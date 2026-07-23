Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

Tras anunciar su romance, Sara Uribe publica fotos de novia y genera debate en redes - crédito @sara_uribe y @camilomendezoficial/Instagram

La presentadora colombiana Sara Uribe confirmó hace apenas unos días su relación amorosa con el cantante Camilo Méndez, una noticia que rápidamente captó la atención de sus seguidores y generó numerosas reacciones en redes sociales.

La oficialización del romance, que fue recibida con entusiasmo por parte de su comunidad digital, marcó un nuevo capítulo en la vida sentimental de la exprotagonista de reality y empresaria.

Poco después del anuncio, Uribe sorprendió al compartir una sesión de fotos en la que aparece luciendo un vestido blanco de novia. Las imágenes, publicadas en su perfil, no solo llamaron la atención por el atuendo, sino también por el mensaje que las acompañó, en el que la presentadora habló abiertamente sobre su visión del amor y sus expectativas para el futuro casada con alguien. En el texto, Uribe expresó su deseo de construir una relación basada en el respeto, la tranquilidad y el compromiso diario, dejando atrás cualquier experiencia que le haya causado dolor.

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“Sí, sueño con vestirme de blanco. 🤍 Sueño con caminar hacia un hombre que me elija todos los días. Un hombre que me cuide, que me respete, que me dé paz. Sueño con ver a mi hijo tomar mi mano, mirarme a los ojos y entregarme a ese amor bonito, a ese amor que nunca me haga sentir menos, que jamás me maltrate, que nunca me lastime", escribió Sara.

Sara Uribe habla de matrimonio poco después de confirmar su relación con Camilo Méndez - crédito @sara_uribe @jonsondfotos / Instagram (Captura de pantalla)

La presentadora también hizo referencia a la importancia de su hijo en cualquier decisión importante de su vida. Manifestó su anhelo de que, llegado el momento de formalizar una unión, su hijo tenga un papel fundamental, acompañándola y entregándola a esa persona con la que decida formar una familia. Uribe recalcó que su prioridad es sentirse valorada y no volver a ser una opción secundaria en la vida de nadie.

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“Ya no quiero ser una opción en la vida de nadie. Quiero ser una prioridad. Quiero un amor donde haya admiración, lealtad, tranquilidad y hogar. Y si ese día llega, llegará porque Dios escribió una historia mucho más bonita de la que alguna vez imaginé. 🙏🏽🤍 ¿Todavía crees en el amor que da paz y no dolor?🤍🙏🏽“, Añadió la modelo en su post.

La publicación generó una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como una señal de que la relación con Camilo Méndez va en serio. Algunos usuarios celebraron la posibilidad de ver a la pareja dar el siguiente paso, mientras que otros consideraron que la mención al matrimonio era prematura, dado el poco tiempo que llevan juntos.

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En su mensaje, la presentadora compartió sus deseos de vivir un amor basado en el respeto y la tranquilidad, dejando claro su anhelo de una relación sólida y estable - crédito @sara_uribe @jonsondfotos/ Instagram

Entre los mensajes destacados, hubo quienes alentaron a Méndez a formalizar la relación y quienes aconsejaron a la presentadora tomarse el proceso con calma. “Hermosaaa te ves de blanco 🙌 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼“, ”Creo en ese amor 🤍“, ”Eso me suena.a Indirecta directa 😍💍“, ”El tiempo de Dios es perfecto y así como lo sueñas llegara", “Pero con indirectas no se vale”; (Sic), escribieron en la foto de Uribe.

El anuncio oficial de la relación entre Sara Uribe y Camilo Méndez marcó un nuevo capítulo en la vida sentimental de la presentadora, quien decidió poner fin a los rumores con un gesto público y afectuoso. Durante varias semanas, las especulaciones sobre el vínculo entre ambos aumentaron tras ser vistos juntos en eventos sociales y publicaciones compartidas en redes, pero fue una serenata y un beso compartidos en Instagram lo que terminó de confirmar la noticia ante miles de seguidores.

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El momento íntimo entre la pareja estuvo marcado por la dedicatoria musical de Camilo Méndez, que emocionó tanto a Sara Uribe como a sus seguidores - crédito @camilomendezoficial/Instagram

La escena que oficializó la relación se desarrolló en un ambiente íntimo, donde el cantante vallenato dedicó unas palabras cargadas de emoción a la modelo: “Yo que estoy enamorado, llegó la hora de cantarle a una persona que me tiene enamorado, que me encanta, que me gusta mucho y que está aquí a mi lado. Esta canción es para ti Sarita”, expresó Méndez antes de interpretar un tema romántico. Al finalizar la canción, Sara Uribe respondió con un beso y una sonrisa, cristalizando el momento ante la cámara y ante la audiencia digital.

El gesto no solo selló la relación, sino que también generó una ola de reacciones positivas entre amigos y seguidores, quienes celebraron el momento con mensajes de apoyo y buenos deseos para la pareja.

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La decisión de oficializar la relación llegó poco después de que Uribe compartiera en redes sociales mensajes enfocados en su bienestar personal y en la importancia de encontrar paz dentro de la familia. En publicaciones recientes, la presentadora había evitado responder de manera directa a comentarios sobre su vida amorosa, optando por centrar su discurso en el disfrute de su familia y el autocuidado.

Camilo Méndez, con una exitosa carrera musical y una creciente base de seguidores, suma protagonismo junto a Sara Uribe, consolidando una de las parejas más comentadas del espectáculo colombiano - crédito @camilomendezoficial/Instagram

El artista, reconocido por éxitos como No Puedo Olvidarla y Te Perdoné, suma más de 700 mil seguidores en Instagram y ha ganado visibilidad tanto por su carrera musical como por su vida personal. Con la serenata y el beso, Sara Uribe y Camilo Méndez no solo dieron un paso adelante en su relación, sino que también se posicionaron como una de las parejas más comentadas en las últimas semanas.

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