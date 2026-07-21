EN VIVO - Etapa 16 del Tour de Francia: siga aquí a los colombianos en la contrarreloj, que tendrá una escalada a puerto de montaña

La etapa 16 del Tour de Francia 2026 será una contrarreloj individual de 26,1 km entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains, un trazado que puede reforzar la posición de Remco Evenepoel en la clasificación general porque combina una subida larga y tendida con un descenso rápido y un cierre llano, en la única contrarreloj de esta edición.
El esfuerzo rondará los 35 minutos y se disputará con condiciones meteorológicas favorables: temperatura agradable, calor soportable y ausencia de viento, tres factores que reducen la influencia externa sobre el rendimiento y dejan el examen centrado casi por completo en las piernas de cada corredor.
El recorrido bordea el lago de Ginebra, que separa por agua Francia de Suiza, pero su rasgo central se deja ver desde el inicio. La crono arranca cuesta arriba, con casi 10 km de ascenso hasta la cima de la Cote de Larringes, un puerto de segunda categoría con pendiente media del 4,3%.
Esa primera parte no presenta rampas explosivas, sino una subida constante y pedaleable en la que la potencia de un especialista puede marcar diferencias. Al coronar aparece un segundo punto de control y comienza un descenso sin complejidad técnica, con rectas largas en las que la inercia ayuda, aunque sigue siendo necesario seguir empujando para sostener una velocidad competitiva.
Así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la etapa 15
- 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates XRG): 55 horas, 41 minutos y 31 segundos.
- 2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - hansgrohe): a 5 minutos.
- 3. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): a 5 minutos y 58 segundos.
- 4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMR): a 6 minutos y 23 segundos.
- 5. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - hansgrohe): a 6 minutos y 48 segundos.
- 6. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 7 minutos y 28 segundos.
- 7. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 9 minutos y 38 segundos.
- 8. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 10 minutos y 28 segundos.
- 9. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarrelo Q36.5 Pro): a 11 minutos y 19 segundos.
- 10. Jordan Jegat (Francia - TotalEnergies): 19 minutos y 26 minutos.
- 16. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 41 minutos y 1 segundos.
- 26. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 32 minutos y 9 segundos.
- 39. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 58 minutos y 45 segundos.
- 47. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): 2 horas, 12 minutos y 21 segundos.
Hora de salida de los ciclistas colombianos en la etapa contrarreloj del Tour de Francia 2026
- 15:58:30 (hora local) — Sergio Higuita (COL / XDS Astana).
- 16:10:30 (hora local) — Harold Tejada (COL / XDS Astana).
- 16:30 (hora local) — Einer Rubio (COL / Movistar Team).
- 16:45 (hora local) — Egan Bernal (COL / Netcompany Ineos).