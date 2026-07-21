Colombia

Gobierno Petro pidió investigar al excandidato presidencial Carlos Caicedo, señalado de presuntos hechos de abuso sexual de una menor: “Son de una gravedad extrema”

La ministra de Justicia (e), Cielo Rusinque, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia una investigación urgente, rigurosa, transparente e imparcial sobre las denuncias contra el exgobernador del Magdalena

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Cielo Rusinque y Carlos Caicedo - crédito @cielo_rusinque/X/Carlos Ortega/EFE
A través de un comunicado, Cielo Rusinque pidió una investigación rigurosa contra Carlos Caicedo - crédito @cielo_rusinque/X/Carlos Ortega/EFE

La investigación contra Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, motivó este 21 de julio de 2026 un pronunciamiento de Cielo Rusinque, ministra de Justicia encargada, quien pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia actuar con celeridad ante las denuncias.

Rusinque pidió una investigación urgente, rigurosa, transparente e imparcial sobre las denuncias contra Caicedo por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre. También reclamó protección para las presuntas víctimas, respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, y rechazó “con la mayor firmeza” cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

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Cielo Rusinque y Carlos Caicedo - crédito Ministerio de Justicia
Cielo Rusinque pidió una investigación urgente, rigurosa, transparente e imparcial sobre las denuncias contra Caicedo por presuntos hechos de violencia sexual contra una niña y su madre - crédito Ministerio de Justicia

La ministra encargada calificó las denuncias como de gravedad extrema y afirmó que, de comprobarse, este tipo de hechos constituye una de las formas más graves de daño que puede sufrir una menor de edad.

“Rechazo con la mayor firmeza cualquier forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. De comprobarse, constituyen una de las formas más graves de daño que puede infligirse a una menor de edad, con consecuencias que trascienden el momento del hecho y afectan su desarrollo, su seguridad y su confianza en el mundo adulto”, precisó Rusinque.

También sostuvo que sus efectos alcanzan el desarrollo, la seguridad y la confianza de la víctima en el mundo adulto. Su llamado apuntó a que los hechos se esclarezcan plenamente.

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Qué dijo Rusinque sobre la gravedad de las denuncias

El pronunciamiento indicó que los hechos denunciados habrían ocurrido en 2023, cuando la niña tenía ocho años. La funcionaria también incluyó a la madre de la menor dentro del alcance de las denuncias conocidas públicamente.

Rusinque añadió que estos señalamientos se suman a acusaciones previas de presunto acoso sexual formuladas por varias mujeres.

A partir de esa acumulación, planteó que el caso exige revisar posibles patrones de abuso de poder protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes lo ejercen.

- crédito @cielo_rusinque/X
Cielo Rusinque añadió que estos señalamientos se suman a acusaciones previas de presunto acoso sexual formuladas por varias mujeres - crédito @cielo_rusinque/X

“Esa investigación debe garantizar en todo momento la protección, la dignidad y los derechos de las presuntas víctimas, evitando cualquier forma de revictimización en el curso del proceso. Además, debe hacerse con pleno respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia, principios que no son incompatibles con la exigencia social de verdad y justicia; al contrario, son la condición para que esa justicia sea legítima y perdurable”, aseveró Rusinque.

La investigación que pidió la ministra encargada

La ministra encargada reclamó que la indagación avance con celeridad, rigor, transparencia e imparcialidad. También exigió que el proceso garantice la protección, la dignidad y los derechos de las presuntas víctimas.

En ese mismo punto, pidió evitar cualquier forma de revictimización durante el trámite judicial. A la vez, remarcó que el caso debe manejarse con respeto pleno por el debido proceso y la presunción de inocencia.

Rusinque sostuvo que esos principios no chocan con la exigencia social de verdad y justicia. Según su planteamiento, esa base resulta necesaria para que una decisión tenga legitimidad y permanencia.

La respuesta de Caicedo y el estado del caso

El 20 de julio Caicedo respondió mediante un comunicado público a la denuncia por presunto abuso sexual de una menor de edad.

En ese texto negó las acusaciones, aseguró que no conoce el contenido de las denuncias y afirmó que no ha sido notificado de ninguna actuación judicial.

Carlos Caicedo cuestionó al abogado Julián Quintana, representante de la madre y la menor, al señalar que existiría una estrategia coordinada para desacreditarlo e impulsar procesos judiciales en su contra - crédito @carlosecaicedo/X
Carlos Caicedo cuestionó al abogado Julián Quintana, representante de la madre y la menor, al señalar que existiría una estrategia coordinada para desacreditarlo e impulsar procesos judiciales en su contra - crédito @carlosecaicedo/X

El exgobernador también cuestionó el manejo mediático del caso y señaló que ejercerá su defensa por las vías legales. A esas declaraciones se sumó Julián Quintana, abogado de la madre de la menor, quien aseguró que la Fiscalía ya posee elementos de prueba dentro de la investigación.

El cierre del pronunciamiento subrayó que la dimensión pública o política del señalado no debe alterar el tratamiento de denuncias de esta naturaleza.

Rusinque situó la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia sexual como una obligación del Estado, de las instituciones y de quienes tienen voz pública.

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