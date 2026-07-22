Colombia

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Almario Rojas es acusado de haber sido clave en la persecución que sufrió la familia Turbay Cote entre 1997 y 2004

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JEP - Juicio contra Luis Fernando Almario Rojas
Almario Rojas no aceptó las acusaciones en su contra - crédito JEP

En uno de los procesos que más ha llamado la atención recientemente de la JEP, se llevó a cabo una audiencia preparatoria para un juicio contra el excongresita Luis Almario Rojas, acusado por la Unidad Investigativa de la Jurisdicción Especial para la Paz de haber sido clave en la articulación, junto con las Farc-EP, para “exterminar” a la familia Turbay Cote.

Para entender el contexto de la acusación, hay que recordar que el “exterminio” de la familia Turbay Cote se registró entre 1997 y 2004, cuando las Farc-EP asesinaron a la mayoría de los políticos y líderes sociales de este grupo.

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Los Turbay Cote sufrieron secuestros, atentados y homicidios selectivos, lo que generó conmoción nacional. El accionar violento de las Farc se debió a que la familia representaba una figura de poder local y resistencia a la influencia guerrillera en la región.

JEP - Juicio contra Luis Fernando Almario Rojas
Los detalles de las acusaciones serán revelados en las próximas diligencias - crédito JEP

Así fue la audiencia contra Luis Almario Rojas

En primer lugar, el magistrado Gustavo Salazar indicó que, de acuerdo con la investigación, el objetivo de asesinar al clan familiar era consolidar un control político en el Caquetá.

De acuerdo con el informe entregado por la unidad, esta estrategia de persecución habría incluido asesinatos y secuestros de al menos 30 líderes, simpatizantes y colaboradores de la familia, incluyendo seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada y un gobernador.

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JEP - Juicio contra Luis Fernando Almario Rojas
De acuerdo con los investigadores, la persecución se prolongó entre 1997 y 2004 - crédito JEP

Durante la diligencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad definió las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio contra el excongresista; después de ello, se resolverán las estipulaciones probatorias acordadas por las partes y se escuchará la sustentación oral sobre las pruebas con las que se sustentó la acusación.

Como siempre lo he manifestado, soy inocente. Todos los cargos contenidos en el escrito de acusación, de acuerdo con la verdad, no los puedo aceptar porque no participé en ellos. En este juicio, con la defensa técnica, espero poder demostrar que ninguna de las pruebas presentadas en el escrito de acusación es válida para incriminarme en los hechos por los cuales se me acusa”, fue la respuesta de Luis Fernando Almario Rojas luego de que el magistrado Salazar le preguntó si aceptaba los cargos en su contra.

Junto con los integrantes de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, el magistrado Salazar escuchó al fiscal del caso, Mauricio Aguirre Patiño, que describió detalles del informe de la unidad de investigación.

Cabe recordar que este es el primer proceso adversarial transicional que adelanta la JEP por hechos relacionados con la Farcpolítica. Esta ruta se activó después de que la Sala de Reconocimiento de Verdad concluyó que el compareciente no aceptó responsabilidad por los crímenes atribuidos.

JEP - Juicio contra Luis Fernando Almario Rojas
El excongresista responderá por su presunta participación en la persecución contra la familia Turbay Cote - crédito JEP

De acuerdo con los investigadores, el excongresista Luis Fernando Almario Rojas habría actuado en alianza con el Bloque Sur de las Farc-EP en un plan que derivó en el asesinato de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada, un gobernador, tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas.

La acusación también incluye el secuestro y las amenazas contra al menos otras diez personas; sobre estos casos, los detalles serán revelados durante las próximas diligencias.

Uno de los hechos más recordados que será mencionado en el caso es la masacre del 29 de diciembre de 2000, en la que la Columna Móvil Teófilo Forero asesinó al presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, Diego Turbay Cote y a su madre Inés Cote de Turbay. En ese crimen también fueron ultimados Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos.

Antes de que comenzara el juicio, la defensa emitió dos solicitudes de nulidad del caso y una de prescripción de las acusaciones, pero la JEP rechazó las peticiones al indicar que no se permitirá el uso de recursos improcedentes para entorpecer el proceso.

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