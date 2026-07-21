Colombia

Patrulleros de la Policía se llevaron a una pareja a un motel para quitarles varios millones y dos armas traumáticas: un juez los envió a la cárcel

El ente acusador señaló a Jainer Suárez Guette e Istvan López Rodríguez de quedarse con más de 9 millones de pesos y dos traumáticas durante un procedimiento en el norte del Valle de Aburrá

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Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
El caso ocurrió en Copacabana, en el norte del Valle de Aburrá, durante un control a una pareja que se movilizaba en motocicleta - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez envió a prisión a dos patrulleros de la Policía Nacional, acusados de apropiarse de bienes durante un operativo en lucha contra la corrupción policial en el norte del Valle de Aburrá.

Los hechos, revelados por la Fiscalía General de la Nación, exponen la presunta apropiación de más de nueve millones de pesos y dos armas de baja letalidad durante un procedimiento realizado el 31 de agosto de 2025 en el municipio de Copacabana.

Según la investigación, los patrulleros interceptaron a una pareja que circulaba en motocicleta y habría aprovechado la situación para beneficiarse indebidamente de los elementos incautados.

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De acuerdo con la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Seccional Medellín, la pareja fue llevada a un motel del sector, donde los uniformados habrían exigido una suma de dinero para evitar un proceso por porte ilegal de armas.

La Fiscalía judicializó a los patrulleros Jainer Suárez Guette e Istvan López Rodríguez por un presunto caso de concusión y peculado en Copacabana - crédito Fiscalía Medellín
La Fiscalía judicializó a los patrulleros Jainer Suárez Guette e Istvan López Rodríguez por un presunto caso de concusión y peculado en Copacabana - crédito Fiscalía Medellín

La Fiscalía sostiene que los afectados fueron despojados de sus pertenencias, sin que los bienes incautados fueran entregados a las autoridades como dicta la ley.

La Fiscalía presentó pruebas que permitieron llevar a Jainer Alonso Suárez Guette e Istvan Alexis López Rodríguez ante un juez de control de garantías, donde se les imputaron los delitos de concusión y peculado por apropiación.

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Los procesados rechazaron los cargos, pero la justicia decidió imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

Las víctimas denunciaron que los patrulleros no solo exigieron el pago sino que además se quedaron con el bolso que contenía el dinero y las armas. La Fiscalía enfatizó que los elementos decomisados nunca llegaron a la cadena de custodia oficial, incumpliendo los protocolos establecidos para este tipo de procedimientos.

Dos grandes fajos de billetes de pesos colombianos, uno de cien mil y otro de cincuenta mil, atados con ligas, sobre una mesa oscura junto a varias monedas.
La investigación señala que los policías se habrían apropiado de más de nueve millones de pesos y de dos armas traumáticas durante un procedimiento policia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Mientras avanza la investigación, las autoridades insisten en que este caso debe servir como advertencia para quienes pretendan aprovechar su posición para incurrir en conductas similares. El proceso judicial continuará en las próximas semanas, con la expectativa de que se esclarezca la responsabilidad penal de los implicados.

Falso policía fue capturado en la terminal Salitre en Bogotá: desató tremenda balacera para evitar su detención

El occidente de Bogotá fue escenario de un intenso operativo policial, tras un intercambio de disparos cerca de la Terminal de Transporte Salitre. El incidente culminó con la captura de un hombre que, según autoridades, fingía ser agente policial y participaba en actos de intimidación armada.

Las autoridades informaron que la situación se desató la tarde del viernes 17 de julio, luego de que varios ciudadanos alertaran sobre la presencia de sujetos armados que amenazaban a los ocupantes de un vehículo en las inmediaciones de la terminal.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que, tras recibir la denuncia, una patrulla acudió al lugar y detectó a cuatro hombres en dos motocicletas, todos portando gorras que simulaban los distintivos oficiales de la institución.

La Policía Metropolitana de Bogotá intervino tras denuncias sobre hombres armados que intimidaban a los ocupantes de un vehículo en el occidente de la ciudad - Policía Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá intervino tras denuncias sobre hombres armados que intimidaban a los ocupantes de un vehículo en el occidente de la ciudad - Policía Bogotá

Al notar la llegada de los uniformados, los sospechosos intentaron huir, lo que desencadenó una persecución armada por la zona. Durante la fuga, una de las motocicletas chocó contra un vehículo, facilitando la detención de uno de los involucrados. En ese momento, los agentes incautaron un revólver calibre 22 con munición y confirmaron que la motocicleta utilizada tenía reporte vigente por hurto.

El detenido fue sorprendido portando prendas alusivas a la Sijín (Seccional de Investigación Judicial), estrategia empleada para engañar y atemorizar a las víctimas, según información de la Policía Nacional. La institución subrayó la gravedad del hecho, ya que los delincuentes buscaban aprovechar la apariencia oficial para cometer delitos en la ciudad.

El hombre aprehendido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto, porte ilegal de armas de fuego y receptación. Las autoridades confirmaron que el sujeto cuenta con antecedentes por hurto y otros delitos, lo que refuerza la preocupación por la reincidencia en este tipo de conductas.

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana en la capital, manteniendo acciones de registro y control en puntos estratégicos de Bogotá. La institución hizo un llamado a la comunidad para que reporte cualquier situación sospechosa a través de la línea 123, insistiendo en que la denuncia oportuna es clave para combatir la delincuencia en la ciudad.

La rápida intervención policial permitió neutralizar la amenaza y evitar que la situación escalara, mientras continúa la búsqueda de los demás implicados

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