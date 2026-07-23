Colombia

Cuánto costó la posesión presidencial de Gustavo Petro en 2022: superó por poco la del expresidente Iván Duque

Teniendo en cuenta la coyuntura generada por el traslado y el gasto que generaría la toma de mando de Abelardo de la Espriella en el Cauca, se ha hecho viral el costo que se generó el 7 de agosto de 2022 por el acto de posesión del mandatario saliente

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su posesión presidencial en la Plaza de Bolívar en 2022 - crédito REUTERS/Luisa González
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su posesión presidencial en la Plaza de Bolívar en 2022 - crédito REUTERS/Luisa González

La posesión de Gustavo Petro, el 7 de agosto de 2022, le costó al Estado colombiano 3.571 millones de pesos —el equivalente a USD 1.113.400 al cambio actual—, según los registros oficiales del contrato firmado con Plaza Mayor Medellín.

Esa misma firma había gestionado cuatro años antes (2018) la logística de la posesión de Iván Duque por 3.288 millones de pesos. Esa diferencia de 283 millones de pesos entre uno y otro gobierno ahora sirve de vara de medida en un debate que se agudiza: ¿cuánto costará llevar la toma de posesión de Abelardo de la Espriella al departamento del Cauca?

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El gasto de 2022 se distribuyó así: 2.400 millones de pesos para la transmisión de mando en la Plaza de Bolívar; 532 millones para los eventos culturales por fuera del perímetro de la posesión; 494 millones para muestras dentro de las sedes de la Presidencia, y 143 millones para actos protocolarios en la Vicepresidencia.

La posesión de Gustavo Petro costó más que la de Iván Duque; sin embargo, hay que tener en cuenta el precio del dólar para sacar cuentas de sus tarifas. FOTOS: Colprensa / vía Twitter (@petrogustavo)
La posesión de Gustavo Petro costó más que la de Iván Duque - crédito Colprensa y @petrogustavo/X

La información ha cobrado relevancia teniendo en cuenta que el Senado aprobó el traslado el 22 de julio de 2026 en plenaria, con 55 votos a favor y 32 en contra, pero la Cámara de Representantes aún debe pronunciarse.

Mientras tanto, la pregunta sobre el presupuesto no tiene respuesta clara: la Presidencia no tiene recursos asignados para movilizar a los casi 300 congresistas que deberán asistir a la ceremonia fuera de Bogotá.

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El contrato que dejó la cancillería saliente

Un mes antes del fin del gobierno Petro, la canciller Rosa Villavicencio adjudicó un contrato por 6.381 millones de pesos a la empresa Douglas Trade para cubrir logística, hospedaje, transporte y eventos institucionales hasta diciembre de 2026. El monto incluía los gastos de la transmisión de mando de De la Espriella.

Sin embargo, el presidente electo anunció que no ejecutará la totalidad de ese presupuesto.

“Le he dado la orden a mi equipo de trabajo y producción de que no utilicen la totalidad del presupuesto que en un contrato multimillonario adjudicó el gobierno saliente”, dijo De la Espriella, quien definió su posesión como “austera, sin derroche, al estilo del tigre”.

El presidente electo Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Miguel Ángel López)
El presidente electo Abelardo de la Espriella pronuncia un discurso durante un desfile militar con motivo del Día de la Independencia en Bogotá, Colombia, el lunes 20 de julio de 2026. (Foto AP/Miguel Ángel López)

Al estar ya adjudicado, el saldo no utilizado deberá destinarse a otros eventos protocolarios de la Cancillería durante el resto del año.

Quién paga el traslado al Cauca

El decreto que reglamenta la posesión establece que la Cancillería asumirá los costos de hospedaje de las delegaciones extranjeras y que el Gobierno garantizará el dispositivo de seguridad. Pero el traslado aéreo de los congresistas no está contemplado en ninguno de los dos rubros.

Será el propio Congreso el que tendría que destinar recursos para movilizar a senadores y representantes. El aeropuerto Guillermo León Valencia, en Popayán, es de tamaño reducido y deberá recibir también los vuelos privados de delegaciones internacionales, entre ellas la del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

La seguridad añade otra capa de complejidad. El Cauca es uno de los departamentos con mayor presencia de grupos armados, y el Cantón Militar José Hilario López en Popayán —uno de los escenarios que se barajan— fue blanco de un ataque con dron la semana pasada, cuando un artefacto explosivo cayó sobre un helicóptero dentro de la instalación sin detonar.

Las voces en contra y a favor

El Congreso de la República aprobó el traslado de lugar de posesión de Abelardo de la Espriella al Cauca - crédito Colprensa
El Congreso de la República aprobó el traslado de lugar de posesión de Abelardo de la Espriella al Cauca - crédito Colprensa

Desde el Pacto Histórico, la senadora Sandra Chindoy radicó una proposición para mantener la ceremonia en Bogotá. “¿Cuánta plata nos va a valer mover la posesión presidencial a una guarnición militar?”, preguntó la congresista, quien argumentó que el traslado genera “costos logísticos no justificados” y altera el carácter civil de la ceremonia.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo también rechazó la idea a través de sus redes sociales: “Insistir en tomar posesión en una instalación militar y movilizar hacia allá todo el Congreso es inconveniente por donde se le mire. Pero lo más grave es que mete a nuestras fuerzas militares en la política”.

Del lado contrario, el senador del Centro Democrático Christian Garcés celebró la decisión del Senado y sostuvo que llevar la posesión al Cauca envía “un mensaje de compromiso y esperanza a una región tan golpeada por la violencia”.

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