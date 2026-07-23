Colombia

Una danta fue la sensación en un colegio del Guaviare: en video quedó el momento en que el animal salvaje interrumpió las clases

El animal silvestre ingresó al plantel educativo y fue recibido por niños y docentes con tranquilidad, lo que permitió que este se paseara por el lugar sin sobresaltos

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Un video registra el ingreso de una danta silvestre a un aula de clases en un colegio en Cachicamo, departamento del Guaviare. El animal se acerca a los pupitres donde varios niños están presentes y posteriormente interactúa con ellos. Los estudiantes observan de cerca al mamífero, y algunos lo acarician - crédito @Orinoquiasalva/X

El ingreso de una danta silvestre a un aula de clases en un colegio Cachicamo, departamento del Guaviare, se convirtió en el centro de atención en redes sociales, después de que el inesperado momento quedara registrado en video y fuera ampliamente compartido.

La escena, que se viralizó en la redes sociales, mostró a los estudiantes y docentes recibiendo al animal con calma y gestos de afecto. Esta actitud permitió que la danta recorriera las instalaciones sin signos de nerviosismo, generando comentarios positivos entre quienes presenciaron el hecho.

Vecinos de la zona relataron que este suceso no es aislado. Según explicaron medios de la zona, el animal ya había visitado el colegio en ocasiones anteriores, lo que ha transformado su presencia en una situación cada vez menos sorprendente para los miembros de la comunidad educativa.

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Una danta interrumpió las clases en un colegio de Guaviare - crédito redes sociales
Una danta interrumpió las clases en un colegio de Guaviare - crédito redes sociales

La visita de la danta reavivó la discusión sobre cómo los menores y la comunidad escolar se relacionan con la fauna local. Varios residentes señalaron que el caso pone sobre la mesa la necesidad de reflexionar acerca de la convivencia entre los niños y los animales silvestres, especialmente en regiones donde el entorno natural es parte del día a día.

El episodio, lejos de generar alarma, despertó sentimientos de ternura y curiosidad. Sin embargo, la reiteración de estas visitas invita a pensar en medidas que garanticen tanto el bienestar animal como la seguridad y educación ambiental de los estudiantes.

La danta silvestre, también conocida como tapir, es un mamífero herbívoro de gran tamaño que habita en selvas y bosques de América Central, Sudamérica y el sudeste asiático. Es un animal solitario, con cuerpo robusto, patas cortas y hocico alargado y flexible, similar a una pequeña trompa. Su función principal es ayudarle a buscar alimentos como hojas, frutos y brotes.

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Una danta de páramo come frutas en medio de decoraciones navideñas, hoy en el zoológico de Cali (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán/EFE
Una danta de páramo come frutas en medio de decoraciones navideñas, hoy en el zoológico de Cali (Colombia) - crédito Ernesto Guzmán/EFE

Las dantas son consideradas especies clave en los ecosistemas donde viven, ya que dispersan semillas y contribuyen a la regeneración del bosque. Existen varias especies, siendo la más común en América la danta centroamericana (Tapirus bairdii). Muchas están en peligro de extinción debido a la caza y la destrucción de su hábitat.

En Colombia habitan tres especies de dantas o tapires:

  1. Danta de montaña (Tapirus pinchaque): vive en los Andes, especialmente en páramos y bosques nublados. Es la especie de tapir más pequeña y está adaptada a climas fríos y húmedos.
  2. Danta amazónica (Tapirus terrestris): conocida también como tapir brasileño o anta, es la más común de Sudamérica. Se encuentra en las regiones amazónicas y en bosques húmedos del oriente colombiano.
  3. Danta centroamericana (Tapirus bairdii): habita en la región del Chocó, al occidente del país, y se extiende hacia Centroamérica.

Las dantas están en riesgo de extinción en Colombia debido a la pérdida de hábitat, la caza y la fragmentación de los ecosistemas. Son especies protegidas por la legislación ambiental colombiana. Su presencia es fundamental para la salud de los bosques, ya que dispersan semillas y favorecen la regeneración de la vegetación.

Las dantas, también conocidas como tapires, son mamíferos herbívoros de gran tamaño que pertenecen al género Tapirus. En Colombia, existen tres especies de dantas - crédito Parques Ncionales Naturales de Colombia
Las dantas, también conocidas como tapires, son mamíferos herbívoros de gran tamaño que pertenecen al género Tapirus. En Colombia, existen tres especies de dantas - crédito Parques Ncionales Naturales de Colombia

El cuidado de las dantas implica proteger y restaurar los bosques y selvas donde habitan, ya que la conservación de su hábitat resulta fundamental para su supervivencia. Es necesario controlar la caza mediante la aplicación de leyes y programas de educación ambiental dirigidos a las comunidades locales.

En libertad, las dantas se alimentan de hojas, frutos, brotes y ramas tiernas, mientras que en cautiverio requieren una dieta variada y rica en fibra vegetal, además de acceso a frutas, vegetales y forraje fresco. Los ejemplares mantenidos bajo cuidado humano necesitan espacios amplios con vegetación, acceso a cuerpos de agua, condiciones higiénicas y atención veterinaria regular, evitando el estrés y el contacto excesivo con personas.

El monitoreo de las poblaciones, junto con la investigación sobre sus movimientos y necesidades ecológicas, permite detectar amenazas y contribuir a su conservación. Finalmente, la educación y sensibilización de la sociedad sobre la importancia ecológica de las dantas refuerza las acciones de protección y ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas donde viven.

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