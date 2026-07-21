Colombia

El dólar sigue a la baja y esto es lo que más buscan los colombianos en Google: las dudas que marcan tendencia

La cotización del dólar en Colombia se ubicó este 21 de julio de 2026 en $3.221,00, con una Tasa Representativa del Mercado estable y operaciones limitadas en los primeros minutos

Guardar
Google icon
El dólar abre la jornada con leve alza y movimientos acotados en Colombia - crédito SEBASTIÃO MOREIRA/EFE
El dólar abre la jornada con leve alza y movimientos acotados en Colombia - crédito SEBASTIÃO MOREIRA/EFE

El mercado cambiario colombiano abrió este martes 21 de julio de 2026 con un ligero incremento en el precio del dólar, generando atención entre agentes económicos y ciudadanos.

Según datos oficiales, la moneda estadounidense se cotizó en $3.250,00 al inicio de la sesión. La divisa se negoció en promedio en 3.238,23, según la información del Banco de la República.

Al finalizar la jornada, el banco emisor reportó que la tasa representativa del mercado se fijó en 3.221,00 la cual regirá para mañana al inicio de las sesiones de negociación.

Aunque la TRM se mantuvo sin modificaciones respecto al cierre previo, el comportamiento de la divisa es seguido de cerca por inversionistas, importadores y usuarios en general, especialmente después de la marcada caída experimentada durante 2026.

PUBLICIDAD

El volumen reducido de transacciones en la apertura reflejó cierta cautela ante posibles cambios en la dinámica del mercado a medida que avanzó el día.

Dólar en Colombia 21 de julio - crédito Banco de la República
Dólar en Colombia 21 de julio - crédito Banco de la República

Interés por el dólar en Colombia: Risaralda lidera las búsquedas

Durante la última semana, el interés por el dólar en Colombia mostró variaciones constantes, con un pico importante el 21 de julio. Risaralda encabeza el ranking de departamentos con mayor interés, seguido por Guaviare, Meta, Quindío y Caquetá.

El comportamiento sugiere que la atención sobre el tipo de cambio se concentra en estas regiones, posiblemente por su exposición a actividades económicas sensibles a la cotización del dólar.

El monitoreo de búsquedas revela la importancia que el precio de la divisa mantiene en varias zonas del país, reflejando preocupaciones económicas regionales.

Interés del dólar por departamentos - crédito Google Trends
Interés del dólar por departamentos - crédito Google Trends

Bogotá concentra el mayor interés por la TRM en Colombia

El comportamiento de las búsquedas sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia muestra picos recurrentes, con un aumento destacado el 21 de julio. Bogotá lidera el interés por este indicador, seguida de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Vichada.

PUBLICIDAD

La concentración de consultas en estas regiones evidencia la relevancia de la TRM para la toma de decisiones financieras y comerciales.

El análisis de tendencias sugiere que la capital y los principales departamentos mantienen una vigilancia activa sobre la cotización oficial del dólar, reflejando su impacto en la economía local.

Interés de la TRM por departamentos - crédito Google Trends
Interés de la TRM por departamentos - crédito Google Trends

Meta y Norte de Santander lideran interés en la compra de dólares

El análisis de búsquedas revela que Meta encabeza el interés por comprar dólares en Colombia, seguido de cerca por Norte de Santander, Huila, Boyacá y Bogotá.

El registro muestra picos de consultas intermitentes, con una concentración significativa en estas regiones. La tendencia sugiere que factores como la cercanía a zonas de frontera o la actividad económica regional pueden estar influyendo en la demanda de divisas.

El comportamiento en Meta y Norte de Santander resalta la importancia del dólar como herramienta financiera para habitantes y empresas en estos departamentos.

Regiones donde más les interesa comprar dólares - crédito Google Trends
Regiones donde más les interesa comprar dólares - crédito Google Trends

Bogotá encabeza la búsqueda de casas de cambio en Colombia

Bogotá lidera el interés por casas de cambio a nivel nacional, seguida por Antioquia, Quindío, Cundinamarca y Risaralda. Los datos muestran picos frecuentes en las búsquedas, lo que indica una demanda sostenida de servicios de cambio de divisas en estas regiones.

El comportamiento en la capital y los departamentos con mayor actividad económica sugiere que los residentes y empresas buscan alternativas para acceder a dólares y otras monedas extranjeras.

