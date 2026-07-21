Compradores de Ferrari pagaron millones pero no les han entregado sus carros: anunciaron proceso ante la Fiscalía porque nadie les responde

Clientes de Ferrari en Colombia denuncian que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos y no recibieron ni los carros ni el reembolso - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas

No es un momento fácil para la reconocida marca de autos de lujo Ferrari en Colombia, después de que se conociera sobre su cese de ventas en el país, al parecer, por problemas logísticos.

Sin embargo, son varias las quejas que se han presentado de clientes que, pese a las dificultades de la marca para operar, recibieron anticipos millonarios con la promesa de entregar los vehículos de alta gama.

Según información conocida por El Tiempo, mientras la marca italiana busca un nuevo importador para el país, los afectados ya han iniciado acciones legales para intentar recuperar sumas que, en algunos casos, representan hasta el 25 % del valor de cada vehículo.

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La situación se agravó cuando se confirmó que la vitrina de Ferrari en el norte de Bogotá permanece cerrada y que la empresa encargada de la representación local, Autos Italianos de Colombia S.A., fue retirada de la red oficial de concesionarios el 4 de junio de 2026.

La cancelación de la concesión de Ferrari en Bogotá dejó en suspenso compras de alta gama con entregas a plazos largos y cupos limitados - crédito Google Maps/Pablo Hernández

El propio representante de la marca en Estados Unidos, Luca Zanetti, firmó el comunicado que oficializó la suspensión. La marca aseguró que, aunque las ventas de autos nuevos están en pausa, los servicios de mantenimiento y soporte técnico continúan disponibles para los clientes actuales.

Denuncias y reclamos de los compradores

Quienes desembolsaron anticipos para reservar un Ferrari denuncian que no han recibido solución ni por parte de la antigua concesionaria ni de la empresa italiana. Según fuentes consultadas por El Tiempo, el problema radica en la gestión de los anticipos: si el dinero llegó a Ferrari en Italia, la marca tendría que responder; si no fue transferido, la reclamación corresponde contra la agencia local.

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Los afectados sostienen que entregaron poderes a abogados para iniciar procesos penales ante la Fiscalía, alegando posibles delitos como estafa agravada, concierto para delinquir y lavado de activos. Además, han presentado requerimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio para buscar protección del consumidor.

El conflicto surgió tras un millonario préstamo otorgado en octubre de 2024 por el grupo Autos de Alta Gama Holdings Inc. a favor de Italian Motors Holdings S.A., matriz de Autos Italianos de Colombia y la distribuidora en Panamá.

La nueva administración advirtió a los clientes de Ferrari que no puede comprometer fechas de entrega ni devoluciones hasta revisar la situación financiera y documental - crédito @best_supercarss/Instagram y @ferrari_bogota/Instagram

La imposibilidad de pagar la deuda derivó en que, en mayo de 2026, las acciones de la concesionaria en Colombia y Panamá pasaran a manos del acreedor, sin el aval de la casa matriz italiana. Este traspaso no autorizado fue la razón principal por la que la marca retiró la representación.

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En una carta dirigida a clientes por la nueva administración, se advirtió que no pueden asumir compromisos concretos sobre fechas o devoluciones hasta concluir una revisión detallada de la situación financiera y documental. Se reportaron inconsistencias dejadas por la gestión anterior, lo que impide garantizar soluciones inmediatas.

Aunque la marca anunció que no abandonará el país, informó que busca un nuevo concesionario y que los compradores afectados deben gestionar sus reclamaciones ante la antigua agencia.

El impacto en los clientes y la marca en Colombia

Los precios de los modelos básicos de Ferrari inician desde los 300.000 dólares antes de impuestos, llegando a superar los 2.000 millones de pesos con personalizaciones solicitadas por los compradores. Un dato relevante es que cerca del 40 % del valor final de estos autos corresponde a impuestos locales, según explicó el empresario José Klopatovski.

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En Colombia circulan actualmente entre 70 y 90 vehículos de la marca, pero la producción mundial es limitada: Ferrari fabrica solo unos 13.700 autos al año para clientes en todo el mundo, lo que dificulta la disponibilidad inmediata.

El caso ha generado debate sobre la responsabilidad en la gestión de anticipos y la necesidad de un nuevo concesionario que garantice la continuidad de la marca. Mientras tanto, los afectados esperan que la intervención de las autoridades ayude a esclarecer el destino de los fondos y a definir quién deberá responder por la falta de entrega de los vehículos.