras pide ser liberada durante el forcejeo.

La viralización del material fue acompañada por la aparición de fotografías en las que la presunta víctima mostraba marcas en sus muñecas, lo que incrementó la indignación y generó innumerables comentarios en plataformas como Instagram y Twitter. Los usuarios se sumaron a la discusión, debatiendo sobre la gravedad de las imágenes y exigiendo explicaciones por parte de Meneses, quien hasta el momento no ha dado declaraciones públicas sobre el hecho.

El exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' fue grabado por un aparente intento de maltrato a la que sería su nueva pareja - crédito @loisvzla68/X

La situación se agravó cuando la expareja de Meneses, Anamar, ha intervenido varias veces en la discusión pública, asegurando que posee pruebas que respaldan sus denuncias previas por maltrato físico, mental y emocional. Sus declaraciones incrementaron la atención mediática y provocaron que otras excompañeras del reality también expresaran su apoyo y solidaridad. Además, la controversia escaló cuando Anamar hizo públicas capturas de conversaciones que sugerían una posible infidelidad de Meneses con otra participante del programa, sumando nuevos elementos a la polémica.

Mientras tanto, Meneses optó por el silencio en redes sociales y continúa en el centro del debate, mientras su entorno cercano y su equipo legal evalúan los pasos a seguir ante la presión mediática. La polémica, lejos de disminuir, mantiene a Meneses bajo el escrutinio público y reabre cuestionamientos sobre el impacto de la exposición mediática y la responsabilidad de las figuras públicas en el manejo de situaciones de este tipo.

Temas Relacionados

Renzo MenesesAnamarRenzo VideoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

El cantante vallenato fue acusado en una audiencia realizada en Valledupar y, aunque la investigación avanzó, la decisión sobre una eventual medida de aseguramiento quedó aplazada

Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Diana Ángel habría lanzado un dardo en contra de los seguidores de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

La publicación de la artista reabrió lecturas sobre el momento de tensión en la política colombiana y volvió a poner sobre la mesa sus posiciones frente a sectores enfrentados del debate nacional

Diana Ángel habría lanzado un dardo en contra de los seguidores de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

Secretario general de la Alcaldía de Bogotá se mostró a favor de que Barranquilla sea sede alterna del Gobierno nacional: “Autonomía territorial”

Miguel Silva Moyano se mostró a favor del anuncio que se realizó el miércoles 22 de julio de 2026 por parte del gobierno electo del “Tigre”

Secretario general de la Alcaldía de Bogotá se mostró a favor de que Barranquilla sea sede alterna del Gobierno nacional: “Autonomía territorial”

Una danta fue la sensación en un colegio de Guaviare al interrumpir la clases: el tierno momento quedó en video

El animal silvestre ingresó al plantel educativo y fue recibido por niños y docentes con tranquilidad, lo que permitió que este se paseara por el lugar sin sobresaltos

Una danta fue la sensación en un colegio de Guaviare al interrumpir la clases: el tierno momento quedó en video

Funcionarios del Gobierno Petro comenzaron a ‘empacar maletas’ en la Casa de Nariño para la llegada de Abelardo de la Espriella

En imágenes difundidas en redes sociales se muestran a funcionarios sacando recuerdos del Palacio, entre ellos una imagen del mandatario y obras de arte

Funcionarios del Gobierno Petro comenzaron a ‘empacar maletas’ en la Casa de Nariño para la llegada de Abelardo de la Espriella
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Churo Díaz fue imputado por la Fiscalía por presunto acto sexual contra menor de 14 años: los detalles de si irá a la cárcel o no

Diana Ángel habría lanzado un dardo en contra de los seguidores de Abelardo de la Espriella: “Ha llegado algo peor”

“La paz no la cambio por nada”: Anamar, exnovia de Renzo Meneses, habría reaccionado a la filtración de preocupante video

Yina Calderón aseguró que está preocupada por la integridad de su familia: pidió ayuda de las autoridades por supuestas amenazas

Por qué lloró Iván Marín en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No quería venir a esta mier...”

Deportes

El once ideal de hispanoamericanos del Mundial 2026, según una aplicación estadística deportiva: dos colombianos integran el equipo

El once ideal de hispanoamericanos del Mundial 2026, según una aplicación estadística deportiva: dos colombianos integran el equipo

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Néstor Lorenzo seguirá siendo el entrenador de la selección Colombia: la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación de su contrato