Esta tendencia refuerza el papel de Bogotá como centro financiero del país y refleja dinámicas regionales en la gestión de divisas.

Regiones dónde más buscan casas de cambio - crédito Google Trends
Regiones dónde más buscan casas de cambio - crédito Google Trends

El dólar cayó 18,45% en Colombia en un año, aunque mostró leve repunte semanal

El dólar en Colombia mantiene una tendencia descendente en el último año. Según la Tasa Representativa del Mercado, la divisa acumula una disminución de 18,45% respecto al mismo día de 2025, lo que implica una reducción de 738,03 pesos.

Frente al mes pasado, la baja es de 5,69% o 196,95 pesos. Desde el inicio de 2026, el retroceso alcanza 13,16%, equivalente a 494,50 pesos. Pese a estos descensos, la última semana reportó un leve aumento de 0,42%, es decir, 13,71 pesos, mostrando cierta volatilidad en el corto plazo.

Temas Relacionados

Dólar en ColombiaGoogle TrendsTendencia del dólar en ColombiaTendencia dólar próximos días ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Las personas que viven en Bogotá están expuestas a mayor riesgo de cáncer de piel: una dermatóloga explica la razón

La capital del país, al igual que departamentos como Boyacá, Nariño y la región del Eje Cafetero, son las que más se verían afectadas por el nivel de rayos ultravioleta (UV)

Las personas que viven en Bogotá están expuestas a mayor riesgo de cáncer de piel: una dermatóloga explica la razón

Colombia se prepara para otro puente festivo en agosto: cuándo cae y qué se conmemora

La siguiente jornada de descanso oficial tendrá lugar el 7 de agosto, que permitirá un fin de semana largo para trabajadores y estudiantes, tras una seguidilla reciente de puentes y la conmemoración del Día de la Independencia

Colombia se prepara para otro puente festivo en agosto: cuándo cae y qué se conmemora

Gustavo Puerta celebra tras la Copa Mundial de la FIFA 2026: reveló el sexo de su primer bebé

El futbolista fue elegido el once ideal de los jugadores revelaciones del torneo de selecciones que consagró a España como campeona tras derrotar a Argentina

Gustavo Puerta celebra tras la Copa Mundial de la FIFA 2026: reveló el sexo de su primer bebé

Carlos Fernando Galán está entre los mejores alcaldes de Latinoamérica, según encuesta: este es el nuevo puesto del mandatario de Bogotá

La más reciente encuesta de CB Global Data ubicó al alcalde de la capital del país en el sexto lugar del ranking regional, tras registrar un 45,3% de imagen positiva entre los mandatarios de capitales latinoamericanas

Carlos Fernando Galán está entre los mejores alcaldes de Latinoamérica, según encuesta: este es el nuevo puesto del mandatario de Bogotá

Gran Quesatón en Bogotá: estos son los horarios y lugar donde podrá comprar quesos artesanales y amasijos a buen precio

Campesinos ofrecerán amasijos y otros derivados lácteos con la intención de reducir costos para el público y mejorar ingresos rurales

Gran Quesatón en Bogotá: estos son los horarios y lugar donde podrá comprar quesos artesanales y amasijos a buen precio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

El cantante Elder Dayán insultó a un asitente por diferencias políticas en pleno concierto: “¿Quién te mandó a votar por el que perdió?"

Shakira desató la euforia en Nueva York con tres invitados sorpresa tras conquistar el Mundial 2026: sigue haciendo historia con récords globales

Lina Tejeiro confirmó que va a ser madre soltera y reveló nuevos detalles de su embarazo: “Estoy rodeada de gente que me cuida”

Quién es el hombre al que Aida Victoria Merlano le dio apasionado beso en plena transmisión en vivo: es creador de contenido, productor musical y streamer

Jhoan López dio sus primeras declaraciones tras confirmarse su nueva separación de Cintia Cossio: “No es una relación normal”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 21 de julio

Esta es la historia de la foto de Amaranto Perea como alumno de Luis de la Fuente, campeón del mundo con España, que se hizo viral

El colombiano Samuel Martínez es oficialmente jugador del Liverpool: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

Etapa 16 del Tour de Francia 2026: Remco Evenepoel ganó en la contrarreloj; Egan Bernal es el mejor colombiano

Esta es la figura de la selección Colombia que está en el top 10 de los mejores defensores del Mundial 2026, según la FIFA