Estos son lo seis proyectos que impactan a los trabajadores que el gobierno de Gustavo Petro radicará ante el Congreso: buscan convertir en ley el polémico salario mínimo vital

El Gobierno de Gustavo Petro radicará seis proyectos de ley laborales desde el 20 de julio para dejar en trámite parte de su agenda antes del fin del mandato - crédito @AntonioSanguino/X

El gobierno de Gustavo Petro radicará seis proyectos de ley laborales en los próximos días, tras la instalación del nuevo Congreso, con la intención de dejar en trámite parte de su agenda antes de terminar el mandato y de que las iniciativas sigan su curso legislativo hasta los debates que definirán si se convierten en ley.

La decisión llegó cuando faltan menos de tres semanas para el relevo presidencial y con el inicio del nuevo periodo legislativo. En ese escenario, el Ministerio de Trabajo confirmó que el paquete de propuestas se concentrará en salario, trabajo rural, plataformas digitales, seguridad y salud en el trabajo, invalidez y subsidio familiar.

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El ministro de Trabajo Antonio Sanguino informó de la radicación a través de su cuenta en X y señaló que la presentación de los proyectos responde a una instrucción del presidente.

“¡Hasta el último minuto Con Dignidad Cumplimos! Por instrucción del Presidente Gustavo Petro este 20 de julio en la instalación del nuevo Congreso de la República y en los días siguientes, dejaremos radicados desde Ministerio de Trabajo los siguientes proyectos de ley que seguirán garantizando trabajo digno para el pueblo trabajador de Colombia”, escribió el funcionario.

El Ministerio de Trabajo confirmó que el paquete legislativo se concentrará en salario, trabajo rural, plataformas digitales, seguridad y salud en el trabajo, invalidez y subsidio familiar - crédito @AntonioSanguino/X

Sanguino agregó que la cartera acompañará la discusión de esas propuestas junto con los congresistas de la Alianza por la Vida del Pacto Histórico.

En otro mensaje, el ministro afirmó: “Estaremos acompañando a nuestros congresistas de la Alianza por la Vida y al pueblo trabajador en el trámite de estas iniciativas que prometen más derechos y más dignidad”.

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Uno de los proyectos corresponde al Estatuto del Trabajo y Salario Vital. La propuesta busca darle rango de ley al cálculo de un salario que permita a los trabajadores y a sus familias cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

Según explicó el ministro, el objetivo es establecer un marco legal para ese mecanismo. El Gobierno ha promovido ese esquema como una forma de garantizar ingresos suficientes para los hogares colombianos.

Uno de los proyectos propone el Estatuto del Trabajo y Salario Vital para darle rango de ley al cálculo de un ingreso que cubra necesidades básicas de los trabajadores y sus familias - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae/Colprensa/Manuel Saldarriaga Quintero

“Para otorgarle rango de ley al cálculo del salario que le siga permitiendo a los trabajadores y a sus familias cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte entre otros bienes esenciales”, se observa en la publicación.

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Otra iniciativa plantea una reforma a las juntas de calificación de invalidez, encargadas de determinar la pérdida de capacidad laboral de los trabajadores. El cambio propuesto apunta a modificar la composición de esos organismos y fortalecer los procesos ligados al reconocimiento de incapacidades y otros derechos laborales.

El paquete también incluye un proyecto para crear un sistema sancionatorio de la Superintendencia del Subsidio Familiar. La intención es reforzar sus funciones de inspección, vigilancia y control, y darle mayores herramientas frente a posibles incumplimientos dentro del sistema de subsidio familiar.

Dentro de las iniciativas figura la ratificación de nuevos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Entre ellos están el Convenio sobre el Trabajo Marítimo, MLC, y el Convenio 187, relacionado con la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo.

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El Ministerio de Trabajo también anunció la ratificación del Convenio 193 de la OIT, orientado a regular el trabajo digno en plataformas digitales.

La propuesta busca fortalecer la protección laboral de quienes desarrollan actividades mediante aplicaciones y otras plataformas tecnológicas, un segmento que el Gobierno considera de creciente relevancia.

La agenda del Ejecutivo suma un proyecto sobre jornal y contrato agrario para promover la formalización del empleo rural, mientras el Ministerio de Minas presentará una iniciativa antifracking - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae)

La sexta iniciativa se concentra en el jornal y el contrato agrario. El proyecto pretende fijar reglas para promover la formalización del empleo rural y ampliar las condiciones de trabajo decente para los trabajadores del campo.

Ese bloque de proyectos responde directamente a la agenda que el Ejecutivo quiere dejar encaminada antes del fin del mandato: seis iniciativas sobre salario vital, invalidez, subsidio familiar, convenios de la OIT, plataformas digitales y trabajo agrario, todas sujetas al trámite ordinario en el Congreso a partir del 20 de julio.

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Además del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas y Energía anunció que presentará un proyecto antifracking para prohibir futuros proyectos de fracking. Según lo informado, esa iniciativa buscará proteger el agua, la vida y los ecosistemas colombianos.