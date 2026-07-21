Liverpool hizo oficial la llegada de Samuel Martínez: detalles del acuerdo por la joya de la selección Colombia sub-17

El 10 de la selección Colombia sub-17 estará jugando la Copa Mundial de la FIFA de la categoría en el segundo semestre del 2026 - crédito FCF y Liverpool

Liverpool llegó a un acuerdo para fichar al colombiano Samuel Martínez desde Atlético Nacional, según informó el club en sus medios oficiales. El mediocampista ofensivo de 17 años se incorporará a la LFC Academy de cara a la temporada 2027-28, una vez cumpla la mayoría de edad.

En el último Sudamericano Sub 17, Martínez jugó los seis partidos del torneo que ganó Colombia en abril y sumó tres asistencias, de acuerdo con el comunicado del club. Entre ellas, registró una en el 3-0 ante Brasil en semifinales y otra en el 4-0 frente a Argentina en la final.

El contrato será en principio por cinco años y el futbolista permanecerá en Colombia hasta el momento de sumarse a su nuevo equipo. El próximo reto será la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA en Qatar, prevista del 19 de noviembre al 13 de diciembre, con Colombia en el Grupo L junto a Japón, Serbia y Honduras.

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