Colombia

Funcionarios del Gobierno Petro comenzaron a ‘empacar maletas’ en la Casa de Nariño antes de la llegada de Abelardo de la Espriella

En imágenes difundidas en redes sociales se muestran a funcionarios sacando recuerdos del Palacio, entre ellos una imagen del mandatario y obras de arte

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- crédito Joel González/Presidencia
Funcionarios retiraron cuadros y recuerdos vinculados al presidente Gustavo Petro en la sede presidencial - crédito Joel González/Presidencia

A menos de 15 días para la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, en la Casa de Nariño varios funcionarios del gobierno saliente de Gustavo Petro comenzaron a sacar varios elementos para que el edificio quede a disposición del nuevo mandatario.

Uno de los primeros que realizó la mudanza fue Otty Patiño, alto comisionado para la Paz. De hecho, en un video revelado por Caracol Radio, se observa como algunas personas lo ayudan con la salida de varios elementos que se encontraban en su oficina.

Entre los objetos que se notaron a la vista del público, se contempla un cuadro con el retrato del presidente Gustavo Petro, así como un óleo sobre vidrio llamado “Se pacta y se cumple”, que representa la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y el extinto movimiento guerrillero M-19, efectuado en 1990.

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En ese lienzo, se puede observar la silueta del fallecido exlíder guerrillero Carlos Pizarro Leongómez, junto con el entonces presidente Virgilio Barco. En declaraciones a la cadena radial, Patiño señaló que la pintura fue hecha por su hija y que hace parte de sus bienes personales que se encontraban en su oficina.

La mudanza inició el 23 de julio de 2026 iniciando con el comisionado de paz Otty Patiño - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio
La mudanza inició el 23 de julio de 2026 iniciando con el comisionado de paz Otty Patiño - crédito Captura de Pantalla X/Caracol Radio

Vale mencionar que los retratos del presidente Petro se encontraban ubicados en cada una de las dependencias de la Presidencia, debido a que fue un regalo del mandatario saliente a sus funcionarios.

Entre los funcionarios que aparecen con esa imagen está Jaime Dussán, quien fue el presidente de Colpensiones durante la administración de Petro.

La emisora detalló que en la Casa de Nariño operan dependencias de la Presidencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Entre las oficinas que deben desocuparse están el Despacho del Presidente de la República, la Secretaría General del DAPRE, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, la Jefatura de Despacho Presidencial, la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y las consejerías.

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Abelardo de la Espriella confirmó que su gobierno no funcionará solo desde la Casa de Nariño en Bogotá y abrirá tres sedes alternas en las regiones - crédito REUTERS/Juan David Duque
Abelardo de la Espriella confirmó que su gobierno no funcionará solo desde la Casa de Nariño en Bogotá y abrirá tres sedes alternas en las regiones - crédito REUTERS/Juan David Duque

Abelardo de la Espriella tendrá sedes alternas a la Casa de Nariño

Aunque se adelanta la mudanza de los funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro, tal parece que el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella no se concentrará solamente en la Casa de Nariño.

En un discurso público realizado en Medellín, el futuro mandatario de los colombianos anunció que su gobierno implementará una estrategia de descentralización a través de tres sedes alternas, ubicadas en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla.

“Ustedes saben que yo he dicho que no voy a gobernar desde la Casa de Nariño. Pues, voy a ir a Bogotá, por supuesto, pero voy a estar en todas las regiones del país. Vamos a tener una sede alterna en Barranquilla, vamos a tener otra sede alterna en el suroccidente, en Cali, y una sede en Medellín”, dijo De la Espriella.

Inicialmente, en Barranquilla, lugar donde reside, la sede operaría en el Batallón Paraíso del Ejército Nacional, según lo establecido por el alcalde Alejandro Char.

Ilustración acuarela de un hombre con traje oscuro y camisa blanca, la bandera de Colombia en la solapa, sobre un fondo urbano con río, parque, autos y edificios.
Una de las sedes alternas planteadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella es la ciudad de Barranquilla - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso, hasta planteó la posibilidad de que la capital del Atlántico pueda ser ‘capital alterna’ de Colombia. No obstante, tendrá que radicar un proyecto de Acto Legislativo en el Congreso de la República donde se contemple el artículo 322 de la Constitución Política, que actualmente establece a Bogotá como única capital de la república.

En el caso de Medellín, el despacho estará en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, y se prevé trasladar allí la sede principal de ProColombia.

“El señor gobernador nos ha hecho un generoso ofrecimiento para que esa sede funcione en el Palacio Rafael Uribe Uribe. Gracias, querido gobernador, por ese ofrecimiento y estoy feliz”, afirmó el presidente electo en su intervención pública.

Un hombre con traje oscuro, corbata azul y banda presidencial tricolor, alza su mano derecha frente a un edificio con columnas y una bandera de Colombia.
El plan de descentralización también contempla el traslado gradual de ministerios a las regiones para reducir el bogocentrismo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre tanto, en Cali aún no se ha definido el edificio donde funcionará su sede presidencial. De la Espriella planteó que la medida busca romper con el “bogocentrismo” y llevar la administración del Estado a los territorios.

Su plan incluye un gobierno itinerante con traslados semanales a distintos departamentos para liderar puestos de mando unificado (PMU) con autoridades locales y militares, además del traslado gradual de ministerios a las regiones.

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