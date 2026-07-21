Lina Tejeiro confirmó que va a ser madre soltera y reveló nuevos detalles de su embarazo: “Estoy rodeada de gente que me cuida”

Lina Tejeiro confirmó en Instagram que será madre soltera y que afrontará la llegada de Gael con apoyo de su familia - crédito @linatejeiro/IG

La actriz e influenciadora Lina Tejeiro volvió a abrir una ventana a su vida personal al responder varias preguntas de sus seguidores en redes sociales.

A través de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas que realizan las celebridades en Instagram, la llanera habló por primera vez y de manera directa sobre cómo afrontará la llegada de su hijo, confirmó que será madre soltera y entregó nuevos detalles sobre el embarazo de Gael, el bebé que espera.

Las respuestas de la actriz generaron una ola de comentarios entre sus seguidores, quienes aprovecharon la interacción para preguntarle por algunos de los aspectos que más curiosidad han despertado desde que anunció que está embarazada.

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Entre ellos estuvieron su situación sentimental, el tipo de parto que desea, los cambios físicos que ha experimentado y la posibilidad de mostrar a su hijo en redes sociales cuando nazca.

La actriz Lina Tejeiro confirma que asumirá la maternidad en solitario - crédito @linatejeiro/IG

Uno de los interrogantes que más llamó la atención fue el relacionado con la crianza de su bebé y una usuaria le preguntó directamente si iba a convertirse en madre soltera, a lo que Tejeiro respondió sin rodeos, dejando claro que, aunque asumirá esa etapa sin una pareja, se siente respaldada por su círculo familiar.

“¿Qué crees? Sí, voy a ser mamá soltera, pero afortunadamente estoy rodeada de gente que me cuida y me quiere muchísimo. Mi mamá está que no cabe la dicha, está superpresente. Mis hermanos también están muy presentes, mis tíos, mis primas, mis papás… No, no, no, o sea, amor de sobra y compañía también, afortunadamente”, confirmó la actriz.

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Otro de los temas que abordó fue el nacimiento de Gael, pues al ser consultada sobre si prefería un parto natural o una cesárea, explicó que su deseo es dar a luz de forma natural, aunque reconoció que la decisión dependerá de cómo evolucione el embarazo y de las condiciones médicas al momento del parto.

“Yo quiero natural, yo quiero parto natural, pero todo depende de Gael, de mi cuerpo, de las circunstancias, de cómo suceda. Pero hasta el momento le pido a Dios y le digo a mi ginecobstetra que lo que más quiero es que sea natural. Pero pues una cosa es lo que yo quiera y otra cosa es lo que quiera Dios y otra cosa es lo que quiera Gael y otra cosa es lo que quiera mi cuerpo. Entonces, va a estar ahí como difícil, pero yo estoy haciendo todo lo posible porque sea natural. Yo estoy haciendo pilates, gimnasio y de todo, pero hay que esperar qué sucede”, confesó.

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Lina Tejeiro contó que hace pilates y gimnasio mientras espera definir cómo será el parto de su bebé - crédito @linatejeiro/IG

En otra de las respuestas, Lina también aclaró que, aunque contempló la posibilidad de tener un parto en casa, finalmente decidió que el nacimiento de su hijo se realizará en un centro médico.

“Lo pensé mucho si hacerlo aquí en la casa o no, pero finalmente me decidí por hacerlo en clínica. Creo que me da más tranquilidad”, contó la también creadora de contenido.

Además de hablar sobre el nacimiento de su bebé, la actriz mostró uno de los efectos del embarazo que más le ha costado sobrellevar: los cambios en su piel. Sin filtros y mientras enseñaba su rostro a la cámara, confesó que la dermatitis alrededor de la boca ha sido uno de los síntomas más incómodos durante la gestación.

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“Ay, la verdad, ha sido de las cosas que más me ha parecido jarta del embarazo y es la piel. Vean esto. Es una dermatitis en todo alrededor de la boca que a veces empeora, a veces mejora. Ya lo solté. Ya dije: ‘Bueno, pues me va a ver así todo el resto del embarazo’. El acné aquí, terrible, pero sé que es momentáneo. En pocos meses voy a estar otra vez con mi piel bien, pero miren, mantiene rojo y me pica. Me mandaron unas cremitas, pero también como que me irritan. Me las pongo y me da rasquiña”, reveló.

Lina Tejeiro reveló que el embarazo le ha causado dermatitis alrededor de la boca, acné e irritación en la piel - crédito @linatejeiro/IG

La actriz explicó que, aunque el tratamiento dermatológico le ha sido formulado por especialistas, algunos productos le generan más irritación, por lo que ha optado por asumir el proceso con paciencia mientras espera que los cambios hormonales desaparezcan después del parto.

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Finalmente, Lina respondió a otra de las preguntas que más inquietud genera entre sus seguidores: si mostrará o no a Gael en redes sociales cuando nazca. La actriz reconoció que aún no ha tomado una decisión definitiva porque le preocupa la exposición pública de su hijo frente a los comentarios malintencionados que suelen aparecer en internet.

“Es una pregunta que todavía me hago y que no tengo respuesta. A veces digo que sí lo voy a mostrar, a veces digo que no, que no sé si quiero exponerlo tan chiquito a un montón de críticas de gente que tiene mierda en su corazón. No sé, todavía no sé. Igual yo sé que es más el cariño que va a recibir de parte de todos ustedes, pero también sé que hay gente muy mala, muy malintencionada. De hecho, he dejado de exponer mucho en mis redes incluso a mi propia familia, a mis mascotas, a mi sobrina, porque siento que esa exposición muchas veces la usan para atacar a uno o a ellos. Entonces, no sé”, puntualizó.

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