Colombia

Compradores de Ferrari pagaron millones pero no les han entregado sus carros: anunciaron proceso ante la Fiscalía porque nadie les responde

Los afectados aseguran que pagaron sumas para reservar vehículos de alta gama y no obtienen respuesta, por lo que acudieron a abogados para impulsar procesos penales ante la Fiscalía y reclamos ante la SIC

Guardar
Google icon
Clientes de Ferrari en Colombia denuncian que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos y no recibieron ni los carros ni el reembolso - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas
Clientes de Ferrari en Colombia denuncian que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos y no recibieron ni los carros ni el reembolso - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas

No es un momento fácil para la reconocida marca de autos de lujo Ferrari en Colombia, después de que se conociera sobre su cese de ventas en el país, al parecer, por problemas logísticos.

Sin embargo, son varias las quejas que se han presentado de clientes que, pese a las dificultades de la marca para operar, recibieron anticipos millonarios con la promesa de entregar los vehículos de alta gama.

Según información conocida por El Tiempo, mientras la marca italiana busca un nuevo importador para el país, los afectados ya han iniciado acciones legales para intentar recuperar sumas que, en algunos casos, representan hasta el 25 % del valor de cada vehículo.

PUBLICIDAD

La situación se agravó cuando se confirmó que la vitrina de Ferrari en el norte de Bogotá permanece cerrada y que la empresa encargada de la representación local, Autos Italianos de Colombia S.A., fue retirada de la red oficial de concesionarios el 4 de junio de 2026.

La cancelación de la concesión de Ferrari en Bogotá dejó en suspenso compras de alta gama con entregas a plazos largos y cupos limitados - crédito Google Maps/Pablo Hernández
La cancelación de la concesión de Ferrari en Bogotá dejó en suspenso compras de alta gama con entregas a plazos largos y cupos limitados - crédito Google Maps/Pablo Hernández

El propio representante de la marca en Estados Unidos, Luca Zanetti, firmó el comunicado que oficializó la suspensión. La marca aseguró que, aunque las ventas de autos nuevos están en pausa, los servicios de mantenimiento y soporte técnico continúan disponibles para los clientes actuales.

Denuncias y reclamos de los compradores

Quienes desembolsaron anticipos para reservar un Ferrari denuncian que no han recibido solución ni por parte de la antigua concesionaria ni de la empresa italiana. Según fuentes consultadas por El Tiempo, el problema radica en la gestión de los anticipos: si el dinero llegó a Ferrari en Italia, la marca tendría que responder; si no fue transferido, la reclamación corresponde contra la agencia local.

PUBLICIDAD

Los afectados sostienen que entregaron poderes a abogados para iniciar procesos penales ante la Fiscalía, alegando posibles delitos como estafa agravada, concierto para delinquir y lavado de activos. Además, han presentado requerimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio para buscar protección del consumidor.

El conflicto surgió tras un millonario préstamo otorgado en octubre de 2024 por el grupo Autos de Alta Gama Holdings Inc. a favor de Italian Motors Holdings S.A., matriz de Autos Italianos de Colombia y la distribuidora en Panamá.

El vehículo integró el reconocido Track Day de Ferrari Bogotá - crédito @best_supercarss/Instagram y @ferrari_bogota/Instagram
La nueva administración advirtió a los clientes de Ferrari que no puede comprometer fechas de entrega ni devoluciones hasta revisar la situación financiera y documental - crédito @best_supercarss/Instagram y @ferrari_bogota/Instagram

La imposibilidad de pagar la deuda derivó en que, en mayo de 2026, las acciones de la concesionaria en Colombia y Panamá pasaran a manos del acreedor, sin el aval de la casa matriz italiana. Este traspaso no autorizado fue la razón principal por la que la marca retiró la representación.

En una carta dirigida a clientes por la nueva administración, se advirtió que no pueden asumir compromisos concretos sobre fechas o devoluciones hasta concluir una revisión detallada de la situación financiera y documental. Se reportaron inconsistencias dejadas por la gestión anterior, lo que impide garantizar soluciones inmediatas.

