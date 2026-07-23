El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

El presentador contó a detalle todo lo que pasó el día del accidente - crédito Diego Sáenz/YouTube

Diego Sáenz contó que un salto de paracaidismo con su equipo nuevo terminó en una fractura expuesta y una cirugía de urgencia en Girardot.

El presentador, locutor y músico colombiano relató en su canal de YouTube que el accidente ocurrió “durante un aterrizaje” mientras descendía en paracaídas y que una “cadena de errores” propia cambió en segundos una jornada que esperaba “con muchísima emoción”.

El dato que marcó la gravedad de la escena apareció después del impacto: “No podía trasladarme a Bogotá; de poder podía, pero hubiera sido una tortura”, explicó Sáenz, que tuvo que ser operado de urgencias porque la lesión era expuesta. Añadió que su mayor momento de dolor llegó cuando lo pasaron “de la camilla de cielo a la de la clínica”.

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En su testimonio, el también baterista de Los Revéz precisó la magnitud de la lesión: “Fue un error que me llevó a tener una fractura expuesta de tibia, peroné y tobillo”. La caída quedó registrada en video y, según explicó, decidió difundirla para que otros aprendan de lo ocurrido.

El presentador compartió una de las radiografías de cómo quedó su tobillo tras la cirugía - crédito Diego Sáenz/YouTube

Sáenz habló desde su casa, antes de su primer control médico y cuando todavía no podía empezar terapias. Dijo que la recuperación apenas comienza y que, además del dolor físico, la parte más exigente empezó después del accidente, cuando tuvo que resolver solo trámites médicos y decisiones urgentes lejos de Bogotá, donde vive.

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Sáenz asumió errores en el aterrizaje y convirtió el accidente en una advertencia pública

El conductor planteó el episodio como una revisión personal más que como una fatalidad sin causas. “Quiero decirlo con total honestidad, porque parte de crecer también es analizar”, afirmó, antes de señalar que el material audiovisual le permitió revisar “lo que pasó, lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que se hizo mal”.

Ese punto fue central en su relato. Sáenz no atribuyó el desenlace a una falla externa, sino a una secuencia de decisiones erradas en la fase final del salto: “Cometí una cadena de errores durante el aterrizaje que me llevaron a esto que pasó”.

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El accidente, dijo, quebró una sensación de seguridad que suele acompañar a quienes practican deportes de riesgo. “Son de esas cosas que uno dice: ‘Eso nunca me va a pasar a mí’. Pues pasa”, sostuvo.

El presentador compartió lo realmente complicado después del accidente, cuando realmente comenzó su calvario - crédito Diego Sáenz/YouTube

Desde esa idea justificó la difusión de las imágenes y el testimonio: “Este video también lo hago para que, incluyéndome, todos aprendamos de nuestros propios errores o de los errores de otros”.

El miedo por su trabajo se mezcló con una defensa de la salud mental

Sáenz vinculó el accidente con su identidad profesional y física. En el video recordó que debió enfrentar todo en soledad, sin ayuda de nadie, y de ahí el mensaje sobre la salud mental.

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“Soy baterista, pierna derecha, la pierna del bombo. ¿Cómo voy a salir de esta?”, recordó haberse preguntado, junto con otras dudas sobre el tiempo de recuperación, su trabajo frente a cámaras y la continuidad de los deportes que practica.

Ese impacto lo llevó a una conclusión que repitió varias veces a lo largo del video: la dimensión mental de la recuperación pesa tanto como la médica. “Entendí que en una situación como esta, frente a una lesión y a un accidente como este, el trabajo mental de verdad es el 90%”, aseguró.

Para el conductor, la fortaleza no consistió en negar el miedo ni el dolor. “Consiste en seguir adelante, incluso cuando hay miedo, cuando hay impotencia, cuando hay incertidumbre”, afirmó. También dijo que la salud mental “no es un lujo” ni algo que deba darse por sentado, sino “una herramienta de supervivencia”.

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El presentador y músico dijo que uno de los momentos de mayor complejidad fue cuando enfrentó el caos de los procesos médicos completamente solo - crédito cortesía

Durante esos días, según contó, tuvo que pasar del sábado al martes lejos de su familia y de sus amigos más cercanos. Aun así, rescató la calma como una decisión práctica: “Mantener la calma es muy importante. De verdad toca, no hay otra manera”.

El accidente ocurrió lejos de su entorno y Fabio Restrepo fue su apoyo directo

La soledad fue otro de los ejes de su relato. Sáenz contó que le tocó enfrentar “casi solo” las primeras horas y los primeros días del proceso, porque el accidente ocurrió en Girardot mientras su vida cotidiana transcurre en Bogotá.

En ese contexto, destacó la presencia de Fabio Restrepo, a quien identificó como un amigo del colegio “desde los cinco años”. “Estuvo ahí para acompañarme. Afortunadamente, estaba en Girardot”, dijo, al explicar que varias circunstancias se alinearon para que la situación pudiera resolverse de una mejor manera.

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El video también incluyó agradecimientos a mensajes, llamadas y gestos de apoyo recibidos después del accidente, además de una mención a Milena, su compañera de cuarto de recuperación en la clínica.

Sáenz dijo que ninguna persona atraviesa sola un proceso así y que detrás de cada recuperación hay alguien que “extiende una mano cuando más lo necesitamos”.

Al cierre de su mensaje, insistió en que comparte la historia “sin victimizarme nunca” y antes de iniciar la siguiente etapa del tratamiento. “Todavía queda muchísimo camino por recorrer”, afirmó, al explicar que su recuperación recién empieza y que aún no podía hacer terapia.

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