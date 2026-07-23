Colombia

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

El comediante tuvo un imprevisto durante el segundo capítulo del programa, que le provocó un bajonazo emocional. Además, aseguró en un momento que no quería participar en el ‘reality’

Guardar
Google icon
Iván Marín rompió en llanto en la segunda prueba de 'MasterChef' - crédito cortesía Canal RCN
Iván Marín rompió en llanto en la segunda prueba de 'MasterChef' - crédito cortesía Canal RCN

En el segundo episodio de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, el comediante Iván Marín vivió un momento de gran vulnerabilidad ante las cámaras, al confesar entre lágrimas su temor de quedar eliminado en la primera instancia del programa.

El participante se quebró durante un reto creativo que puso a prueba la capacidad de los famosos para interpretar recetas guiadas solo por emojis, bajo la presión de un tiempo limitado y la amenaza del temido delantal negro.

El desafío, que exigía creatividad y rapidez, consistió en preparar un flan de piña caramelizada. Para este reto, Marín formó dupla con el chef Gustavo Bernate, con quien enfrentó dificultades desde la elaboración hasta el emplatado.

PUBLICIDAD

La frustración fue evidente cuando el propio Marín expresó: “Me siento muy frustrado porque tal vez una de las razones por las que me tardé tanto en aceptar la invitación de MasterChef era porque en el fondo tenía ese gran temor de ser el primer eliminado, de venir y hacer un pésimo papel porque soy consciente de mis limitaciones culinarias. Pero ya vivirlo y, en efecto, ver que ese temor se materializa es muy duro”.

La tensión se incrementó a medida que el reloj avanzaba y los resultados de la cocción del flan no cumplían con las expectativas. El temor de Iván Marín a portar el primer delantal negro de la temporada se hizo palpable. Durante la competencia, su compañero Gustavo Bernate intentó animarlo, asegurando: “Todo bien, no va a pasar, profe. Hay chance. No va a pasar”, mostrando el respaldo dentro del equipo y la importancia del apoyo emocional en una competencia televisiva de alto perfil.

PUBLICIDAD

El comediante se quebró cuando la presentadora Claudia Bahamón anunció que el tiempo había terminado y pidió levantar las manos, instante en que Marín decidió sentarse en una de las tarimas del set y notablemente afectado, aseguró estar frustrado, asegurando que ese plato sería el que lo dejaría por fuera de la competencia.

“Ver que ese temor se materializa es muy duro... Si nos dan ese delantal, yo ya salgo (...) Por eso es que yo no quería venir a esta mierda (...) Yo sé que yo he hecho bromas de que me voy de primero, pero ya estando aquí , uno no quiere eso”, dijo Iván en medio del llanto y la frustración.

Al presentar el plato ante los jueces, estos reconocieron que el sabor no era desagradable, aunque señalaron que la textura y la cocción no cumplían con los estándares requeridos para un flan. El jurado explicó que la falta de tiempo de horno fue determinante para el resultado final. Este análisis técnico reforzó la autocrítica de Iván Marín, quien admitió su falta de experiencia en la cocina y la presión interna que le generaba participar en un formato observado por millones de televidentes.

Temas Relacionados

Iván MarínMasterChef CelebrityCanal RCNColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así avanzan las remodelaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

El Roberto Meléndez sigue siendo el centro de atención con los trabajos de remodelación que recibe para albergar la final del segundo torneo de clubes más importante del mundo

Así avanzan las remodelaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, le reclamó a Abelardo de la Espriella por no designar ministro de Salud: “No hay tiempo que perder”

El congresista aseguró que la cartera de salud ha sido una de las más golpeadas tras el mandato del presidente saliente Gustavo Petro, por lo que se necesita un empalme y ruta de acción rápido y efectivo

Andrés Forero, senador del Centro Democrático, le reclamó a Abelardo de la Espriella por no designar ministro de Salud: “No hay tiempo que perder”

Marchas exigen justicia por el crimen de María Camilia Potosí: familaires piden ayuda para encontrar a su hijo extraído de su vientre

El cuerpo de la joven apareció a orillas de un río en el sector de La Buitrera, después de que su familia la reportara como desaparecida desde el 16 de julio de 2026

Marchas exigen justicia por el crimen de María Camilia Potosí: familaires piden ayuda para encontrar a su hijo extraído de su vientre

El Ejército Nacional abrió convocatoria laboral para contratar a 56 docentes universitarios en diferentes áreas: cómo aplicar

Las inscripciones se harán solo en línea, entre el jueves 23 y el martes 28 de julio de 2026, para dictar cátedra presencial en el segundo semestre en la escuela de Tolemaida, Cundinamarca

El Ejército Nacional abrió convocatoria laboral para contratar a 56 docentes universitarios en diferentes áreas: cómo aplicar

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Resta un día para el inicio del segundo semestre en la primera división del fútbol colombiano y los clubes siguen estructurando sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Rating Colombia: Caracol y RCN siguen la disputa en su segunda noche de estrenos con ‘Yo me llamo’, ‘MasterChef’ y ‘Pa seguirte queriendo’

Alejandra Salguero, expareja de Tebi Bernal, respondió cómo superar una infidelidad: “No habla de tu valor como mujer”

Deportes

Estos serían los otros dos rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA entre septiembre y octubre

Estos serían los otros dos rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA entre septiembre y octubre

Así va la remodelaciones del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Hinchada de River no perdona a ‘Juanfer’ Quintero por sus declaraciones contra el ‘Chacho’ Coudet: “Faltarle el respeto al club”