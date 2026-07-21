Colombia

Secretaría de la Mujer de Bogotá abrió curso de prevención de violencias digitales: este es el paso a paso de la convocatoria

De acuerdo con la entidad, las mujeres jóvenes son el grupo poblacional que más ha sido afectada en Internet por cuenta de casos de ciberacoso, grooming y la sextorsión

Guardar
Google icon
El curso se puede realizar de manera presencial o virtual - crédito Secretaría Distrital de la Mujer / sitio web
El curso se puede realizar de manera presencial o virtual - crédito Secretaría Distrital de la Mujer / sitio web

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá relanzó el curso gratuito de Prevención de Violencias Digitales, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad y la autonomía de las mujeres en entornos digitales.

El anuncio se hizo en medio de un contexto donde el acceso a Internet y a las tecnologías ha crecido de manera exponencial, y con ello las violencias digitales —como el ciberacoso, el grooming y la sextorsión— se han convertido en amenazas cotidianas, y en especial para mujer jóvenes.

De acuerdo con la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2021, el 26% de las mujeres que reportaron acoso sexual en los dos años previos identificaron Internet como el lugar donde ocurrió la agresión.

PUBLICIDAD

Entre abril de 2024 y junio de 2026, las autoridades de Bogotá atendieron a 8.201 mujeres por hechos de violencia digital, fenómeno que afecta principalmente a mujeres entre los 18 y los 28 años, quienes reportan con mayor frecuencia situaciones como la sextorsión y la recepción de contenido sexual no solicitado.

El curso, que tiene una duración aproximada de 20 horas y se estructura en 10 módulos, está diseñado para que las participantes aprendan a identificar, prevenir y actuar frente a distintos tipos de violencias digitales.

Los contenidos abordan derechos digitales, privacidad, seguridad de la información, contraseñas seguras, canales de denuncia y herramientas para la navegación segura.

La convocatoria irá hasta el lunes 27 de julio de 2026 - crédito @secredistmujer/X
La convocatoria irá hasta el lunes 27 de julio de 2026 - crédito @secredistmujer/X

También se exploran formas de protección ante delitos como la suplantación de identidad, la difusión no consentida de imágenes íntimas y los discursos de odio en línea.

PUBLICIDAD

La formación combina herramientas prácticas e interactivas para promover la reflexión sobre el uso responsable de la tecnología y la participación activa en Internet. “El objetivo es que más mujeres puedan desenvolverse en los entornos digitales con mayor seguridad, autonomía y confianza”, señaló el comunicado emitido desde la Secretaría Distrital de la Mujer.

El curso se ofrece en modalidades virtual y presencial, adaptándose así a los diferentes horarios y necesidades de las participantes.

Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de julio y las clases comenzarán la primera semana de agosto.

Las mujeres interesadas pueden inscribirse gratuitamente en los Centros de Inclusión Digital ubicados en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, en la Casa de Todas, o a través del correo electrónico cursosvirtuales@sdmujer.gov.co.

Al completar al menos el 75% de las actividades, las participantes recibirán una constancia de participación expedida por la Secretaría.

Esta actualización del curso es fruto de la alianza con la Embajada de Portugal y la Fundación Karisma, y forma parte de la estrategia para consolidar la autonomía digital de las mujeres y prevenir las violencias basadas en género en los espacios virtuales.

Desde 2023, 989 mujeres han participado en esta formación, de las cuales 430 lo han hecho durante la actual administración.

Las cifras evidencian la creciente demanda y la importancia de contar con herramientas actualizadas para la prevención de las violencias digitales.

Por este motivo, desde la Secretaría Distrital de la Mujer se reafirmó que la protección de los derechos de las mujeres en Internet es clave para garantizar su bienestar integral y su participación plena en la vida digital.

“Las violencias contra las mujeres también ocurren en Internet. Por eso, brindar información, formación y herramientas prácticas es fundamental para enfrentar los riesgos y fortalecer la confianza de las mujeres al interactuar en entornos digitales”, destacó el documento oficial por parte de la entidad.

