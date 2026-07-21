Secretaría de la Mujer de Bogotá abrió curso de prevención de violencias digitales: este es el paso a paso de la convocatoria

El curso se puede realizar de manera presencial o virtual - crédito Secretaría Distrital de la Mujer / sitio web

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá relanzó el curso gratuito de Prevención de Violencias Digitales, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad y la autonomía de las mujeres en entornos digitales.

El anuncio se hizo en medio de un contexto donde el acceso a Internet y a las tecnologías ha crecido de manera exponencial, y con ello las violencias digitales —como el ciberacoso, el grooming y la sextorsión— se han convertido en amenazas cotidianas, y en especial para mujer jóvenes.

De acuerdo con la Línea Base de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2021, el 26% de las mujeres que reportaron acoso sexual en los dos años previos identificaron Internet como el lugar donde ocurrió la agresión.

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Entre abril de 2024 y junio de 2026, las autoridades de Bogotá atendieron a 8.201 mujeres por hechos de violencia digital, fenómeno que afecta principalmente a mujeres entre los 18 y los 28 años, quienes reportan con mayor frecuencia situaciones como la sextorsión y la recepción de contenido sexual no solicitado.

El curso, que tiene una duración aproximada de 20 horas y se estructura en 10 módulos, está diseñado para que las participantes aprendan a identificar, prevenir y actuar frente a distintos tipos de violencias digitales.

Los contenidos abordan derechos digitales, privacidad, seguridad de la información, contraseñas seguras, canales de denuncia y herramientas para la navegación segura.

La convocatoria irá hasta el lunes 27 de julio de 2026 - crédito @secredistmujer/X

También se exploran formas de protección ante delitos como la suplantación de identidad, la difusión no consentida de imágenes íntimas y los discursos de odio en línea.

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La formación combina herramientas prácticas e interactivas para promover la reflexión sobre el uso responsable de la tecnología y la participación activa en Internet. “El objetivo es que más mujeres puedan desenvolverse en los entornos digitales con mayor seguridad, autonomía y confianza”, señaló el comunicado emitido desde la Secretaría Distrital de la Mujer.

El curso se ofrece en modalidades virtual y presencial, adaptándose así a los diferentes horarios y necesidades de las participantes.

Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de julio y las clases comenzarán la primera semana de agosto.

Las mujeres interesadas pueden inscribirse gratuitamente en los Centros de Inclusión Digital ubicados en las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, en la Casa de Todas, o a través del correo electrónico cursosvirtuales@sdmujer.gov.co.

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Al completar al menos el 75% de las actividades, las participantes recibirán una constancia de participación expedida por la Secretaría.

Esta actualización del curso es fruto de la alianza con la Embajada de Portugal y la Fundación Karisma, y forma parte de la estrategia para consolidar la autonomía digital de las mujeres y prevenir las violencias basadas en género en los espacios virtuales.

Desde 2023, 989 mujeres han participado en esta formación, de las cuales 430 lo han hecho durante la actual administración.

Las cifras evidencian la creciente demanda y la importancia de contar con herramientas actualizadas para la prevención de las violencias digitales.

Por este motivo, desde la Secretaría Distrital de la Mujer se reafirmó que la protección de los derechos de las mujeres en Internet es clave para garantizar su bienestar integral y su participación plena en la vida digital.

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“Las violencias contra las mujeres también ocurren en Internet. Por eso, brindar información, formación y herramientas prácticas es fundamental para enfrentar los riesgos y fortalecer la confianza de las mujeres al interactuar en entornos digitales”, destacó el documento oficial por parte de la entidad.

Si desea inscribirse puede diligenciar el formulario a través de la dirección web forms.office.com/r/52DL22FGcG

El ‘grooming’: así actúan los ciberdelincuentes

El grooming es una forma de acoso en la que un adulto contacta a un menor de edad, generalmente a través de internet, con el objetivo de ganarse su confianza y establecer una relación emocional para luego abusar sexualmente del menor, extorsionarlo o explotarlo.

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Este proceso puede incluir el envío de mensajes, imágenes, videos o la solicitud de encuentros personales.

Las etapas del grooming suelen involucrar:

Contacto inicial: el adulto establece comunicación con el menor mediante redes sociales, juegos en línea u otras plataformas digitales.

Generación de confianza: el agresor se muestra comprensivo y amigable, interesándose por la vida del menor y buscando información personal.

Manipulación y aislamiento: el adulto persuade al menor para mantener la relación en secreto y puede intentar alejarlo de sus familiares o amigos.

Solicitudes inapropiadas: el groomer puede pedir fotos íntimas, favores sexuales o proponer encuentros personales.