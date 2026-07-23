Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Resta un día para el inicio del segundo semestre en la primera división del fútbol colombiano y los clubes siguen estructurando sus nóminas

Guardar
Google icon
En la Liga BetPlay 2026-II se volverá a jugar los cuadrangulares semifinales - crédito Cristian Bayona/Colprensa
En la Liga BetPlay 2026-II se volverá a jugar los cuadrangulares semifinales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrá conocer las llegadas, las salidas y los rumores en el mercado de fichajes de la primera división del fútbol profesional colombiano.

A un día del inicio de la Liga BetPlay II-2026, dos clubes tienen restricción para inscribir a sus nuevos jugadores: Millonarios sigue sin confirmar a Stiven Barreiro, Deportivo Cali espera a Leonardo Suárez para que se realice los exámenes médicos y se jugaron los partidos de ida de la fase 1B de la Copa Colombia, a falta del duelo entre Santa Fe y Unión Magdalena.

11:51 hsHoy

Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

  • Salidas: Lucas Monzón, Jhomier Guerrero
  • Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya, Leonardo Suárez.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco, Johan Beltrán.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces, Kevin Cataño.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia, Darwin Machis.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

  • Salidas: sin novedades confirmadas.
  • Llegadas: Luis David Quintero, Sebastián Viveros, Juan Sebastián Peñaloza, Felipe Cifuentes, Jhonier Alomía, Daniel Eduardo Polanco, Isaac Camargo, Jefferson Mena.

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño.
  • Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez.

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Eduard Arizalas, Jorge Soto.

Independiente Santa Fe

  • Salidas: Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza
  • Llegadas: Kevin Balanta

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Alfonso Simarra.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez, Andrés Ibargüen.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo, Juan Camilo Castillo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo. Edgar Elizalde.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz, Diego Novoa, Víctor Cantillo.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

Temas Relacionados

EN VIVOLiga BetPlayDeportivo CaliMillonarios FCAmérica de CaliIndependiente Santa FeAtlético NacionalMercado de jugadoresFichajes Fútbol ColombianoFPCFichajesColombia-Deportes

Últimas noticias

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo Cardenal regresa a la acción tras el parón del Mundial de 2026 con el reto de buscar su segunda estrella en la historia en este torneo

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

A tres días de finalizar la competencia, la exigencia llega a la ronda francesa con dos premios de montaña, categorizados como de primera categoría

Tour de Francia 2026, etapa 18 - EN VIVO: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la alta montaña

Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Marco enfrenta la presión mediática y respalda al atacante colombiano, pese a que venía de sumar pocos minutos en sus últimos dos clubes

Técnico del Benfica defendió a Jhon Jáder Durán por su pasado polémico: “Si no estuviera comprometido, no habría fichado”

Alejandro Pino Calad ahondó en el “club 37″ de la Dimayor, en medio de su puja con el “grupo de los ocho” por los derechos de televisión

En su pódcast, el periodista analizó los matices que deja la movida de los clubes históricos del fútbol colombiano, cambios de bando impensados en años anteriores, y tensiones con Ramón Jesurún

Alejandro Pino Calad ahondó en el “club 37″ de la Dimayor, en medio de su puja con el “grupo de los ocho” por los derechos de televisión

La Juventus buscaría la salida de Juan David Cabal: el colombiano tendría una propuesta desde Turquía

Debido a la reestructuración de la nómina del cuadro de Turín, el defensor no haría parte de los planes del técnico Luciano Spalletti y le buscan equipo en el mercado

La Juventus buscaría la salida de Juan David Cabal: el colombiano tendría una propuesta desde Turquía

ÚLTIMAS NOTICIAS

El barco de “La Odisea” de Christopher Nolan ya había cruzado el Atlántico antes de llegar al cine

El barco de “La Odisea” de Christopher Nolan ya había cruzado el Atlántico antes de llegar al cine

Google hace historia: supera los 100.000 millones dólares en ganancias en solo tres meses

Pese a sus disculpas tras la polémica mundialista, cancelaron un tributo a Rosalía en Córdoba

La salida a bolsa de SpaceX enfría al sector espacial y borra más de 1 billón de dólares en un mes

La Vía Láctea dio un “giro drástico” tras chocar con otra galaxia hace 10.000 millones de años

INFOBAE AMÉRICA

Ligaron a proceso por parricidio al hijo del ex viceministro asesinado con arma blanca en Guatemala

Ligaron a proceso por parricidio al hijo del ex viceministro asesinado con arma blanca en Guatemala

El hombre que se declaró culpable de asesinar a la legisladora Melissa Hortman y su esposo en Minnesota, será condenado a dos perpetuas

La tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana y avanza hacia Texas

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán “suplica todos los días” a Estados Unidos llegar a un acuerdo

“Engendro”: Rupert Grint se sumerge en el terror psicológico más inquietante del año

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Luis Suárez se deshizo en elogios hacia Lionel Messi tras marcar un doblete y amargar el debut de Lewandowski en la MLS

Fin de la novela: River Plate acordó con Tigres y rompió el mercado al fichar a Ángel Correa

Boca Juniors va por otro delantero en este mercado: los dos nombres que suenan para reforzar al equipo del Vasco Arruabarrena

El rotundo cambio físico de Gastón Edul en la previa a su pelea contra el periodista amigo de Cristiano Ronaldo en la Velada 6