Colombia

Colombiano requerido por España por integrar una red de tráfico de ketamina fue capturado en El Dorado

El procedimiento fue posible gracias a la coordinación entre la Dijín, Interpol y las autoridades españolas. Ahora, la Fiscalía de Colombia adelanta el proceso para su extradición al país europeo

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Marlon Steeven Martínez Correa fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado tras ser requerido por España mediante una Notificación Roja de Interpol - crédito @DirectorPolicia/X
Marlon Steeven Martínez Correa fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado tras ser requerido por España mediante una Notificación Roja de Interpol - crédito @DirectorPolicia/X

Las autoridades colombianas capturaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, a Marlon Steeven Martínez Correa, ciudadano requerido por la justicia de España mediante una notificación roja de Interpol por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de ketamina y otras sustancias psicotrópicas en la ciudad de Zaragoza.

El procedimiento fue ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) y la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia, en coordinación con las autoridades españolas. La captura se produjo cuando el hombre ingresaba al país, momento en el que las autoridades hicieron efectiva la orden de detención internacional emitida por España.

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De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades españolas, Martínez Correa estaría vinculado con una red criminal dedicada a la distribución de ketamina en Zaragoza. Según el expediente, la sustancia era fraccionada en dosis para su comercialización al menudeo en diferentes sectores de esa ciudad, motivo por el cual es investigado por el delito de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

La retención del ciudadano colombiano fue posible gracias al intercambio de información entre los organismos de seguridad de ambos países. Las autoridades identificaron el momento en que el requerido ingresaría al territorio colombiano y coordinaron el operativo para ejecutar la captura sin contratiempos en el terminal aéreo de la capital.

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La detención del ciudadano colombiano se realizó en coordinación entre la Policía Nacional, Interpol y las autoridades españolas por un caso de presunto tráfico de ketamina - crédito @DirectorPolicia/X
La detención del ciudadano colombiano se realizó en coordinación entre la Policía Nacional, Interpol y las autoridades españolas por un caso de presunto tráfico de ketamina - crédito @DirectorPolicia/X

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó el resultado del operativo a través de su cuenta oficial en la red social X. En su publicación informó: “Cayó prófugo buscado por España”, al anunciar la detención del ciudadano solicitado por la justicia de ese país.

En el mismo mensaje, el oficial explicó que el capturado es investigado por su presunta participación en una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, específicamente por la distribución de ketamina en Zaragoza. La Policía Nacional también destacó que el procedimiento se realizó en coordinación con Interpol y las autoridades españolas, como parte de las acciones de cooperación internacional para ubicar personas requeridas mediante notificaciones internacionales.

Según la información entregada por las autoridades, la operación fue resultado de un trabajo conjunto entre la Dijín, la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia y los organismos judiciales de España.

El ingreso a Colombia de un ciudadano estadounidense conocido como “Casey Red Beard” fue impedido en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, tras detectarse su presunta vinculación con una red de trata de blancas y promoción de explotación sexual en Medellín - crédito Migración Colombia
El Aeropuerto Internacional El Dorado fue escenario de los operativos en los que las autoridades capturaron a dos personas vinculadas con investigaciones por narcotráfico con destino a España - crédito Migración Colombia

El intercambio de inteligencia permitió establecer el itinerario del requerido y ejecutar la orden de captura justo cuando arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado.

La Policía señaló que la cooperación incluyó el análisis de información de inteligencia, la verificación de datos y la coordinación permanente entre los equipos de investigación de ambos países, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la orden internacional emitida por las autoridades españolas.

Tras la captura, Marlon Steeven Martínez Correa fue puesto a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar el proceso de extradición solicitado por el Reino de España.

Ese despacho será el responsable de realizar los trámites establecidos en la legislación colombiana y en los acuerdos de cooperación judicial vigentes para que el ciudadano sea entregado a las autoridades españolas, donde deberá comparecer ante la justicia por los hechos que se le atribuyen.

La Policía Antinarcóticos de Colombia detuvo en el Aeropuerto El Dorado a un ciudadano español que transportaba 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo - crédito @PoliciaAntiNar / X
La Policía Antinarcóticos de Colombia detuvo en el Aeropuerto El Dorado a un ciudadano español que transportaba 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína adheridos a su cuerpo - crédito @PoliciaAntiNar / X

La captura de Martínez Correa se conoce pocos días después de otro operativo de alto impacto realizado por las autoridades colombianas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde fue detenido el ciudadano español Carlos Barbería Hernando cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Barcelona transportando 10 kilogramos de cocaína adheridos al cuerpo y vestido con un uniforme de piloto comercial para intentar evadir los controles de seguridad.

De acuerdo con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el hallazgo fue posible gracias a las inspecciones de rutina y al uso del sistema de escáner corporal Body Scan, que permitió detectar cinco paquetes ocultos bajo la ropa del sospechoso.

Según las autoridades, el cargamento habría abastecido centros de distribución de droga en Europa, evitó la comercialización de cerca de 25.000 dosis de cocaína y representó un golpe económico superior a 86 millones de pesos para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

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