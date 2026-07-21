Colombia

Yina Calderón arremetió contra Karina García por hablar de su intimidad en un ‘stream’: “¿Qué es esa mier...”

La empresaria de fajas protagonizó una nueva polémica en redes sociales tras lanzar fuertes críticas contra la influenciadora paisa, su rol como madre y su actual embarazo, sin escatimar palabras hacia la modelo y su familia

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En una emisión en redes, la empresaria reprochó que la influenciadora comentara asuntos sexuales durante una charla familiar y pidió mayor cuidado con las palabras cuando hay niños presentes - TikTok

La relación entre Yina Calderón y Karina García se fracturó durante su participación en el reality La casa de los famosos Colombia 2025. Desde ese momento, ambas figuras públicas dejaron de compartir la cercanía que mostraban en redes y, aunque no se declararon rivales, la empresaria ha dirigido varias críticas hacia la modelo.

El episodio más reciente ocurrió durante una transmisión en vivo, en la que Calderón expresó sin reservas su opinión sobre el comportamiento de García como madre y sobre la manera en que maneja su embarazo en el espacio digital.

La transmisión que encendió la controversia

El detonante de la reacción de la huilense fue una transmisión en vivo realizada por Karina García y su pareja, el cantante Kris R, en la que compartieron detalles sobre su embarazo, el inicio de su relación y su vida familiar.

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En la conversación, también participó el hijo menor de Karina, Valentino. Durante ese espacio, la antioqueña afirmó: “Que tú te enamoraste de mí sin metérmelo y yo me enamoré de ti sin que tú me lo metieras. O sea, nos enamoramos literalmente de nuestras almas”. La influenciadora relató así la naturaleza de su vínculo con Kris R, subrayando que el amor surgió antes de la intimidad física.

Una declaración sobre cómo comenzó su historia con el cantante abrió otro capítulo del distanciamiento entre las dos celebridades, justo cuando el embarazo de la influenciadora sigue dando de qué hablar - crédito Tiktok

Estas declaraciones, pronunciadas, supuestamente, frente a su hijo, motivaron la reacción inmediata de Yina, que no tardó en cuestionar públicamente el rol materno de Karina y el contenido expuesto.

Declaraciones de Yina Calderón: críticas directas al rol de madre

Durante su transmisión, la DJ se refirió de forma contundente a la actitud de Karina García. Según la empresaria, una madre debe tener mayor cuidado con sus palabras y acciones cuando hay niños presentes.

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“¿Qué es esa mierda? Ubiquémonos, marica. No, de verdad, la gente me dice: ‘¿Qué piensas?’. Pues eso es lo que yo pienso. O sea, yo siento que cuando uno es mamá, sí tiene que tener los huevos más puestos y entender que tiene hijos”, manifestó Calderón en redes sociales.

Yina Calderón reacciona tras el anuncio de Karina García: “nunca me equivoco” - crédito @karinagarcíaoficiall/ instagram
Yina Calderón cuestionó en redes sociales el comportamiento de Karina García como madre y la exposición de temas íntimos frente a menores - crédito @karinagarcíaoficiall/ instagram

Yina enfatizó su desacuerdo con la exposición de temas íntimos frente a menores y cuestionó la decisión de presentar nuevas parejas a los hijos con frecuencia: “Si usted es mamá y tiene unos hijos en su casa, no le puede estar presentando un novio cada seis meses a sus hijos. Ya me perdonan y díganme que yo soy lo que sea”.

Las palabras de Yina Calderón generaron debate inmediato en la audiencia digital, con opiniones divididas sobre la pertinencia de sus críticas y la vida personal de Karina García.

Reacciones de los internautas y silencio de Karina García

El pronunciamiento de Yina Calderón rápidamente provocó una ola de comentarios en las redes sociales.

Varios usuarios respaldaron sus afirmaciones, expresando: “Por primera vez le doy la razón a Yina Calderón y dejé de seguir a Karina por eso y muchas cosas más” y “Toda la razón a Yina”. Otros defendieron a García, señalando que su hijo no estuvo presente durante la conversación polémica: “El hijo en ese momento no estaba ahí” y “El niño llegó después, no invente”.

Yina Calderón revela el posible género del bebé de Karina García: la sorpresa que agitó las redes sociales - crédito montaje cortesía Canal RCN - @karinagarciaoficiall/ Instagram
La empresaria criticó que una madre presente nuevas parejas a sus hijos con frecuencia y pidió mayor cuidado con las palabras y acciones - crédito montaje cortesía Canal RCN - @karinagarciaoficiall/ Instagram

Es preciso mencionar que, de acuerdo con el video que circula en redes, no se ve a Valentino en escena mientras Karina lanzó su comentario, aunque se desconoce si el niño estaba detrás de cámaras presenciando la conversación.

El episodio entre Yina Calderón y Karina García reaviva el debate sobre los límites de la exposición familiar en plataformas digitales y la responsabilidad de figuras públicas al compartir detalles de su vida privada frente a menores. La controversia también pone en relieve la presión que enfrentan las madres en el ojo público y la variedad de opiniones que generan sus decisiones cotidianas.

La polémica continúa generando reacciones y comentarios en la esfera digital, mientras tanto, ni Karina García ni Kris R han emitido declaraciones adicionales sobre el tema. Las redes sociales se mantienen pendientes de posibles respuestas o nuevos episodios en esta disputa mediática.

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