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Este es el rango más alto al que se puede llegar en el Ejército en Colombia y así se puede acceder a él

Para poder alcanzar el nivel se requieren varios años de estudio y décadas de carrera militar

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La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova es la puerta de ingreso para quienes aspiran a alcanzar la máxima jerarquía militar del país - crédito@COL_EJERCITO / X
La Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova es la puerta de ingreso para quienes aspiran a alcanzar la máxima jerarquía militar del país - crédito@COL_EJERCITO / X

El rango más alto en el Ejército Nacional de Colombia corresponde al de General, una posición reservada para quienes han dedicado varias décadas a la carrera militar y han superado un exigente proceso de formación, evaluación y selección.

El acceso a este grado implica una escalada rigurosa a través de los diferentes niveles jerárquicos, así como el cumplimiento de requisitos académicos y de experiencia que distinguen a la cúpula militar.

Proceso para llegar al rango de General

Acceder al grado de General comienza con la admisión a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova (Esmic), la institución responsable de formar a los futuros oficiales del Ejército. La formación profesional en esta escuela dura cuatro años, al cabo de los cuales sus graduados reciben el título de profesional en Ciencias Militares y el grado de Subteniente, el escalón inicial para los oficiales.

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El ciclo formativo no se detiene con el egreso de la Esmic. Cada ascenso posterior exige aprobar cursos de mando específicos y cumplir un tiempo mínimo de permanencia en cada rango. De Subteniente a Teniente y de Teniente a Capitán, el tiempo requerido suele ser de cinco años por cada grado.

Posteriormente, el ascenso a Mayor implica una permanencia aproximada de seis años como Capitán, y lo mismo ocurre en los grados siguientes: seis años para pasar de Mayor a Teniente Coronel, cinco años para llegar a Coronel y cuatro años más para alcanzar el nivel de Brigadier General.

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Para llegar al rengo se requieren, por lo menos, 30 años de carrera militar - crédito@COL_EJERCITO / X
Para llegar al rengo se requieren, por lo menos, 30 años de carrera militar - crédito@COL_EJERCITO / X

La carrera militar de los oficiales está estructurada en una secuencia ascendente: Subteniente, Teniente, Capitán, Mayor, Teniente Coronel, Coronel, Brigadier General, Mayor General y General. El tránsito por cada escalón está condicionado por la aprobación de exámenes físicos, médicos y de conocimientos, además de la superación de cursos de actualización y liderazgo.

Requisitos académicos y de mando superiores

Tras alcanzar el grado de Coronel, el oficial debe obtener el título de Oficial de Estado Mayor y aprobar el Curso de Altos Estudios Militares en la Escuela Superior de Guerra de Colombia (Esdegue). Esta formación avanzada es obligatoria para poder ser considerado en los ascensos a los grados de Brigadier General y superiores. Los cursos de Estado Mayor y de altos estudios garantizan que los futuros generales cuenten con las herramientas estratégicas y de planificación requeridas para liderar grandes unidades y coordinar operaciones complejas.

Para ser promovido de Brigadier General a Mayor General, el oficial debe acumular al menos cuatro años en el grado previo y demostrar méritos sobresalientes en el desempeño de sus funciones. El ascenso final a General, el máximo rango, está reservado para quienes han cumplido un mínimo de dos años como Mayor General y es decidido por selección directa del Gobierno Nacional, considerando la trayectoria, las capacidades estratégicas y la hoja de vida del candidato.

El acceso al máximo grado militar se reserva a oficiales con formación en la Escuela de Guerra y selección directa del Gobierno Nacional - crédito @COL_EJERCITO / X
El acceso al máximo grado militar se reserva a oficiales con formación en la Escuela de Guerra y selección directa del Gobierno Nacional - crédito @COL_EJERCITO / X

Funciones y responsabilidades del General

El General dirige los comandos de fuerza, la Jefatura de Estado Mayor Conjunto y puede asumir la Comandancia General de las Fuerzas Militares. Sus responsabilidades incluyen la coordinación de operaciones militares de gran envergadura, la definición de estrategias conjuntas con las otras ramas de las Fuerzas Militares y la supervisión de la gestión administrativa y financiera del Ejército.

Entre sus tareas se encuentra la administración del presupuesto institucional, el desarrollo y modernización tecnológica, la logística de las tropas y la formulación de políticas para el fortalecimiento de la defensa y la seguridad nacional. El General se convierte en la máxima autoridad operativa y estratégica del Ejército, con injerencia directa en la toma de decisiones que afectan la soberanía y la integridad territorial del país.

Acceso y ascenso: ¿Quién puede aspirar y cómo se avanza?

Cualquier ciudadano colombiano que cumpla los requisitos de edad, salud y educación secundaria puede presentar su candidatura para ingresar a la Escuela Militar de Cadetes. El proceso de admisión incluye pruebas académicas, médicas, físicas y psicológicas, pues la selección busca identificar a los aspirantes con mayor fortaleza y vocación de servicio.

El rango de General exige una trayectoria de más de treinta años y la aprobación de cursos de alto mando - crédito @COL_EJERCITO / X
El rango de General exige una trayectoria de más de treinta años y la aprobación de cursos de alto mando - crédito @COL_EJERCITO / X

El avance en la carrera militar se da por méritos y cumplimiento de requisitos, sin exigencias de pago de matrícula, ya que la formación es financiada por el Estado. Los ascensos requieren la aprobación de cursos de mando, la superación de evaluaciones periódicas y la demostración de capacidades de liderazgo y gestión. El acceso a los grados más altos está estrictamente regulado y depende tanto de la antigüedad como de la excelencia profesional.

Esta estructura jerárquica garantiza que el acceso al rango de General sea resultado de un proceso transparente, basado en la experiencia, la formación académica y el reconocimiento institucional acumulado a lo largo de la carrera militar.

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