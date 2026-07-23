El once ideal de hispanoamericanos del Mundial 2026, según una aplicación estadística deportiva, incluye a dos colombianos: quiénes son

Dos jugadores colombianos hacen parte del once ideal de futbolistas hispanoamericanos-crédito Lee Smith/REUTERS

El Mundial 2026 dejó una huella entre los futbolistas hispanoamericanos, quienes conformaron el equipo ideal de la Copa, según la plataforma Sofascore. El listado agrupa a los jugadores con mejor rendimiento individual, evaluados por sus calificaciones en el torneo, y representa a una selección diversa del continente.

El argentino Lionel Messi lideró la ofensiva con un puntaje de 8.79, el más elevado entre los once seleccionados. Julián Quiñones y Raúl Jiménez, ambos de México, completaron la línea de ataque al registrar calificaciones de 7.76 y 7.20 respectivamente, consolidando la presencia mexicana en la delantera.

Dos colombianos hacen parte del once ideal de la aplicación deportiva-crédito @sofascore_latam/Instagram

En el mediocampo destacaron Pedro Vite y Moisés Caicedo, ambos de Ecuador, con notas de 7.43 y 7.50. La zona central se completó con el argentino Leandro Paredes, quien obtuvo una valoración de 7.21. Estos tres volantes representaron las mejores actuaciones de sus selecciones en la generación de juego y equilibrio defensivo.

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La defensa estuvo formada por el uruguayo Maximiliano Araújo (7.37), el argentino Lisandro Martínez (7.29), el colombiano Davinson Sánchez (7.20) y su compatriota Daniel Muñoz (7.16). El arco fue resguardado por el paraguayo Orlando Gill, quien alcanzó una calificación de 7.88, la más alta entre los porteros hispanoamericanos del certamen.

Porteros: Orlando Gill (Paraguay)

Defensores: Maximiliano Araújo (Uruguay), Lisandro Martínez (Argentina). Davinson Sánchez (Colombia), Daniel Muñoz (Colombia)

Volantes: Pedro Vite (Ecuador), Leandro Paredes (Argentina), Móises Caicedo (Ecuador)

Delanteros: Julián Quiñones (México), Raúl Jiménez (México), Lionel Messi (Argentina)

Así fue el ranking de la FIFA destacando a las figuras de la selección Colombia

El ranking destacó a Daniel Muñoz y a Luis Díaz como los mejores jugadores-crédito FIFA

La FIFA difundió el 22 de julio el ranking acumulado de rendimiento del Mundial 2026 y ubicó a Colombia lejos de los primeros puestos: Daniel Muñoz apareció en el lugar 35 como el mejor del plantel, Luis Díaz quedó en el 58 y James Rodríguez en el 150, una fotografía individual que quedó ligada a la eliminación del equipo en octavos de final ante Suiza.

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35. Daniel Muñoz: 5,83

58. Luis Díaz: 5,49

69. Jhon Arias: 5,36

122. Gustavo Puerta: 4,83

150. James Rodríguez: 4,70

182. Johan Mojica: 4,57

186. Jefferson Lerma: 4,56

201. Dávinson Sánchez: 4,49

218. Jhon Lucumí: 4,43

Daniel Muñoz fue uno de los más destacados del Mundial 2026 para la selección Colombia-crédito IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

En la cima de la clasificación quedaron Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Lionel Messi, Erling Haaland y Ousmané Dembélé. El listado fijó así la distancia entre los nombres más determinantes del torneo y los principales referentes colombianos.

la campaña de la selección terminó el 7 de julio de 2026 en el BC Place de Vancouver, cuando perdió frente a Suiza en la fase de mata-mata. El ranking divulgado por la FIFA tomó en cuenta el rendimiento acumulado de los jugadores a lo largo de toda la Copa del Mundo, disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Daniel Muñoz fue el colombiano mejor posicionado en la clasificación general. Detrás quedaron Luis Díaz y James Rodríguez, en una distribución que reforzó la lectura sobre un paso de Colombia por el torneo que no alcanzó los cuartos de final.

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Ese escalafón no se limitó a medir un partido aislado. La FIFA lo presentó como un indicador del aporte sostenido de cada futbolista durante todo el campeonato.

Durante el Mundial 2026, la FIFA puso en marcha un nuevo modelo de evaluación individual llamado FIFA Power Rankings. El sistema buscó medir de forma objetiva el rendimiento de cada futbolista con datos recogidos en los partidos y procesados por algoritmos desarrollados por su equipo de análisis.

Las puntuaciones se publicaron cuatro horas después de cada encuentro. Al cierre de cada jornada se elaboró una tabla con los 100 mejores jugadores de cada categoría y, además, una clasificación acumulada del torneo para reflejar el rendimiento general.

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De acuerdo con la FIFA, todos los jugadores de campo que actuaron al menos 20 minutos recibieron una nota de cero a 10 en tres apartados: ataque, creatividad y defensa. Los arqueros fueron evaluados en dos dimensiones distintas: juego con posesión del balón y defensa de la portería.

La categoría de ataque agrupó a los futbolistas capaces de ejecutar acciones decisivas en momentos determinantes. La de creatividad apuntó a quienes combinaron visión y ejecución para abrir caminos ofensivos.

La dimensión defensiva destacó a los jugadores que anticiparon el peligro y concretaron intervenciones decisivas. En los porteros, la evaluación sin posesión observó su capacidad para proteger el arco, imponerse en el área y actuar con autoridad.

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La medición de los guardametas con balón buscó identificar perfiles dinámicos en lectura del juego y toma de decisiones para distribuir, sobre todo en transiciones de defensa a ataque. Arsène Wenger, jefe de desarrollo global del fútbol de la FIFA, encabezó el trabajo bajo el que fue diseñado el sistema.