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Davinson Sánchez está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA

El defensor central del Galatasaray jugó todos los minutos que disputó Colombia en la reciente Copa del Mundo y es pretendido por clubes de Italia e Inglaterra

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Davinson Sánchez recibió amenazas por redes sociales luego de ser uno de los jugadores que erró el cobro penalti en la tanda vs. Suiza - crédito Paul Childs/REUTERS
Davinson Sánchez recibió amenazas por redes sociales luego de ser uno de los jugadores que erró el cobro penalti en la tanda vs. Suiza - crédito Paul Childs/REUTERS

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) estrenó en el Mundial de 2026 un sistema de clasificación individual que asignó a cada futbolista puntuaciones de 0 a 10 a partir de datos recogidos durante los partidos, con el objetivo de medir en forma objetiva su rendimiento tanto en cada encuentro como a lo largo de toda la competición, según explicó el organismo en su sitio oficial.

Al término de cada ronda se publicó una Clasificación del Rendimiento Acumulado con los 100 mejores jugadores de cada categoría y allí destacó Davinson Sánchez como uno de los 10 mejores defensores de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ese ranking reunirá los resultados obtenidos partido a partido y el desempeño general en el torneo.

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La FIFA precisó que todos los jugadores que disputen al menos 20 minutos obtendrían una calificación en cada categoría correspondiente. En cada caso, la escala iba de cero a 10. En este ítem, Sánchez junto a Camilo Vargas fueron los únicos que sumaron los 450 minutos disputados en cinco partidos.

A Davinson Sánchez le anularon un gol ante Portugal, en la última jugada de partido, por un milimétrico fuera de juego - crédito Sam Navarro/Reuters
A Davinson Sánchez le anularon un gol ante Portugal, en la última jugada de partido, por un milimétrico fuera de juego - crédito Sam Navarro/Reuters

Para los jugadores de campo, en defensa se valorará la anticipación del peligro y la realización de acciones defensivas fundamentales. El defensor central colombiano, que fue capitán en el partido de octavos de final contra Suiza luego de la salida de James Rodríguez, fue el octavo mejor defensor del torneo, superando a Dayot Upamecano y Aurelin Tchoumani, ambos de la selección de Francia, en el top 10.

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El índice dado por el Power Ranking de la FIFA a Sánchez es del 6.88. Por encima suyo se encuentra Pedri, campeón del mundo con España, con un puntaje de 6.96. Cristian “Cuti” Romero, subcampeón del mundo con Argentina, está en el sexto puesto con 7.07 y la gran novedad es Luc de Fougerolles de Canáda en el quinto puesto con 7.11.

Los cuatro primeros en esta clasificación son campeones del mundo. El primero es Rodri, además elegido el mejor jugador del torneo, con 8.23. El mejor defensor central de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es Pau Cubarsi con 7.59. Le sigue Pedro Porro con 7.58 y el top 4 lo cierra el otro defensa centra de La Roja, Aymeric Laporte con 7.13.

Así quedó el ránking de mejores defensores en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA
Así quedó el ránking de mejores defensores en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FIFA

De acuerdo con la explicación oficial, el modelo parte de parámetros seleccionados para identificar el rendimiento en cada categoría. Esos datos primero se estandarizan para contextualizar la actuación de cada jugador según el tiempo que permaneció en el campo y el tiempo que su equipo tuvo la posesión del balón.

Después, esos parámetros se agrupan y generan una puntuación de rendimiento para cada conjunto de variables. Más tarde, los grupos vuelven a procesarse para construir la Clasificación del Rendimiento Acumulado definitiva en cada categoría.

El equipo interno de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico de la organización desarrolló los algoritmos bajo la dirección de Wenger y del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA.

Davinson Sánchez rechazó los mensajes violentos en contra de los jugadores de la selección Colombia

-crédito Jefatura de Prensa Gobernación del Valle del Cauca
-crédito Jefatura de Prensa Gobernación del Valle del Cauca

El defensor central habló durante un homenaje en el que recibió una distinción de la Gobernación del Valle del Cauca. La ceremonia fue encabezada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y también incluyó a Johan Mojica, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla, condecorados con la orden al Mérito Vallecaucano en el grado Gran Cruz.

En ese acto, el zaguero central del club turco describió una parte menos visible de la carrera profesional. “Hay personas que te hacen sentir familia y yo creo que en nuestros trabajos lo hacemos, donde quiera que vayamos hay traslados y nos toca cambiar de equipos, y tenemos que encajar, ser parte de un grupo, y ser parte de un colectivo no es fácil”.

Al referirse a la reacción de parte de la afición tras la eliminación, Sánchez amplió su mensaje con un pedido explícito de mesura. “Por más de que en páginas, en redes sociales te siga gente, no dejamos de ser hijos, padres, esposos, hermanos. Hay muchos valores que debemos tener y no perder”.

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