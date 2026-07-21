Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Cintia Cossio confirma el fin de su relación con Jhoan Lopez en entrevista en vivo - crédito @jessibarbossa/tiktok

La relación entre los creadores de contenido Cintia Cossio y Jhoan López volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de que la influenciadora confirmara públicamente que ya no está con el padre de sus hijos.

Aunque ambos habían retomado su matrimonio tras una primera ruptura, todo indica que la pareja volvió a tomar caminos separados, una noticia que sorprendió a sus seguidores por la aparente estabilidad que mostraban en sus publicaciones.

Las especulaciones comenzaron días atrás cuando Cintia participó en una transmisión en vivo del streamer Mr. Stiven, ya que en medio del programa, la creadora de contenido fue consultada sobre la dinámica en su hogar, pero antes de responder aclaró si la pregunta hacía referencia a su familia actual o a su madre y fue entonces cuando hizo una declaración que rápidamente se viralizó.

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“Yo no puedo hablar. Yo no tengo marido”, afirmó la influenciadora evidentemente conmovida, dejando entrever que su relación con Jhoan López había llegado nuevamente a su fin.

La influenciadora Cintia Cossio confirma que se separó de Jhoan López y el influenciador se niega a dar detalles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La respuesta tomó por sorpresa tanto al presentador como a los demás invitados. Mr. Stiven incluso le preguntó si hablaba en serio, pero Cintia reiteró que actualmente estaba soltera y en ese momento Dedimar Gamez, que también estaba participando en el programa, contó que, antes de iniciar la transmisión, le había preguntado por Jhoan al notar que no estaba presente y recibió una reacción inesperada.

“Me dijo que no y se puso a llorar atrás”, comentó Game durante el panel, lo que aumentó las especulaciones sobre el momento personal que estaría atravesando la empresaria antioqueña.

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Aunque la influenciadora decidió no profundizar en los motivos de la separación, en redes sociales comenzaron a circular diferentes versiones sobre las posibles causas del rompimiento. Incluso, algunos usuarios señalaron que una supuesta nueva infidelidad habría desencadenado la crisis, aunque ninguno de los dos ha confirmado esa versión.

Tras la repercusión de las declaraciones de Cintia, miles de seguidores acudieron a las redes sociales de Jhoan López para preguntarle qué había ocurrido realmente entre ambos. Ante la insistencia, el creador de contenido decidió referirse por primera y única vez (según mencionó) al tema durante una transmisión en vivo.

Jhoan López habló en una transmisión en vivo y aseguró que no revelará detalles sobre el fin de la relación con Cintia Cossio - crédito @hv03121/tiktok

Sin pensarlo dos veces, dejó claro que no revelará detalles sobre el fin de la relación y que prefiere mantener la situación en el ámbito privado.

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“Ella ya hizo unas declaraciones, salió a hablar, hizo un par de comentarios y ustedes ya pueden sacar sus propias conclusiones de lo que ella dice. Mientras tanto, de mi boca nunca jamás en la vida va a salir algo de este tema”, expresó López.

El influenciador explicó que su decisión responde a la necesidad de actuar con prudencia, especialmente porque ambos comparten la crianza de sus dos hijos y considera que cualquier declaración pública podría afectar ese entorno familiar.

“La vida da muchas vueltas, es mejor mantenerse al margen, ser prudente y esperar cómo se dan las cosas. Las personas manejan las cosas de la mejor manera que pueden; no está bien ni mal, cada quien tiene su forma y esta es mi forma de manejarlo, porque no es una relación normal, tenemos dos hijos y debemos ser prudentes”, manifestó.

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La separación reaviva el antecedente de un divorcio previo por una infidelidad en la pareja - crédito @jhoanlopez/ Instagram

Con esas palabras, Jhoan evitó alimentar los rumores que han surgido desde que se conoció la ruptura y reiteró que no pretende dar una versión distinta a la ya expresada por Cintia, dejando que sus seguidores saquen sus propias conclusiones.

Esta no es la primera vez que la pareja enfrenta una separación, pues tiempo atrás, Cintia Cossio reveló que ambos se divorciaron después de una infidelidad que ella misma hizo pública posteriormente. A pesar de esa crisis, decidieron darse una nueva oportunidad y reconstruyeron su relación, etapa durante la cual nació su segundo hijo.

Precisamente por ese antecedente, muchos seguidores creían que la relación había logrado superar las dificultades y que la reconciliación era definitiva. Sin embargo, las recientes declaraciones de la influenciadora confirmaron que la historia volvió a dar un giro inesperado. Por ahora, ninguno de los dos ha explicado las razones específicas que llevaron al segundo rompimiento.

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