Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Los dos agentes del CTI de la Fiscalía permanecen retenidos desde el 8 de mayo de 2025 - crédito Captura de Video Frente de Guerra Oriental ELN - VKVideo

El Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) difundió una prueba de supervivencia de los funcionarios del CTI Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados desde mayo de 2025 en el departamento de Arauca.

En un video con duración de 17 minutos, con fecha del 10 de julio de 2026, fue difundido en el portal web del grupo guerrillero, en la que ambos piden al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general y a altos funcionarios del Gobierno un intercambio humanitario que les permita su libertad.

“Hoy más que nunca, quiero pedirle al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, a la señora fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, al ministro de Justicia, al ministro de Defensa, a la señora Vera Grave, y a todas aquellas personas que de una u otra forma hacen parte del Gobierno Nacional. Por favor, póngase en la mano en el corazón por nosotros, los ciudadanos”, expresaron.

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Así mismo, manifestaron haber recibido buen trato durante su retención, incluyendo atención médica y alimentación adecuada, pero expresan su profunda preocupación y tristeza por la demora en un acuerdo que garantice su salida de cautiverio.

“He recibido un buen trato por parte de los señores del ELN, buena alimentación, buena hidratación durante la retención que hemos estado (...) no ha habido ninguna mala palabra por parte de ellos ni ninguna agresión hasta el momento”, indicaron.

Intervención de Jesús Antonio Pacheco

En la grabación difundida por el ELN, Jesús Antonio Pacheco Oviedo insisten en que no quieren quedar abandonados por parte del Estado colombiano, teniendo en cuenta que se acerca el cierre del mandato presidencial de Gustavo Petro.

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“Yo como colombiano, como servidor público al servicio del Estado, con 27 años de servicio, creo que tengo el derecho de exigir, de pedir a ustedes como máximas autoridades del alto nivel, del alto gobierno. Quiero que se pongan esos zapatos por nosotros. Hoy completamos 14 meses en las selvas colombianas, pidiendo y clamando de una u otra forma para que se lleve a cabo un intercambio humanitario entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno Nacional”, expresó.

En ese mismo mensaje, añadió un pedido directo al jefe de Estado: “Señor Gustavo Petro. A un mes de entregar usted el gobierno, por favor, le pido que no nos deje aquí (...) Y si no, téngalo seguro, presidente, que va a quedar enmarcado en la historia del país que se fue dejando a unos colombianos pidiendo y clamando por la libertad”.

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De igual manera, Pacheco relató haber recibido una carta de su hijo de siete años. “Es la letra de mi hijo, que aprendió a escribir, y me parte el alma porque él no entiende lo que está pasando y que me está esperando en casa”, afirmó, además de pedir apoyo al sindicato de la Fiscalía y a organizaciones humanitarias para facilitar su regreso.

“Permitan que todos los colombianos podamos llegar a vivir en paz, en armonía, y que este conflicto armado pase a otro escenario, al escenario del diálogo. No queremos más. Pedimos eso como servidores públicos, como colombianos que somos, y nos duele de corazón”, concluyó.

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Intervención de Rodrigo López

En su pronunciamiento, Rodrigo Antonio López Estrada también apeló al presidente de la República para que intervenga y efectúe un acuerdo con el ELN, antes de que comience el gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Señor presidente de la República, Gustavo Petro, con el corazón en la mano, quiero pedirle su apoyo antes de que termine este gobierno, de que llegue a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. Me embarga una incertidumbre de tristeza, es lo que tengo aquí en mi corazón”, declaró.

El funcionario también envió un mensaje a su familia, reconociendo la gestión para su pronta liberación. “No hay un día que no me levante con el ánimo de que esto se solucione. Ya llevamos catorce meses y no he esperado, y no he dejado de pensar ese día de que esto se solucione (...) A mi esposa, está muy linda, como siempre. La amo mucho. También le quiero pedir que no deje de luchar por mí”, sostuvo.

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Igualmente, resaltó el apoyo recibido de la sociedad civil y los sindicatos de la Fiscalía, y enfatizó en la necesidad de que continúen presionando a las autoridades para que su liberación sea pronta y efectiva.

Por último, envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella para que, una vez asuma como mandatario, que se priorice su salida de cautiverio.

“Quiero solicitarle mucha prudencia con esta situación que estamos viviendo con el ELN. Le pido al Gobierno que, de la mejor manera, hagan un acercamiento al ELN lo más rápido posible para de antemano demostrar al país, iniciando su gobierno, que se proyecta a tener y a mantener la paz sobre el territorio colombiano”, puntualizó.

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Los dos investigadores permanecen retenidos desde el 8 de mayo de 2025, cuando una comisión del CTI realizaba labores judiciales en zona rural de Fortul, Arauca. De acuerdo con La FM, ese día fueron secuestrados seis funcionarios de la Fiscalía y, pocos días después, cuatro recuperaron la libertad con acompañamiento de organismos humanitarios.

Posteriormente, el 5 de mayo, ambos funcionarios habían sido sometidos a un supuesto “juicio revolucionario”. En ese proceso, Rodrigo Antonio López Estrada fue sentenciado a 55 meses de cautiverio y Jesús Antonio Pacheco Oviedo a 60 meses, respectivamente.