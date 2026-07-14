Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Esta es la estación de Policía de Beyotes, en el municipio de Tame, Arauca - crédito captura de pantalla Google Maps

Las autoridades están investigando un ataque con explosivos contra la subestación de Policía del corregimiento de Betoyes, en zona rural del municipio de Tame, Arauca.

Según los informes preliminares, el hecho fue atribuido a integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tiene una marcada presencia en la zona y que han atentado en reiteradas oportunidades contra la estación policial del corregimiento.

Los primeros informes, que están sujetos a verificación, indican que dos agentes murieron y más de cinco uniformados están heridos. Las víctimas reciben atención médica en centros asistenciales cercanos.

El hecho habría ocurrido en las horas de la tarde del martes 14 de julio de 2026, cuando desconocidos lanzaron artefactos explosivos contra la infraestructura.

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La subestación de Policía de Betoyes, Tame, Arauca, está cerca de viviendas de civiles - crédito captura de pantalla Google Maps

Las autoridades adelantan operaciones para confirmar la versión sobre los responsables, ante el riesgo permanente para la fuerza pública y la población civil que habita en la zona.

Hallaron rampas de lanzamiento de explosivos en Arauca que serían utilizadas por el ELN contra policías

Solo unas horas antes, el equipo de Inteligencia Militar localizó 16 rampas de lanzamiento artesanal y 120 kilos de explosivos en un área boscosa de Puerto Rondón, Arauca, presuntamente destinadas a ataques contra la fuerza pública.

El hallazgo lo realizó personal de la Fuerza de Despliegue Rápido N°8 (Fudra), que seguía la pista de un arsenal del frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los detalles del hallazgo fueron confirmados por voceros de la Octava División del Ejército Nacional, que aseguraron que los medios de lanzamiento ya estaban “acondicionados y listos” para su uso criminal.

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Según la Octava División del Ejército, las rampas, similares a las utilizadas en atentados previos, suelen instalarse en vehículos o zonas elevadas para propulsar cilindros-bomba y morteros contra bases militares y estaciones de policía. En septiembre de 2024, un ataque con este método impactó el Batallón de Artillería de Campaña N°18 en Puerto Jordán, hecho que afectó el proceso de paz con el ELN.

Las autoridades investigan si los explosivos incautados estaban destinados a nuevas acciones contra unidades de la Fuerza Pública en la región.

ELN divulgó pruebas de supervivencia de funcionarios de la Fiscalía secuestrados en Arauca

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) divulgó un video como prueba de supervivencia de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación secuestrados en Arauca desde mayo de 2025.

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La grabación, de 16 minutos y fechada el 12 de julio de 2026, mostró a ambos funcionarios en condiciones de desgaste físico y emocional, tras 14 meses de cautiverio en la selva colombiana.

En el video, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada solicitaron al presidente Gustavo Petro y a la fiscal general Luz Adriana Camargo que gestionen un “intercambio humanitario” que permita su liberación antes del cambio de administración presidencial.

Voceros del ELN emiten prueba de supervivencia de los dos agentes secuestrados en Arauca - crédito Frente de Guerra Oriental ELN/VKVideo

Los secuestrados pidieron empatía y acción urgente, enfatizando el efecto del cautiverio en sus familias. Pacheco, con 27 años de servicio, leyó una carta de su hijo menor y pidió al mandatario que no cierre su periodo con el caso sin resolver.

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López expresó la incertidumbre diaria y el deseo de regresar con sus seres queridos, solicitando apoyo institucional para no dejar el proceso inconcluso.

Desde el ELN reiteraron en su comunicado que los funcionarios cumplen “penas” impuestas bajo su “justicia revolucionaria” y afirmaron estar dispuestos a negociar un intercambio humanitario de prisioneros de guerra.

No obstante, el grupo insurgente advirtió a la administración saliente de Gustavo Petro y al gobierno electo de Abelardo de la Espriella sobre posibles consecuencias fatales en caso de una operación militar de rescate.

La divulgación de la prueba de vida sorprendió a los familiares de los agentes. Nicolás Pacheco, hijo de uno de los cautivos, relató a Caracol Radio el impacto emocional del mensaje y criticó la gestión institucional.

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“Lo veo bastante canoso. Aunque parece tranquilo, esa forma calmada que explota la utiliza cuando ya está molesto. Él está harto de la inoperancia estatal, harto de que la gente no sienta para nada lo que él siente”, señaló.