Estos serán los congresistas encargados de investigar a Gustavo Petro y a Abelardo de la Espriella: así quedó la nueva Comisión de Acusaciones del Congreso

La Comisión de Investigación y Acusaciones del Congreso en Colombia ya definió su nuevo reparto tras la instalación del reciente Legislativo - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El nuevo reparto de la Comisión de Investigación y Acusaciones, organismo encargado de analizar las denuncias contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios, ya está definido tras la instalación del reciente Congreso en Colombia.

Este órgano, cuya relevancia política se incrementó desde la presidencia de Gustavo Petro, ha sido objeto de intensos acuerdos entre las bancadas parlamentarias. De acuerdo con la Secretaría del Senado, la Comisión es responsable de estudiar denuncias o quejas y recopilar pruebas para determinar si existen fundamentos que permitan abrir un juicio político.

La distribución de los escaños refleja el peso de cada partido en la Cámara de Representantes, siguiendo el método de cifra repartidora. En la nueva conformación, el Pacto Histórico obtuvo cinco puestos, colocándose como la bancada con mayor presencia, seguido por el Centro Democrático y el Partido Liberal, con tres representantes cada uno.

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Los nombres que integran el grupo del Pacto Histórico son David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas. Del Centro Democrático figuran Jesús Salim Lorduy, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda. Por el Partido Liberal, forman parte José Fredy Arias, Kelyn Johana González y María José Carvajal.

La nueva conformación de la Comisión de Investigación y Acusaciones distribuyó los escaños según el peso de cada partido en la Cámara de Representantes - crédito Cámara de Representantes

En representación del Partido Conservador estarán Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte. Cambio Radical contará con Carlos Alberto Cuenca, mientras que Diana Carolina Riveros, del Partido de la U, también tendrá un asiento. Finalmente, las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) suman dos integrantes a la Comisión.

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Funciones y competencias de la Comisión de Investigación y Acusación

La Comisión de Investigación y Acusación, según la Cámara de Representantes, tiene la función exclusiva de adelantar investigaciones penales y disciplinarias contra altos dignatarios del Estado que cuentan con fuero constitucional. Entre ellos se encuentran el presidente de la República, el fiscal general de la Nación y los magistrados de las altas cortes.

El proceso inicia con la recepción de una denuncia o queja. La Comisión analiza el caso y recopila pruebas para determinar la existencia de méritos suficientes. Si así lo considera, redacta un proyecto de acusación que debe ser avalado por la plenaria de la Cámara de Representantes. En caso de aprobación, el expediente pasa al Senado, instancia encargada de realizar el juicio político y decidir el desenlace del proceso.

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La importancia de la Comisión se acentuó con el cambio presidencial. El Pacto Histórico busca fortalecer su presencia para incidir en la tramitación de eventuales denuncias contra el nuevo mandatario, Abelardo De La Espriella, y frenar posibles procesos contra el expresidente Gustavo Petro.

La representatividad de cada partido en la Comisión responde al resultado electoral del 8 de marzo. Las colectividades con mayor votación logran más escaños, mientras que las de menor respaldo obtienen solo uno, garantizando la pluralidad en la toma de decisiones dentro de este organismo clave del control político.

Entretanto, el nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República inicia con un Senado de 103 curules, una cifra reducida frente al pasado cuatrienio. El reacomodo político deja al Pacto Histórico como la bancada más numerosa, aunque sin el control de la agenda parlamentaria ni de la presidencia de la cámara alta.

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El bloque oficialista, liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, logró consolidar el respaldo de varias fuerzas. Tras sumar a Salvación Nacional, el Partido Conservador, la U y Cambio Radical, la coalición alcanza un piso de 49 votos, cifra que podría incrementarse a 62 en caso de que el Partido Liberal se unifique a favor del gobierno. Este número resultaría suficiente para aprobar proyectos clave durante los próximos cuatro años.

El reparto de curules expone la fragmentación: tras el Pacto Histórico, que cuenta con 26 escaños, se ubican el Centro Democrático con 17, el Partido Liberal con 13, y el Partido Conservador con 10. La U suma 8, mientras una coalición de partidos minoritarios concentra 11.

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Cambio Radical y ALMA comparten 7, y el bloque Ahora Colombia obtuvo 5 curules. El Movimiento Salvación Nacional —aliado de De La Espriella— ingresa con 4 senadores. Las dos curules de la circunscripción indígena completan el mapa.

En cuanto a la oposición, solo una curul, en manos de Iván Cepeda del Pacto Histórico, ha sido declarada explícitamente como tal dentro de esa colectividad.