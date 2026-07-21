El dólar sigue a la baja y esto es lo que más buscan los colombianos en Google: las dudas que marcan tendencia

El dólar abre la jornada con leve alza y movimientos acotados en Colombia - crédito SEBASTIÃO MOREIRA/EFE

El mercado cambiario colombiano abrió este martes 21 de julio de 2026 con un ligero incremento en el precio del dólar, generando atención entre agentes económicos y ciudadanos.

Según datos oficiales, la moneda estadounidense se cotizó en $3.250,00 al inicio de la sesión. La divisa se negoció en promedio en 3.238,23, según la información del Banco de la República.

Al finalizar la jornada, el banco emisor reportó que la tasa representativa del mercado se fijó en 3.221,00 la cual regirá para mañana al inicio de las sesiones de negociación.

Aunque la TRM se mantuvo sin modificaciones respecto al cierre previo, el comportamiento de la divisa es seguido de cerca por inversionistas, importadores y usuarios en general, especialmente después de la marcada caída experimentada durante 2026.

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El volumen reducido de transacciones en la apertura reflejó cierta cautela ante posibles cambios en la dinámica del mercado a medida que avanzó el día.

Dólar en Colombia 21 de julio - crédito Banco de la República

Interés por el dólar en Colombia: Risaralda lidera las búsquedas

Durante la última semana, el interés por el dólar en Colombia mostró variaciones constantes, con un pico importante el 21 de julio. Risaralda encabeza el ranking de departamentos con mayor interés, seguido por Guaviare, Meta, Quindío y Caquetá.

El comportamiento sugiere que la atención sobre el tipo de cambio se concentra en estas regiones, posiblemente por su exposición a actividades económicas sensibles a la cotización del dólar.

El monitoreo de búsquedas revela la importancia que el precio de la divisa mantiene en varias zonas del país, reflejando preocupaciones económicas regionales.

Interés del dólar por departamentos - crédito Google Trends

Bogotá concentra el mayor interés por la TRM en Colombia

El comportamiento de las búsquedas sobre la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia muestra picos recurrentes, con un aumento destacado el 21 de julio. Bogotá lidera el interés por este indicador, seguida de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Vichada.

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La concentración de consultas en estas regiones evidencia la relevancia de la TRM para la toma de decisiones financieras y comerciales.

El análisis de tendencias sugiere que la capital y los principales departamentos mantienen una vigilancia activa sobre la cotización oficial del dólar, reflejando su impacto en la economía local.

Interés de la TRM por departamentos - crédito Google Trends

Meta y Norte de Santander lideran interés en la compra de dólares

El análisis de búsquedas revela que Meta encabeza el interés por comprar dólares en Colombia, seguido de cerca por Norte de Santander, Huila, Boyacá y Bogotá.

El registro muestra picos de consultas intermitentes, con una concentración significativa en estas regiones. La tendencia sugiere que factores como la cercanía a zonas de frontera o la actividad económica regional pueden estar influyendo en la demanda de divisas.

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El comportamiento en Meta y Norte de Santander resalta la importancia del dólar como herramienta financiera para habitantes y empresas en estos departamentos.

Regiones donde más les interesa comprar dólares - crédito Google Trends

Bogotá encabeza la búsqueda de casas de cambio en Colombia

Bogotá lidera el interés por casas de cambio a nivel nacional, seguida por Antioquia, Quindío, Cundinamarca y Risaralda. Los datos muestran picos frecuentes en las búsquedas, lo que indica una demanda sostenida de servicios de cambio de divisas en estas regiones.

El comportamiento en la capital y los departamentos con mayor actividad económica sugiere que los residentes y empresas buscan alternativas para acceder a dólares y otras monedas extranjeras.

Esta tendencia refuerza el papel de Bogotá como centro financiero del país y refleja dinámicas regionales en la gestión de divisas.

Regiones dónde más buscan casas de cambio - crédito Google Trends

El dólar cayó 18,45% en Colombia en un año, aunque mostró leve repunte semanal

El dólar en Colombia mantiene una tendencia descendente en el último año. Según la Tasa Representativa del Mercado, la divisa acumula una disminución de 18,45% respecto al mismo día de 2025, lo que implica una reducción de 738,03 pesos.

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Frente al mes pasado, la baja es de 5,69% o 196,95 pesos. Desde el inicio de 2026, el retroceso alcanza 13,16%, equivalente a 494,50 pesos. Pese a estos descensos, la última semana reportó un leve aumento de 0,42%, es decir, 13,71 pesos, mostrando cierta volatilidad en el corto plazo.