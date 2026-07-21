Colombia

Él es Escro, el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo

La influenciadora barranquillera volvió a convertirse en tendencia luego de protagonizar varios encuentros con el streamer. La más reciente escena desató especulaciones sobre un posible romance entre ambos

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La transmisión en vivo de Aida Victoria Merlano desata rumores tras besos con el streamer Escro - crédito @therealescro/IG
La transmisión en vivo de Aida Victoria Merlano desata rumores tras besos con el streamer Escro - crédito @therealescro/IG

Aida Victoria Merlano volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez por un inesperado momento que protagonizó durante una transmisión en vivo.

La creadora de contenido sorprendió a miles de espectadores al besarse en repetidas ocasiones con David Darville, el streamer conocido como Escro, un hecho que rápidamente desató rumores sobre un posible romance entre ambos y puso el nombre del influenciador en el centro de la conversación digital.

Desde que la barranquillera incursionó en el mundo del streaming, sus transmisiones han estado marcadas por momentos virales, debates y situaciones que generan miles de reacciones. Sin embargo, lo ocurrido durante el más reciente directo llamó especialmente la atención de sus seguidores, quienes no esperaban ver una escena de tanta cercanía entre la también empresaria y el creador de contenido.

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El episodio ocurrió mientras Aida Victoria compartía una transmisión junto a Escro y otros invitados durante una fiesta de revelación de género, pues en medio de las dinámicas organizadas para el en vivo, ambos participaron en un juego que consistía en ubicarse de espaldas y girar al mismo lado. Si coincidían en la dirección, debían darse un beso.

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