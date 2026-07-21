Esta es la historia de la foto de Amaranto Perea como alumno de Luis de la Fuente, campeón del mundo con España, que se hizo viral

Amaranto Perea compartió en su curso para conseguir la licencia Uefa con dos entrenadores campeones del mundo - crédito DIM y AFP

El curso de entrenadores en Las Rozas unió a Luis de la Fuente, a Lionel Scaloni y a Amaranto Perea, asistente técnico de la selección Colombia y ahora entrenador de Independiente Medellín, en una misma promoción de la Real Federación Española de Fútbol.

El actual seleccionador español, campeón del mundo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, fue profesor del curso para obtener la licencia UEFA Pro en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Scaloni comenzó esa formación el 16 de noviembre de 2017, dos años después de retirarse en el Atalanta italiano, y De la Fuente figuró entre sus docentes. En esa promoción también estuvo Perea, que se retiró del fútbol profesional en 2014 y luego de algunos años inicio su carrera para ser entrenador.

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El programa estaba destinado a exjugadores con una trayectoria determinada, como haber militado al menos ocho temporadas en Primera División o haber sido internacionales absolutos en al menos cinco ocasiones. El diario El País reveló que la formación se desarrolló durante seis semanas entre finales de 2017 y principios de 2018.

Fotografía de graduación del curso dictado por la Real Federación de Fútbol de España con Luis de la Fuente como profesor y Lionel Scaloni con Amaranto Perea como alumnos - crédito Real Federación de Fútbol de España

Una vez que Amaranto Perea consiguió graduarse, su primera experiencia como entrenador fue en las divisiones menores del Atlético de Madrid. Tiempo después, tendría su primera experiencia profesional en Itagüí Leones y fue en 2020 cuando debutó como director técnico en primera división con Junior FC.

Ahora el exdefensor central está cumpliendo el sueño de dirigir desde el banquillo al equipo que lo formó como jugador, luego de vivir su primera Copa Mundial de Fútbol como parte del cuerpo técnico.

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Otros de los integrantes de aquel curso eran importantes exfutbolistas como Fernando Redondo, Valerón, Manuel Pablo, Javier Saviola, Andoni Iraola, entrenador del Liverpool FC, y Pablo Orbáiz.

Scaloni asumió Argentina en 2018 y desde entonces ganó dos Copas América, una Finalissima y la Copa del Mundo de 2022 y fue subcampeón de la Copa del Mundo de 2026, tras enfrentarse a su tutor.

Cómo era Luis de la Fuente como profesor en Las Rozas

Luis de la Fuente superó a Portugal, Francia y Argentina en su camino a la Copa del Mundo - crédito FRANCK FIFE / AFP

Según El País, De la Fuente impartía táctica y trabajaba sobre sistemas, estructuras enfrentadas y soluciones ante distintas propuestas. Montse Tomé explicó a ese diario que la metodología combinaba clases de aula con trabajo en el campo.

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“Sus clases eran muy amenas”, recordó Carlos Gurpegui en declaraciones recogidas por El País. “Era exigente”, añadió el exfutbolista sobre De la Fuente.

Tomé detalló en El País el contenido de esas sesiones: “Él llevaba la parte relacionada con los sistemas, con las estructuras enfrentadas, con las soluciones ante diferentes propuestas”. También evocó el ambiente de aquellas jornadas: “Era un profe enrollado. Nos hacía reír. Nos entendía. Tenía empatía para pensar en lo que necesitábamos. Y era exigente”.

El manejo de grupo es uno de los aspectos más destacados de Luis de la Fuente como entrenador - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Para Gurpegui y Walter Pandiani, citados por El País, De la Fuente con rasgos que varios de sus exalumnos identificaron después en el recorrido de Lionel Scaloni. Entre ellos figuran la cercanía con el grupo, la exigencia y la capacidad para ofrecer soluciones en momentos de presión.

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En su presentación como nuevo entrenador del Deportivo Independiente Medellín, Amaranto Perea recordó aquel curso, luego de la pregunta de una periodista y se animó a dar a Argentina como la selección que le hubiera gustado ver levantando el título de campeón del mundo:

No, a los dos, ahí, ahí está muy dividido, ¿no? Porque Scaloni, la verdad es que lo que ha hecho es un ejemplo, un ejemplo. Un entrenador muy joven, pero aparte también está el sentimiento, ¿no? Esa relación que tuve con Luis de la Fuente porque era nuestro profesor en ese momento. Si me tengo que inclinar, yo siempre voy a ser de lo cercano a Argentina. Entonces, ojalá a Lionel le vaya muy bien y que puedan levantar una copa más.

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