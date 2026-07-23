Alejandro Char reaccionó a la propuesta de De la Espriella de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia: “Muestra de confianza”

El pronunciamiento de Alejandro Char se dio en su cuenta oficial de X - crédito Colprensa/Juan David Duque/REUTERS

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, confirmó que uno de los proyectos legislativos para su próximo mandato será declarar a Barranquilla como capital alterna del país.

“Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia (sic)”, indicó De la Espriella.

Por este motivo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que aseguró que la propuesta del mandatario electo es “una muestra de confianza” con la ciudad.

Alejandro Char se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que aseguró que la propuesta del mandatario electo es “una muestra de confianza” con la ciudad - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE/Colprensa

El mandatario de la capital del Atlántico agradeció al presidente electo por “reivindicar” el trabajo de las regiones y por “demostrar” que el país debe ser gobernado escuchando y trabajando en los territorios.

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“Presidente Abelardo de la Espriella gracias por reivindicar el papel de las regiones y demostrar que Colombia se gobierna escuchando y trabajando desde los territorios, donde realmente están las necesidades y las oportunidades de nuestra gente (sic)”, expresó el alcalde de Barranquilla.

Alejandro Char aseguró que la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella es una muestra de confianza con Barranquilla y es un mensaje para que las regiones del país ocupen “el lugar que les corresponde”.

“Su decisión de escoger a Barranquilla como capital alterna de la Presidencia de la República es una muestra de confianza en nuestra ciudad y un mensaje claro de que las regiones vuelven a ocupar el lugar que les corresponde en la construcción del país (sic)”, aseveró Alejandro Char.

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Alejandro Char aseguró que la decisión del presidente electo Abelardo de la Espriella es una muestra de confianza con Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

Detalles del anuncio

Abelardo de la Espriella, presidente electo, comunicó el miércoles 22 de julio su intención de promover un acto legislativo para que Barranquilla se convierta en la capital alterna de Colombia.

De la Espriella explicó que su administración tendrá como eje la presencia activa en diferentes regiones, una respuesta directa a lo que describió como un abandono por parte del poder central. La idea, que venía discutiéndose en su círculo más cercano, toma como inspiración la estrategia del expresidente estadounidense Donald Trump en materia de descentralización del poder.

Este planteamiento fue expuesto durante el proceso de empalme realizado en Montería, Córdoba, y reiterado posteriormente a través de sus redes sociales. El plan consiste en establecer una sede real del poder ejecutivo fuera de Bogotá durante el tiempo que dure su mandato. De la Espriella ya ha sostenido dos encuentros con sus ministros designados en Barranquilla, ciudad donde ha instalado su centro de operaciones para definir los detalles del próximo gabinete.

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El presidente electo de los colombianos anunció su intención de combatir el centralismo y gobernar desde las regiones, proponiendo a Barranquilla como la capital alterna de Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“¡Se acabó el abandono centralista! En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar. Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. ¡Firme por la Patria!”, afirmó De la Espriella en sus plataformas digitales, acompañado de un video donde resumió su propuesta, la cual ha generado un amplio debate.

La iniciativa no contempla solo a Barranquilla. Cali y Medellín también tendrán el estatus de sedes alternas en una reorganización que busca acercar la administración pública a las distintas regiones del país. Por ejemplo, De la Espriella anunció que ProColombia mudará su sede principal a Medellín, una medida comunicada el martes 21 de julio. El objetivo es que las decisiones del Ejecutivo estén más cerca de las realidades locales.

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El presidente electo señaló, además, el valor simbólico y político de su propuesta. Considera que desde hace más de cien años no ha habido un mandatario proveniente de la región Caribe, destacando la excepción de Gustavo Petro, originario de Ciénaga de Oro, Córdoba. De la Espriella subraya que su administración marcará distancia respecto al centralismo tradicional, una postura que espera mantener desde el inicio de su gobierno, el próximo 7 de agosto.

Durante una intervención en Córdoba, De la Espriella presentó su propuesta como una corrección histórica al modelo de poder centralizado en Bogotá. Recordó la figura del cartagenero Rafael Núñez, quien lideró la redacción de la Constitución de 1886 desde su residencia en Cartagena, pero advirtió que su gestión buscará consolidar la descentralización.

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