Alcalde Carlos Fernando Galán pidió ayuda para identificar al conductor del vehículo que intentó cruzar un puente peatonal en Bogotá: “Salvaje al volante”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió colaboración para identificar al responsable del hecho crédito @GAquinteroA/X/Captura video

La difusión de imágenes en las que un hombre intenta subir un Chevrolet Spark azul por la rampa de un puente peatonal en Bogotá desató una ola de críticas y desconcierto entre habitantes y autoridades.

El episodio, registrado el lunes 20 de julio de 2026, se viralizó en cuestión de horas y puso bajo la lupa tanto al conductor como a la reacción de la Policía Metropolitana.

Testigos relataron que la insólita maniobra ocurrió ante la mirada atónita de transeúntes y otros automovilistas, quienes se detuvieron para observar la escena.

De acuerdo con el registro audiovisual, se aprecia cómo dos unifiormados en motocicleta pasaron por el lugar sin intervenir ni percatarse de la gravedad de la infracción, lo que aumentó la indignación ciudadana.

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La Alcaldía de Bogotá informó que ya trabaja con C4 y pidió enviar información a la Secretaría de Movilidad - crédito @CarlosFGalan/X

El hecho generó tal impacto que el propio alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, solicitó públicamente la colaboración ciudadana para identificar al responsable, asegurando que ya se trabaja en el caso junto con el centro de monitoreo C4 y la Secretaría de Movilidad.

“Ayúdennos a identificar a este salvaje al volante que ocultó las placas de su carro para cometer varias infracciones. Ya estamos trabajando con C4 pero cualquier info puede ayudar por favor enviarla a la Secretaría de Movilidad”, publicó Galán en sus redes sociales, enfatizando la gravedad de la conducta y el interés de la administración en dar con el infractor.

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El video del incidente se propagó rápidamente en redes sociales, donde abundaron comentarios sobre el accionar del conductor y la aparente pasividad de las fuerzas del orden. La situación generó preguntas sobre los protocolos de actuación en este tipo de casos y sobre la efectividad del patrullaje policial en zonas de alto tráfico peatonal.

La grabación del hecho muestra al vehículo sobre el andén, mientras las placas permanecen cubiertas. Este detalle, sumado a la multiplicidad de ángulos desde los cuales fue filmado el suceso, llevó a varios usuarios a sospechar que se trató de una acción premeditada para buscar viralidad y controversia en redes, más que un simple acto de imprudencia.

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La entidad informó que adelanta gestiones para ubicar el automotor y establecer responsables, en un caso donde no se conoce al conductor ni su motivación, y solicitó reportes con placas, hora u otros datos - crédito Papo Amin/X

Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad del conductor ni se ha informado sobre posibles sanciones. La administración local mantiene abierta la invitación a la ciudadanía para aportar datos que permitan avanzar en la investigación y sancionar la conducta, que quedó registrada tanto en video como en la memoria colectiva de la ciudad.

Más reacciones

El concejo de Bogotá se vio sacudido por la difusión de imágenes que muestran un automóvil transitando por un puente peatonal, hecho que desató una ola de reacciones en la opinión pública y entre las autoridades de la ciudad.

El presidente del organismo, Humberto Amín, no tardó en expresar su indignación. “¿A quién se le pasa por la cabeza meter un carro por un puente peatonal? A estos salvajes hay que sancionarlos sin ninguna contemplación. De Bogotá no se burlan”, publicó el cabildante en su cuenta de X, tras compartir el video del insólito episodio.

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Humberto Amín, presidente del Concejo de Bogotá, rechazó el irrespeto a las normas de tránsito y pidió sanciones - crédito X

En respuesta a la polémica, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que ya adelanta gestiones para rastrear el vehículo involucrado. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de la persona al volante ni han detallado los motivos que llevaron al conductor a tomar semejante decisión.

El episodio llevó a la entidad a reiterar su postura institucional: “Rechazamos este tipo de conductas, que no solo incumplen la normatividad, sino que además ponen en riesgo la vida y la seguridad de todas las personas en la vía. Estamos adelantando las acciones necesarias para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. Para lograrlo, necesitamos de tu ayuda”, manifestó la Secretaría a través de sus canales oficiales.

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