Gobierno de Abelardo de la Espriella se pronunció tras la derrota en la elección del presidente del Senado: “Listos para trabajar ”

El pronunciamiento de Rodrigo Lara fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Diego Pineda/Colprensa/Prensa Senado

Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, fue elegido como nuevo presidente del Senado para el primer año legislativo, tras obtener 56 votos a favor y superar así a Alfredo Deluque, representante del Partido de la U y a quien el mandatario electo Abelardo de la Espriella apoyaba, que recibió 45 votos.

Por este motivo, Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, felicitó a Henríquez en X y expresó confianza en su futura gestión que, según el ministro del Interior designado, estará basada en el diálogo, la institucionalidad y el consenso.

“El Senado eligió al Dr. Honorio Henríquez como su Presidente. Lo felicito y le deseo éxitos en una gestión que, estoy seguro, estará marcada por su sentido de diálogo, consenso y respeto por la institucionalidad (sic)”, indicó Lara.

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Rodrigo Lara felicitó a Henríquez en X y expresó confianza en su futura gestión que, según el ministro del Interior designado, estará basada en el diálogo, la institucionalidad y el consenso - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El equipo de gobierno de De La Espriella, por medio de Rodrigo Lara, manifestó en público su apoyo a la candidatura de Alfredo Deluque para la presidencia del Senado.

En su publicación, el futuro ministro del Interior, expresó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella defenderá la autonomía e independencia de las instituciones del país.

Asimismo, señaló que la instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella es que toda relación con el Congreso de la República sea de conocimiento público, “con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios”.

“El Gobierno entrante será un firme defensor de la autonomía e independencia de las ramas del poder público. Por instrucción del Presidente electo Abelardo de la Espriella, toda relación con el Congreso se ha hecho y se hará de frente al país: con transparencia, sin burocracia y sin acuerdos subrepticios (sic)”, indicó.

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El futuro ministro del Interior afirmó que están listos para trabajar de manera conjunta, a través del respeto y la construcción de consensos en las diferentes mesas directivas que se conformen.

“Estamos listos para trabajar de manera armónica, respetuosa y constructiva con las nuevas mesas directivas (sic)”, expresó.

Rodrigo Lara también envió un mensaje al represente Nicolás Barguil, que fue elegido como presidente de la Cámara de Representantes, producto, según Lara, “de una sólida coalición de gobierno”.

Rodrigo Lara afirmó que están listos para trabajar de manera conjunta, a través del respeto y la construcción de consensos en las diferentes mesas directivas que se conformen - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“Felicito igualmente al Dr. Nicolás Barguil por su nítida elección como Presidente de la Cámara de Representantes, resultado de una sólida coalición de gobierno (sic)”, expresó.

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Asimismo, reconoció al senador del Partido de La U, Alfredo Deluque por su “decencia y el espíritu democrático” que mostró en la contienda electoral.

“Reconozco también al Dr. Alfredo Deluque por la altura, la decencia y el espíritu democrático con que asumió esta contienda. Les deseo el mayor de los éxitos en beneficio de Colombia (sic)”, aseveró.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, también se pronunció después de que se confirmara la elección de Honorio Henríquez, senador del Centro Democrático, como presidente del Senado.

Abelardo de la Espriella manifestó en su cuenta oficial de X que reconoce la independencia del Congreso de la República. Según sus declaraciones, no realizó ningún tipo de gestión ante congresistas para solicitar respaldo ni ofreció cargos públicos.

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Abelardo de la Espriella manifestó en su cuenta oficial de X que reconoce la independencia del Congreso de la República - crédito EFE

“Respeto plenamente la autonomía del Congreso de la República y la independencia de las ramas del poder público. Por eso no llamé a ningún congresista para pedir votos, ofrecer cargos, contratos o prebendas. Hacía más de 30 años no se elegía la mesa directiva del Senado mediante una votación libre, sin repartos burocráticos. Eso fortalece nuestra democracia (sic)”, indicó De la Espriella.

El presidente electo expresó que no se identifica con los políticos tradicionales y que su meta consiste en impulsar una nueva forma de hacer política, orientada a la transparencia y al servicio del país.

“No soy un político tradicional. Estoy aquí para hacer la gran política: la de servir a Colombia con transparencia, respeto por las instituciones y absoluto compromiso con el país (sic)”, aseveró.

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Por último, felicitó a Honorio Henríquez y Nicolás Barguil por su elección como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente, y manifestó su confianza en que el Ejecutivo podrá dialogar con ambas corporaciones para avanzar en los proyectos que considera necesarios para Colombia.