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El próximo Campeonato Mundial de Fútbol tendría 64 equipos y Carlos Antonio Vélez realizó fuerte crítica: “Meter a toda la recua sudamericana, incluso los flojos”

El analista de fútbol aprovechó para lanzar una fuerte indirecta al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol por el nuevo formato de la Copa del Mundo que se implementará en 2030

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El presidente de Conmebol Alejandro Domínguez confirmó que la Copa del Mundo de 2030 se jugará con 64 equipos, lo que provocó la fuerte crítica de Carlos Antonio Vélez al comentarista-crédito César Olmedo/REUTERS
El presidente de Conmebol Alejandro Domínguez confirmó que la Copa del Mundo de 2030 se jugará con 64 equipos, lo que provocó la fuerte crítica de Carlos Antonio Vélez al comentarista-crédito César Olmedo/REUTERS

Pese a terminar la edición número 23 de la Copa del Mundo de la FIFA con el segundo título de España en su historia (2010-2026), los amantes del fútbol y directivos ya piensan en lo que será la edición de 2030.

De esta forma, un día después de la final, el 20 de julio de 2026, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó a través de su cuenta de X dónde será la próxima cita mundialista. “¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos", dijo.

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el Mundial de 2030 tendrá 64 equipos-crédito @agdws/X
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó que el Mundial de 2030 tendrá 64 equipos, y Vélez aprovechó para recordar que Domínguez fue el que promovió la idea de ampliar los equipos en el Mundial-crédito @agdws/X

A raíz de la publicación que hizo Domínguez el 21 de julio de 2026, en Palabras Mayores, de Win Sports, el periodista Carlos Antonio Vélez aprovechó para hablar del anuncio que realizó el dirigente, y allí aprovechó para lanzar una fuerte crítica en contra del directivo paraguayo, recordando que él fue el de la idea de implementar 64 equipos para ampliar cupos a Sudamérica:

“Mundial de 64. Ese es el tema a continuación. Este señor Domínguez, que es un figureti total, el presidente de la Conmebol, cómo le gusta la pantalla. Ve una cámara y se arrima para dar discursos, como el de ayer, discursos veintejulieros que nadie entiende y donde se da bombo contando que lo llamaron a la una de la mañana y que él, en una actitud premonitoria, decidió cosas. Lo último fue patético. Este señor fue el de la idea de los 48 equipos para tratar de meter a toda la recua sudamericana, incluso los flojos, porque tenemos mucho flojo”, dijo.

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El comentarista habló sobre Gamero y Millonarios - crédito Mariano Vimos / Colprensa
Vélez explicó que la idea de los 64 equipos fue implementada por parte de la Confederación Sudamericana de Fútbol-crédito Mariano Vimos/Colprensa

Por otra parte, Vélez explicó que la idea de tener un Mundial de 64 selecciones provino de Alejandro Domínguez, y agregó que la idea de ampliar los cupos para el Mundial de 2030 no cayó bien en Aleksander Čeferin, presidente de la UEFA, y la molestia con Gianni Infantino, presidente de la FIFA por aceptar dicha medida..

“Ahora, en el mundial se convino que el comité, y hasta la asamblea de la FIFA con doscientos once países, decidirían el futuro del próximo mundial. A UEFA nunca le gustó lo de los 48 equipos, nunca. Y UEFA es poderosa. El presidente Ceferin fue a México para la inauguración y quedó de volver a otros partidos, pero no volvió ni siquiera a la final. El presidente de la UEFA está muy molesto con Infantino por el levantamiento de la sanción a los jugadores de Estados Unidos. Él y la UEFA manifestaron ayer y hoy en La Gazzetta dello Sport su inconformidad con una declaración hecha por Domínguez. Ustedes pueden ver los trinos”, agregó.

Así será la cita con 64 selecciones

Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Ceremonia e himnos
Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de un partido cada uno en el arranque del Mundial 2030 por el centenario-crédito Pedro Ugarte/AFP

Con la presencia de Argentina, Paraguay y Uruguay como sedes de los partidos de inauguración del Mundial 2030, la nueva cita tendrá 64 selecciones y partidos en seis países de tres continentes, con España, Portugal y Marruecos a cargo de la etapa principal y con Argentina, Uruguay y Paraguay como sedes de un encuentro cada uno en el arranque por el centenario del torneo de selecciones más importante del planeta. .

En Sudamérica se jugarán tres partidos: uno en Argentina, uno en Uruguay y uno en Paraguay, según el esquema difundido. La FIFA señaló al estadio Centenario de Montevideo como escenario central de la celebración por los 100 años del primer Mundial, mientras que Argentina tendrá su debut en el Monumental y Paraguay en el Defensores del Chaco.

El torneo mantendrá una primera etapa de fase de grupos y luego rondas de eliminación directa, con la estructura definitiva del fixture, la conformación de las zonas y el reparto de selecciones entre sedes supeditados al sorteo. Tras el inicio en Sudamérica, los equipos involucrados y sus rivales se trasladarán a las sedes principales para continuar el campeonato en Europa y África.

La cantidad final de ciudades y estadios todavía puede modificarse, ya que la FIFA debe aprobar cada escenario. También resta definir qué país albergará cada semifinal y dónde se jugará la final.

En España figuran como sedes el Camp Nou y el RCDE Stadium (Barcelona), San Mamés (Bilbao), Santiago Bernabéu y Metropolitano (Madrid), La Cartuja (Sevilla), Nueva Romareda (Zaragoza), Gran Canaria (Las Palmas), La Rosaleda (Málaga), Riazor (A Coruña) y Anoeta (Donostia-San Sebastián). En Marruecos aparecen el Gran Estadio Hassan II, el Gran Estadio Agadir, el Gran Estadio Fés, el Gran Estadio Marrakech, el Príncipe Moulay Abdellah y el Gran Estadio de Tánger; y en Portugal el Estadio Da Luz y el Estadio José Alvalade (Lisboa) y el Estadio do Dragao (Oporto).

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