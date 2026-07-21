Shakira desató la euforia en Nueva York con tres invitados sorpresa tras conquistar el Mundial 2026: sigue haciendo historia con récords globales

La gira de Shakira en Brooklyn suma a Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy - crédito cortesía Kevin Mazur

El exitoso paso de Shakira por la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no terminó con el histórico espectáculo de medio tiempo que protagonizó ante millones de espectadores en todo el planeta.

Apenas un día después de ese show, la artista barranquillera retomó su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour con la primera de sus dos presentaciones en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, donde volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera al sorprender al público con tres invitados internacionales: Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy.

PUBLICIDAD

La presentación marcó el regreso de la cantante a los escenarios estadounidenses luego del impacto mundial que generó su actuación en la final del torneo, considerada la primera presentación de medio tiempo realizada en una final de la Copa Mundial de la FIFA.

Lejos de bajar el ritmo, Shakira convirtió el escenario neoyorquino en una celebración que reunió a miles de fanáticos y varias de las figuras más destacadas de la música internacional.

Shakira retomó su gira en Nueva York y armó una fiesta con Tyla, Ed Sheeran y Burna Boy - crédito cortesía Kevin Mazur

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición de la cantante sudafricana Tyla, una de las artistas con mayor crecimiento en la escena musical global durante los últimos años.

PUBLICIDAD

A ella se sumó el británico Ed Sheeran, con quien la colombiana compartió escenario desatando la euforia de los asistentes. La lista de invitados especiales la completó el nigeriano Burna Boy, otra de las grandes figuras del afrobeat contemporáneo y con el que también cantó en vivo durante el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026.

Las colaboraciones convirtieron el concierto en una experiencia única para los asistentes, quienes no esperaban ver reunidos sobre un mismo escenario a cuatro artistas de talla internacional y en redes sociales expresaron lo que vivieron.

A través de varios videos, con los diferentes momentos del espectáculo, miles de seguidores destacaban la capacidad de Shakira para convertir cada presentación en un evento especial.

PUBLICIDAD

Shakira retomó su gira en Brooklyn con tres invitados - crédito cortesía Kevin Mazur

La artista continuará su paso por Estados Unidos con una segunda presentación en el Barclays Center este 21 de julio, antes de trasladar su gira al UBS Arena de Belmont Park, Nueva York, donde actuará el 23 de julio. Posteriormente llegará al Atlantic City Boardwalk Hall, en Nueva Jersey, donde cerrará esta etapa norteamericana el próximo 25 de julio.

Después de finalizar sus compromisos en territorio estadounidense, la barranquillera emprenderá el esperado tramo europeo de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y España será el primer país en recibir nuevamente a la cantante, cuyo regreso a los escenarios españoles está previsto para el 18 de septiembre, una de las fechas más esperadas por sus seguidores en ese continente.

PUBLICIDAD

Shakira, la gran ganadora de la final del Mundial

El concierto en Nueva York llegó apenas horas después de otro momento histórico para la cantante. Su participación en la final del Mundial no solo fue destacada por la magnitud del espectáculo, también por el desempeño que ha tenido Dai Dai, canción que acompañó esta nueva etapa de su carrera y que continúa rompiendo marcas a nivel internacional.

Según las cifras divulgadas por su equipo, el sencillo permanece como la canción número uno global en Spotify durante 14 días consecutivos, consolidándose como uno de los mayores éxitos musicales del momento.

Shakira no soltó el impulso del Mundial: su canción "Dai Dai" ya suma 14 días como número uno global en Spotify - crédito cortesía Chris Cornejo

A esto se suma que también alcanzó el primer lugar en iTunes y se convirtió en la tendencia número uno a nivel mundial en X, antigua Twitter, durante varios días consecutivos.

PUBLICIDAD

El impacto del tema también se refleja en distintos mercados internacionales, donde lidera las listas de popularidad en países como Reino Unido y Francia, mientras que en YouTube ya supera los 480 millones de reproducciones, una cifra que continúa creciendo después del impulso que recibió tras el espectáculo del Mundial.

Otro de los hitos alcanzados por la artista colombiana es convertirse en la primera cantante en lograr el primer lugar global de Spotify tanto con canciones en inglés como en español, un registro que reafirma la dimensión internacional de una carrera que supera ya las tres décadas y que sigue acumulando reconocimientos.

PUBLICIDAD

Estos resultados consolidan el excelente momento profesional que vive Shakira, cuya gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour continúa registrando llenos en diferentes ciudades y manteniéndose entre los espectáculos musicales más comentados del año.