EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

El Tour de Francia presenta su segunda jornada contrarreloj, esta vez individual e ideal para los escaladores - crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

La etapa 16 del Tour de Francia 2026 será una contrarreloj individual de 26,1 km entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, un trazado que puede reforzar la posición de Remco Evenepoel en la clasificación general porque combina una subida larga y tendida con un descenso rápido y un cierre llano, en la única contrarreloj de esta edición.

El esfuerzo rondará los 35 minutos y se disputará con condiciones meteorológicas favorables: temperatura agradable, calor soportable y ausencia de viento, tres factores que reducen la influencia externa sobre el rendimiento y dejan el examen centrado casi por completo en las piernas de cada corredor.

El recorrido bordea el lago de Ginebra, que separa por agua Francia de Suiza, pero su rasgo central se deja ver desde el inicio. La crono arranca cuesta arriba, con casi 10 km de ascenso hasta la cima de la Cote de Larringes, un puerto de segunda categoría con pendiente media del 4,3%.

Esa primera parte no presenta rampas explosivas, sino una subida constante y pedaleable en la que la potencia de un especialista puede marcar diferencias. Al coronar aparece un segundo punto de control y comienza un descenso sin complejidad técnica, con rectas largas en las que la inercia ayuda, aunque sigue siendo necesario seguir empujando para sostener una velocidad competitiva.