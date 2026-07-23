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Néstor Lorenzo seguirá siendo el entrenador de la selección Colombia: la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación de su contrato

El entrenador de nacionalidad argentina llegó al cargo en 2023, luego de que la Tricolor se quedara por fuera de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022

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La selección Colombia con Néstor Lorenzo como entrenador llegó a la final de la Copa América USA 2024 y a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Jay Biggerstaff/Reuters
La selección Colombia con Néstor Lorenzo como entrenador llegó a la final de la Copa América USA 2024 y a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Jay Biggerstaff/Reuters

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anunció la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la selección Colombia Masculina de Mayores, tras una reunión realizada este jueves 23 de julio de 2026 en Bogotá.

El entrenador, que asumió el cargo en 2022, encadenó un invicto de 28 partidos en este ciclo, logró el subcampeonato de la Copa América 2024 y aseguró la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bajo su conducción, el técnico argentino dirigió 51 encuentros entre oficiales y amistosos, con un registro de 31 victorias, 12 empates y ocho derrotas. La Federación sostuvo que el acuerdo ratifica su respaldo al proceso técnico encabezado por Lorenzo.

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La renovación de su contrato estaba en duda ante la posibilidad de que Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y reelegido para el periodo 2026-2030, no pudiera posesionarse por los vicios en su nombramiento e incumplir el Decreto 1228 de 1995 que prohíbe la reelección por tercer periodo sucesivo a los miembros de los órganos de administración de los organismos deportivos.

El actual dirigente es el respaldo más fuerte que tiene el entrenador, que en los últimos días habría convencido a los otros miembros del Comité Ejecutivo para continuar en el cargo.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol

Néstor Lorenzo llegó a la selección Colombia tras su paso por Melgar de Perú - crédito BOB FRID/EFE
Néstor Lorenzo llegó a la selección Colombia tras su paso por Melgar de Perú - crédito BOB FRID/EFE

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol anuncia, tras la reunión celebrada este jueves 23 de julio en la ciudad de Bogotá, la renovación del contrato del director técnico Néstor Lorenzo al frente de la Selección Colombia Masculina de Mayores.

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El profesor Lorenzo lidera el combinado nacional desde 2022. Durante este periodo, alcanzó un invicto de 28 partidos, obtuvo el subcampeonato de la Copa América 2024 y la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Al mando de la Selección Colombia, el estratega argentino ha dirigido un total de 51 compromisos, entre partidos oficiales y amistosos, registrando un balance de 31 victorias, 12 empates y 8 derrotas.

Con este acuerdo, la Federación ratifica su respaldo al proceso técnico que lleva el entrenador al frente de nuestra selección".

El recambio generacional: uno de los retos de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Una de las críticas a Néstor Lorenzo es la falta de autoridad ante los jugadores - crédito Lee Smith/REUTERS
Una de las críticas a Néstor Lorenzo es la falta de autoridad ante los jugadores - crédito Lee Smith/REUTERS

La eliminación también aparece como el cierre de varios ciclos en la selección colombiana. Por edad, el caso de David Ospina es uno de los que más claramente apuntan a una despedida, mientras que Camilo Vargas también llegaría al camino hacia el Mundial 2030 con una edad avanzada frente a otros arqueros que podrían ganar terreno.

Otro de los nombres que quedó bajo la lupa fue Juan Fernando Quintero. En la zona mixta, el mediocampista dio a entender que no continuará en la selección, una señal que refuerza la idea de renovación en una plantilla que venía sosteniendo buena parte de su columna vertebral desde hace años.

El interrogante mayor pasa por James Rodríguez. El mediocampista disputó su último Mundial y todavía no está claro si el número 10 anunciará su adiós a Colombia o si prolongará su recorrido con la selección hasta una eventual Copa América que funcione como punto de cierre de su trayectoria internacional.

Los próximos retos de la selección Colombia, luego de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Néstor Lorenzo tendrá como principales objetivos la Copa América 2028 y la Copa Mundial de la FIFA 2030 - crédito Sam Navarro/Reuters
Néstor Lorenzo tendrá como principales objetivos la Copa América 2028 y la Copa Mundial de la FIFA 2030 - crédito Sam Navarro/Reuters

La selección de Colombia quedó eliminada del Mundial tras perder por penales ante Suiza en octavos de final y abrió de inmediato una etapa de reconstrucción con la Copa América y las Eliminatorias para la próxima cita mundialista como próximos objetivos.

La próxima ventana ya figura en el calendario: la fecha FIFA de septiembre, que irá del 21 al 6 de octubre, será el momento del regreso del equipo nacional con amistosos internacionales. En esos días los rivales de Colombia serán México, Canadá, Estados Unidos y Perú. Las fechas y los estadios, posiblemente Estados Unidos, están por confirmarse.

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