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EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

La bolsa de jugadores en el fútbol colombiano estará abierta hasta al menos dos semanas después del inicio del segundo semestre en el campeonato de primera división

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Ilustración de un jugador de fútbol con uniforme verde y mochila, un estadio con bandera de México, y un grupo de hinchas con el escudo del club Millonarios y un estadio de fondo.
Stiven Barreiro sería el último fichaje de Millonarios de cara a la Liga BetPlay II-2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienvenidos al minuto a minuto, donde podrá consultar todas las novedades del mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano en el día del regreso de las emociones a la cancha con la Copa Colombia y a tres días del inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026.

Millonarios se mueve para confirmar a Stiven Barreiro como su nuevo central, mientras que Atlético Nacional e Independiente Santa Fe son los que menos llegadas han confirmado.

13:16 hsHoy

Dimayor transmitirá unos partidos del fútbol profesional colombiano por YouTube: este será el primero

Cinco de los ocho partidos de la Fase 1B Ida de la Copa BetPlay 2026, serán transmitidos por el canal de YouTube de Win Sports de forma gratuita

Con este video, la División Mayor del Fútbol Colombiano Dimayor, anunció el regreso de los torneos profesionales del país, el torneo, la copa y liga - crédito Dimayor

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer cómo se transmitirán los partidos de la Copa BetPlay 2026 en la Fase 1B Ida, con la particularidad de que algunos compromisos serán transmitidos por el canal de YouTube de Win Sports, que es la producción de televisión que posee los derechos del fútbol profesional colombiano.

Leer la nota completa
11:51 hsHoy

Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay Dimayor II-2026

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras, Yorleys Mena

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

  • Salidas: sin novedades confirmadas
  • Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortiz.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco, Johan Beltrán.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces, Kevin Cataño.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

  • Salidas: sin novedades confirmadas.
  • Llegadas: Luis David Quintero, Sebastián Viveros, Juan Sebastián Peñaloza, Felipe Cifuentes, Jhonier Alomía, Daniel Eduardo Polanco, Isaac Camargo, Jefferson Mena.

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño.
  • Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani.

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera, Iván Rojas, Jhon Ontaneda, Jhon Meléndez, Eduard Arizalas, Jorge Soto.

Independiente Santa Fe

  • Salidas: Edwin Mosquera, Yeicar Perlaza
  • Llegadas: Kevin Balanta

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba, Jeison Medina, Alfonso Simarra.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán, Iago Herrerín, Johan Caicedo
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez, Andrés Ibargüen.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo. Edgar Elizalde.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai, Jhonier Guerrero.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz, Diego Novoa, Víctor Cantillo.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

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