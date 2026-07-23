Yina Calderón aseguró que está preocupada por la integridad de su familia: pidió ayuda de las autoridades por supuestas amenazas

Yina Calderón reaccionó al acoso digital que recibe de unos creadores de contenido en redes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las amenazas contra Leonela Calderón, hermana de la empresaria de fajas Yina Calderón, llevaron a la huilense y empresaria de fajas a dar un paso que, según ella misma reconoció, le genera vergüenza: rastrear a la madre de los señalados para llegar hasta ellos.

La creadora de contenido identificó a los responsables como un grupo conocido en redes como “Los Venenosos” y anunció, a través de sus InstaStories, que tanto la Policía Nacional como su padre y algunos amigos se acercarán al domicilio de estos jóvenes para ponerle fin al conflicto.

De acuerdo con una revisión en diferentes redes sociales por Infobae Colombia, se trata de un grupo de creadores de contenido que hablan de diferentes temas sobre la farándula nacional, pero han centrado su foco en la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en diferentes videos.

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Este sería la dupla de creadores de contenido que han criticado constantemente a Yina Calderón - crédito @losvenenososof/TikTok

Qué dijo Yina Calderón sobre las amenazas

En su publicación, Calderón sostuvo haber agotado la paciencia antes de actuar: “Es realmente lamentable tener que llegar a esto, pero tuve toda la paciencia del mundo”. Agregó que la dupla no solo inventa situaciones, sino que ha escalado hasta amenazar directamente a su hermana.

La influenciadora afirmó contar ya con la ubicación del barrio donde residen los señalados y con datos de su madre, a quien describió como una fuente que “nos podrá ayudar”. Etiquetó en la publicación tanto a la Policía de Bogotá como a la Policía de Colombia, a quienes convocó para acompañar la diligencia.

El argumento que usó para justificar la acción

Calderón apeló a un argumento de gravedad social para explicar por qué decidió no esperar más. “Muchas veces los feminicidios contra mujeres ocurren por no parar a los culpables a tiempo”, escribió, con lo que encuadró las amenazas recibidas por Leonela dentro de un riesgo que, a su juicio, exige intervención inmediata.

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Yina Calderón aseguró que interpuso una denuncia en contra de dos creadores de contenido por hablar de ella - crédito @yinacalderontv/IG

La empresaria cerró el mensaje señalando que toda su familia está preocupada por la conducta de estos jóvenes, y agradeció públicamente el apoyo recibido.

Quiénes son “Los Venenosos”

Los jóvenes conocidos como Los Venenosos respondieron de forma directa a las publicaciones de Yina Calderón y revirtieron los términos del conflicto: aseguraron que fueron ellos quienes recibieron amenazas primero, provenientes del fandom de la empresaria a través de un grupo de Telegram que, según afirmaron, ella misma administra.

En su descargo, señalaron que la publicación de Calderón —en la que reveló el barrio donde viven y los datos de la madre de uno de los integrantes— tuvo como único propósito exponerlos ante sus seguidores para que los atacaran.

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“Si algo le llega a pasar a Los Venenosos, a mi mamá y a nuestros familiares, hacemos culpable a Gina Marcela Calderón Nome, que es la persona que está fomentando el hate únicamente porque salimos a decir la verdad de temas que son públicos”, declararon.

Los creadores de contenido reaccionaron a la publicación de la DJ sobre denunciarlos en redes por acoso - crédito @losvenenososof/TikTok

El grupo también le exigió a Calderón que lleve las supuestas pruebas de las amenazas contra Leonela directamente a la Fiscalía. “Si tiene las pruebas, pues vaya a la fiscalía y ponga la denuncia. ¿Qué necesidad era nuestra casa?”, cuestionaron.

Cerraron su reacción con un apodo para la empresaria: “Valdiri 2.0”, en referencia a Andrea Valdiri, teniendo en cuenta la reacción que tuvo la bailarina barranquillera que buscó a un hater que la insultó a ella y a sus hijas, yendo hasta su casa a increparlo y generó toda una ola de comentarios en redes sociales.

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Los comentarios no tardaron en aparecer y, rápidamente, las reacicones se hicieron virales, como, por ejemplo: “Por eso no debes ser traicionera con quien te apoyó”; “Yina no entiendo por qué se enoja, si ella hace lo mismo”; “Le llegó el karma a Yina Calderón”, entre otros.