Si desea inscribirse puede diligenciar el formulario a través de la dirección web forms.office.com/r/52DL22FGcG

El ‘grooming’: así actúan los ciberdelincuentes

El grooming es una forma de acoso en la que un adulto contacta a un menor de edad, generalmente a través de internet, con el objetivo de ganarse su confianza y establecer una relación emocional para luego abusar sexualmente del menor, extorsionarlo o explotarlo.

Este proceso puede incluir el envío de mensajes, imágenes, videos o la solicitud de encuentros personales.

Las etapas del grooming suelen involucrar:

  • Contacto inicial: el adulto establece comunicación con el menor mediante redes sociales, juegos en línea u otras plataformas digitales.
  • Generación de confianza: el agresor se muestra comprensivo y amigable, interesándose por la vida del menor y buscando información personal.
  • Manipulación y aislamiento: el adulto persuade al menor para mantener la relación en secreto y puede intentar alejarlo de sus familiares o amigos.
  • Solicitudes inapropiadas: el groomer puede pedir fotos íntimas, favores sexuales o proponer encuentros personales.

Temas Relacionados

Secretaría de la MujerBogotáCurso de prevención de violencias digitalesMujeres jóvenesSextorsiónGroomingCiberacosoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las personas que viven en Bogotá están expuestas a mayor riesgo de cáncer de piel: una dermatóloga explica la razón

La capital del país, al igual que departamentos como Boyacá, Nariño y la región del Eje Cafetero, son las que más se verían afectadas por el nivel de rayos ultravioleta (UV)

Las personas que viven en Bogotá están expuestas a mayor riesgo de cáncer de piel: una dermatóloga explica la razón

Colombia se prepara para otro puente festivo en agosto: cuándo cae y qué se conmemora

La siguiente jornada de descanso oficial tendrá lugar el 7 de agosto, que permitirá un fin de semana largo para trabajadores y estudiantes, tras una seguidilla reciente de puentes y la conmemoración del Día de la Independencia

Colombia se prepara para otro puente festivo en agosto: cuándo cae y qué se conmemora

Gustavo Puerta celebra tras la Copa Mundial de la FIFA 2026: reveló el sexo de su primer bebé

El futbolista fue elegido el once ideal de los jugadores revelaciones del torneo de selecciones que consagró a España como campeona tras derrotar a Argentina

Gustavo Puerta celebra tras la Copa Mundial de la FIFA 2026: reveló el sexo de su primer bebé

Carlos Fernando Galán está entre los mejores alcaldes de Latinoamérica, según encuesta: este es el nuevo puesto del mandatario de Bogotá

La más reciente encuesta de CB Global Data ubicó al alcalde de la capital del país en el sexto lugar del ranking regional, tras registrar un 45,3% de imagen positiva entre los mandatarios de capitales latinoamericanas

Carlos Fernando Galán está entre los mejores alcaldes de Latinoamérica, según encuesta: este es el nuevo puesto del mandatario de Bogotá

Gran Quesatón en Bogotá: estos son los horarios y lugar donde podrá comprar quesos artesanales y amasijos a buen precio

Campesinos ofrecerán amasijos y otros derivados lácteos con la intención de reducir costos para el público y mejorar ingresos rurales

Gran Quesatón en Bogotá: estos son los horarios y lugar donde podrá comprar quesos artesanales y amasijos a buen precio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

Shakira desató la euforia en Nueva York con tres invitados sorpresa tras conquistar el Mundial 2026: sigue haciendo historia con récords globales

Lina Tejeiro confirmó que va a ser madre soltera y reveló nuevos detalles de su embarazo: “Estoy rodeada de gente que me cuida”

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Esta es la historia de la foto de Amaranto Perea como alumno de Luis de la Fuente, campeón del mundo con España, que se hizo viral

El colombiano Samuel Martínez es oficialmente jugador del Liverpool: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

Esta es la figura de la selección Colombia que está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA