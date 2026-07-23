Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

Iván Marín rompió en llanto en la segunda prueba de 'MasterChef' - crédito cortesía Canal RCN

En el segundo episodio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, el comediante Iván Marín vivió un momento de gran vulnerabilidad ante las cámaras, al confesar entre lágrimas su temor de quedar eliminado en la primera instancia del programa.

El participante se quebró durante un reto creativo que puso a prueba la capacidad de los famosos para interpretar recetas guiadas solo por emojis, bajo la presión de un tiempo limitado y la amenaza del temido delantal negro.

El desafío, que exigía creatividad y rapidez, consistió en preparar un flan de piña caramelizada. Para este reto, Marín formó dupla con el chef Gustavo Bernate, con quien enfrentó dificultades desde la elaboración hasta el emplatado.

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La frustración fue evidente cuando el propio Marín expresó: “Me siento muy frustrado porque tal vez una de las razones por las que me tardé tanto en aceptar la invitación de MasterChef era porque en el fondo tenía ese gran temor de ser el primer eliminado, de venir y hacer un pésimo papel porque soy consciente de mis limitaciones culinarias. Pero ya vivirlo y, en efecto, ver que ese temor se materializa es muy duro”.

La tensión se incrementó a medida que el reloj avanzaba y los resultados de la cocción del flan no cumplían con las expectativas. El temor de Iván Marín a portar el primer delantal negro de la temporada se hizo palpable. Durante la competencia, su compañero Gustavo Bernate intentó animarlo, asegurando: “Todo bien, no va a pasar, profe. Hay chance. No va a pasar”, mostrando el respaldo dentro del equipo y la importancia del apoyo emocional en una competencia televisiva de alto perfil.

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El comediante se quebró cuando la presentadora Claudia Bahamón anunció que el tiempo había terminado y pidió levantar las manos, instante en que Marín decidió sentarse en una de las tarimas del set y notablemente afectado, aseguró estar frustrado, asegurando que ese plato sería el que lo dejaría por fuera de la competencia.

“Ver que ese temor se materializa es muy duro... Si nos dan ese delantal, yo ya salgo (...) Por eso es que yo no quería venir a esta mierda (...) Yo sé que yo he hecho bromas de que me voy de primero, pero ya estando aquí , uno no quiere eso”, dijo Iván en medio del llanto y la frustración.

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Al presentar el plato ante los jueces, estos reconocieron que el sabor no era desagradable, aunque señalaron que la textura y la cocción no cumplían con los estándares requeridos para un flan. El jurado explicó que la falta de tiempo de horno fue determinante para el resultado final. Este análisis técnico reforzó la autocrítica de Iván Marín, quien admitió su falta de experiencia en la cocina y la presión interna que le generaba participar en un formato observado por millones de televidentes.