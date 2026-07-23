Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

El delantero ha pasado por Unión Magdalena y Millonarios FC en el fútbol colombiano - crédito Águilas Doradas

El 23 de julio de 2026, Ricardo “Caballo” Márquez fue anunciado como nuevo jugador de Águilas Doradas para el segundo semestre de 2026, tras su paso por el fútbol de Costa Rica.

El delantero samario de 28 años llega procedente de Cartaginés, club con el que jugó el primer semestre de 2026.

El delantero tuvo un paso por el fútbol de Costa Rica-crédito @AguilasDoradas/X

El fichaje se oficializó en los canales digitales del equipo antioqueño, que lo presentó con un mensaje a su afición:

“El Caballo ya galopa en el Nido. Ricardo Márquez se une a nuestra Familia Dorada para aportar potencia, carácter y gol en el frente de ataque”, dijo el cuadro antioqueño a través de su cuenta de X.

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La incorporación apunta a reforzar el frente de ataque de Águilas Doradas para la Liga BetPlay 2026-II, en medio de una renovación de plantilla que incluyó el anuncio de Jorge Soto como nuevo portero, proveniente del América de Cali.

Estadísticas de Ricardo Márquez en Costa Rica

Ricardo 'El Caballo' Márquez volvió al gol tras dos meses y catorce días de sequía. Esta fotografía es durante la celebración de su anotación - crédito @cartaginescr/Instagram

En Cartaginés, Márquez disputó 21 partidos, marcó dos goles y dio dos asistencias. En ese tramo también recibió tres tarjetas amarillas y una expulsión.

En su trayectoria, el atacante pasó por Unión Magdalena, Millonarios y Atlético Bucaramanga, además del club costarricense. En total suma 218 partidos como profesional, con 49 goles y 14 asistencias.

12 de febrero de 2026 - Copa de Costa Rica - Cuartos de final: 66 minutos y gol en el Sporting FC 4-1 Cartaginés

25 de abril de 2026 - Primera División Clausura de Costa Rica: 90 minutos y gol en el Cartaginés 2-1 Liberia

Así va el mercado de fichajes de Águilas Doradas

El portero Iván Arboleda ha estado en siete de los ocho partidos disputados en la Liga BetPlay - crédito Mcgiver Barón/Colprensa

Águilas Doradas presentó ele 13 de julio de 2026 al defensor ecuatoriano Jhon Ontaneda como nuevo refuerzo para liderar su línea de fondo. El club hizo el anuncio a través de sus plataformas digitales, con énfasis en su cuenta de X.

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El defensor de de 30 años llega al equipo antioqueño con la tarea de fortalecer una zona que en campañas anteriores mostró vulnerabilidades que le costaron puntos.

La dirigencia eligió sus canales oficiales para comunicar el fichaje y destacó la “seguridad” y la “fortaleza” como atributos que Ontaneda aportará a la defensa. El medio señaló que el movimiento busca blindar la estructura del plantel de cara a la próxima temporada de la Liga BetPlay.

El ecuatoriano como un futbolista con lectura táctica y contundencia, con perfil de especialista en posicionamiento y bloqueo defensivo, además de la madurez para asumir jerarquía en el campo y sostener la cohesión de la zaga en tramos exigentes del campeonato.

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A continuación, así va el mercado de fichajes de Águilas Doradas:

Águilas Doradas

Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.

Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Eduard Arizalas, Jorge Soto, Ricardo Márquez.

En lo que se refiere a su debut en el segundo semestre de 2026 en el campeonato colombiano, debutará el 26 de julio en el estadio Cincuentenario ante Independiente Santa Fe a partir de las 4:05 p. m. (hora de Colombia).

A continuación, estos los juegos que tendrán en la fase del todos contra todos:

Fecha 1: Águilas Doradas vs. Santa Fe

Fecha 2: Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

Fecha 3: Deportivo Cali vs. Águilas Doradas

Fecha 4: Águilas Doradas vs. Llaneros

Fecha 5: Cúcuta Deportivo vs. Llaneros

Fecha 6: Águilas Doradas vs. Millonarios

Fecha 7: Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas

Fecha 8: Águilas Doradas vs. Boyacá Chicó

Fecha 9: Internacional de Bogotá vs. Águilas Doradas

Fecha 10: Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Fecha 11: Águilas Doradas vs. Deportivo Pereira

Fecha 12: América de Cali vs. Águilas Doradas

Fecha 13: Águilas Doradas vs. Jaguares de Córdoba

Fecha 14: Alianza FC vs. Águilas Doradas

Fecha 15: Águilas Doradas vs. Deportes Tolima

Fecha 16: Junior FC vs. Águilas Doradas

Fecha 17: Águilas Doradas vs. Fortaleza

Fecha 18: Once Caldas vs. Águilas Doradas

Fecha 19: Águilas Doradas vs. Independiente Medellín