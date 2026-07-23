EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

En la Liga BetPlay 2026-II se volverá a jugar los cuadrangulares semifinales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrá conocer las llegadas, las salidas y los rumores en el mercado de fichajes de la primera división del fútbol profesional colombiano.

A un día del inicio de la Liga BetPlay II-2026, dos clubes tienen restricción para inscribir a sus nuevos jugadores: Millonarios sigue sin confirmar a Stiven Barreiro, Deportivo Cali espera a Leonardo Suárez para que se realice los exámenes médicos y se jugaron los partidos de ida de la fase 1B de la Copa Colombia, a falta del duelo entre Santa Fe y Unión Magdalena.