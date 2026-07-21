EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Stiven Barreiro sería el último fichaje de Millonarios de cara a la Liga BetPlay II-2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienvenidos al minuto a minuto, donde podrá consultar todas las novedades del mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano en el día del regreso de las emociones a la cancha con la Copa Colombia y a tres días del inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026.

Millonarios se mueve para confirmar a Stiven Barreiro como su nuevo central, mientras que Atlético Nacional e Independiente Santa Fe son los que menos llegadas han confirmado.