Aunque la marca anunció que no abandonará el país, informó que busca un nuevo concesionario y que los compradores afectados deben gestionar sus reclamaciones ante la antigua agencia.

El impacto en los clientes y la marca en Colombia

Los precios de los modelos básicos de Ferrari inician desde los 300.000 dólares antes de impuestos, llegando a superar los 2.000 millones de pesos con personalizaciones solicitadas por los compradores. Un dato relevante es que cerca del 40 % del valor final de estos autos corresponde a impuestos locales, según explicó el empresario José Klopatovski.

En Colombia circulan actualmente entre 70 y 90 vehículos de la marca, pero la producción mundial es limitada: Ferrari fabrica solo unos 13.700 autos al año para clientes en todo el mundo, lo que dificulta la disponibilidad inmediata.

El caso ha generado debate sobre la responsabilidad en la gestión de anticipos y la necesidad de un nuevo concesionario que garantice la continuidad de la marca. Mientras tanto, los afectados esperan que la intervención de las autoridades ayude a esclarecer el destino de los fondos y a definir quién deberá responder por la falta de entrega de los vehículos.

Temas Relacionados

Ferrari en ColombiaFiscalía General de la NaciónEstaba concesionarioBogotáColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

La bolsa de jugadores en el fútbol colombiano estará abierta hasta al menos dos semanas después del inicio del segundo semestre en el campeonato de primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Esta es la frecuencia con la que debe lavar los jeans: así puede evitar malos olores y el desteñido de la prenda

La limpieza de esta prenda depende las actividades realizadas con la prenda, condiciones ambientales y necesidades del usuario

Esta es la frecuencia con la que debe lavar los jeans: así puede evitar malos olores y el desteñido de la prenda

Estudiantes en Santander no podrán presentar el examen del Icfes porque su colegio no pagó la prueba: padres aseguran que pagaron la inscripción

Mientras los afectados esperan la decisión del Ministerio sobre su futuro académico, las autoridades gestionan alternativas ante el vencimiento de los plazos oficiales

Estudiantes en Santander no podrán presentar el examen del Icfes porque su colegio no pagó la prueba: padres aseguran que pagaron la inscripción

Esta es la historia de la foto de Amaranto Perea como alumno de Luis de la Fuente, campeón del mundo con España, que se hizo viral

Un encuentro formativo en la Real Federación Española de Fútbol enlazó las trayectorias del entrenador español, el entrenador argentino y el ahora DT de Independiente Medellín

Esta es la historia de la foto de Amaranto Perea como alumno de Luis de la Fuente, campeón del mundo con España, que se hizo viral

Gustavo Petro arremetió contra expresidente del sindicato de la UNP Wilson Devia y lo acusó de bloquear la entidad: “Dirigente sindical de la extrema derecha”

El mandatario ordenó recuperar las instalaciones “sin violencia pero con contundencia”, advirtió que la protesta pone en riesgo la protección de personas amenazadas y vinculó la situación con presuntas redes de corrupción en la contratación de esquemas de seguridad

Gustavo Petro arremetió contra expresidente del sindicato de la UNP Wilson Devia y lo acusó de bloquear la entidad: “Dirigente sindical de la extrema derecha”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Elder Dayán pidió disculpas públicas y aclaró la situación tras insultar por temas políticos a un asistente en pleno concierto

Elder Dayán pidió disculpas públicas y aclaró la situación tras insultar por temas políticos a un asistente en pleno concierto

Shakira desató la euforia en Nueva York con tres invitados sorpresa tras conquistar el Mundial 2026: sigue haciendo historia con récords globales

Lina Tejeiro confirmó que va a ser madre soltera y reveló nuevos detalles de su embarazo: “Estoy rodeada de gente que me cuida”

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Liverpool hizo oficial la llegada de Samuel Martínez: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

Esta es la figura de la selección Colombia que está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

El próximo Campeonato Mundial de Fútbol tendría 64 equipos y Carlos Antonio Vélez realizó fuerte crítica: “Meter a toda la recua sudamericana, incluso los flojos”