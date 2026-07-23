Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Jose Ramón Llaca no dudó en despacharse en críticas en contra de la colombiana y asegura que hay mejores - crédito @radio_reforma/TikTok

La cantante Shakira estrenó Dai Dai el 14 de mayo de 2026, un tema que fue anunciado con bombos y platillos como la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, integrando el español con el inglés e incorporando una palabra de aliento como “vamos” en diferentes idiomas.

Recientemente, la colombiana volvió a quedar en el centro de la conversación futbolera por ser elegida como la artista oficial de la FIFA para interpretar el tema del Mundial, un anuncio que en redes sociales desató elogios, pero también críticas como la del creador de contenido José Ramón Llaca, quien reaccionó con un mensaje directo.

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“Estoy hasta los huevos de Shakira. Por favor, le mando este mensaje a todos los organismos de deporte, de lo que sea, que por favor ya no pongan a Shakira a cantar ninguna chingada canción”, expresó.

José Ramón Llaca, presentador mexicano, se despachó en contra de Shakira por su elección como artista principal de la FIFA 2026 - crédito @jrllaca/IG

Y es que, por cuarta vez —2006 mundial de Alemania, 2010 Sudáfrica y 2014 Brasil—, la cantante colombiana fue convocada para participar en una inauguración o una final del torneo, esta vez con el tema Dai Dai, que acumuló millones de visualizaciones desde su estreno oficial.

En un video publicado en redes, Llaca apuntó contra la continuidad de la barranquillera en el evento y situó su queja en una línea de tiempo: “Nos la tenemos que estar fumando desde 2010 hasta el 2026”.

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En ese mismo mensaje, el comunicador pidió enojado que se elija a otras intérpretes que tienen una mayor trascendencia en la actualidad y tendrían mejor calidad vocal que la barranquillera: “Hay otras artistas igual de guapas, que se mueven igual de bien (…) que cantan mejor, que están más en tendencia. Shakira no más, por favor”.

El creador de contenido también amplió su molestia a otra presencia musical asociada a espectáculos masivos. “Ya también estoy hasta los huevos de Coldplay”, dijo, y agregó: “Odio la gente feliz y Coldplay es el grupo más puto feliz del planeta”.

La colombiana fue la elegida para formar parte del 'show de medio tiempo' de la final de la FIFA 2026 - crédito TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Al relatar lo que vio durante el segmento, sostuvo que anticipó la aparición del grupo por lo que ocurría en escena: “En cuanto vi a niños brincando (…) dije: ‘Güey, aquí va a estar Coldplay’”. Luego, al mencionar al cantante de la banda, afirmó: “Y vi al (…) Chris Martin atrás, brincando y saltando”.

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Pese a las críticas, Llaca matizó su postura sobre el espectáculo: “Lo bueno es que le dieron muy poca bola a Coldplay, como que nadie se dio cuenta”, y cerró con una evaluación positiva del evento: “A mí me gustó el show de medio tiempo”.

Las reacciones en las redes sociales no fueron positivas, pues los internautas no estuvieron de acuerdo con él: “La mayoría queremos ver a Shakira, cuál es su problema?”; “Aunque te duela, otras artistas lo intentaron, y les quedó grande”; “Ojalá tenga vida para seguirte amargando otros mundiales más”, entre otros.

La respuesta de los ‘fans’

Contrario a lo que piensa el comunicador mexicano, la presencia de Shakira en la final del Mundial 2026 dejó una huella visible en Nueva York.

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Cientos de pasajeros cantaron a viva voz el tema oficial del pasado torneo, horas después de la aparición de la colombiana en el espectáculo de medio tiempo - crédito @shakirapdbrasil/Instagram

Horas después de su actuación en el espectáculo de medio tiempo del partido entre España y Argentina en el MetLife Stadium, cientos de pasajeros protagonizaron una celebración espontánea en el Metro. El vagón se llenó de voces que entonaron el tema oficial de la colombiana, la canción oficial del torneo, mientras sonaba a través de la megafonía.

La cantante colombiana compartió el video de este momento y expresó su satisfacción al ver la repercusión de su tema: “Así es como me gusta verlos, felices”. La actuación en la final mundialista marcó su cuarta aparición en Copas del Mundo, acompañado por Burna Boy y niños de la fundación Guetto Kids.

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El impacto de “Dai Dai” se reflejó en los primeros puestos de Spotify Global y Billboard Global, consolidando a Shakira como referente musical del verano.