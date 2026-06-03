Colombia

Le arrancó parte del labio a su expareja mientras viajaban en un taxi y estuvo prófugo durante años: estaba entre los más buscados por violencia intrafamiliar

Las autoridades detuvieron al señalado agresor, investigado por un ataque ocurrido en Medellín y por un patrón de maltrato que, según la pesquisa, se prolongó durante años

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El criminal quedó en manos de las autoridades y se espera que le caiga todo el peso de la ley - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La policía detuvo en Bucaramanga a Kevin David Navarro Contreras, buscado en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La captura de Kevin David Navarro Contreras puso fin a varios meses de búsqueda por parte de las autoridades, que lo señalaban como uno de los agresores más peligrosos incluidos en el cartel de los más buscados por violencia intrafamiliar agravada en Medellín.

El hombre, de 32 años y oriundo de Santander, fue ubicado y detenido en Bucaramanga mediante un operativo conjunto entre investigadores de la Sijín y organismos de seguridad de Medellín.

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Su nombre se hizo conocido tras ser acusado de protagonizar una brutal agresión contra su entonces pareja sentimental, a quien presuntamente le arrancó parte del labio durante un ataque ocurrido mientras ambos se movilizaban en un taxi por el exclusivo sector de El Poblado.

La captura representa un avance significativo en uno de los casos de violencia de género que más indignación generó en la capital antioqueña durante los últimos meses. De acuerdo con las investigaciones, el hoy detenido no solo era buscado por este episodio, sino que acumulaba un amplio historial de denuncias relacionadas con agresiones contra mujeres.

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La investigación le atribuye a Navarro Contreras al menos nueve denuncias previas por agresiones - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
La investigación le atribuye a Navarro Contreras al menos nueve denuncias previas por agresiones - crédito Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Una de las investigadoras que participó en el procedimiento judicial reveló que Navarro Contreras registraba al menos nueve denuncias previas por hechos similares. Según la funcionaria, el hombre había recuperado recientemente su libertad tras cumplir una condena y, pocos días después de salir de prisión, habría vuelto a protagonizar actos violentos contra su compañera sentimental.

El ataque de Navarro Contreras que estremeció a Medellín

Los hechos que motivaron la orden de captura ocurrieron en octubre de 2025. Según el expediente judicial, la víctima fue sometida a una violenta agresión física que le dejó graves secuelas en el rostro.

La investigadora de la Sijín explicó que el ataque fue mucho más allá de la lesión visible que generó indignación pública: “(...) Además de ocasionarle lesiones en el rostro, intentó asfixiarla y posteriormente le quitó una cadena de oro. Después de la agresión, la amenazó de muerte de manera reiterada con el propósito de impedir que acudiera ante las autoridades y presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía”, detalló la funcionaria judicial.

Las autoridades sostienen que las agresiones formaban parte de un patrón de violencia reiterada que se extendió durante años y que habría estado marcado por amenazas constantes, intimidaciones y episodios de maltrato físico.

Cayó en Bucaramanga el hombre del cartel de los más buscados por violencia intrafamiliar en Medellín - crédito @PoliciaMedellin / X
Cayó en Bucaramanga el hombre del cartel de los más buscados por violencia intrafamiliar en Medellín - crédito @PoliciaMedellin / X

Integrante del cartel de los más buscados

La gravedad de los hechos llevó a que Kevin David Navarro Contreras fuera incluido en el cartel de los más buscados por violencia intrafamiliar agravada en Medellín, estrategia implementada por las autoridades para localizar a personas señaladas de cometer agresiones graves contra mujeres y otros integrantes de su núcleo familiar.

Tras su captura, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Desde la Alcaldía de Medellín destacaron que el resultado fue posible gracias al intercambio de información entre diferentes organismos de seguridad, lo que permitió ubicar al sospechoso a cientos de kilómetros del lugar donde ocurrieron los hechos.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que las autoridades continuarán persiguiendo a quienes intenten evadir la justicia trasladándose a otras regiones del país.

Primer plano de dos manos masculinas esposadas, entrelazadas sobre una mesa cubierta con tela de saco, con una persona en camiseta blanca.
Kevin David Navarro Contreras tenía nueve denuncias previas y ahora vuelve a prisión en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Quienes crean que pueden esconderse, después de cometer delitos en Medellín, están equivocados. Vamos tras ellos, donde sea necesario, y los pondremos a disposición de la justicia. Nuestra prioridad es proteger a las víctimas, fortalecer la autoridad y demostrar que en esta ciudad no hay espacios para la impunidad”, afirmó el funcionario.

Las investigaciones también permitieron establecer que la víctima habría sufrido un largo historial de agresiones. Según información entregada por las autoridades, durante aproximadamente nueve años el hombre la habría sometido a diferentes formas de violencia física y sexual.

Los investigadores señalaron que el procesado actuaba motivado por celos obsesivos y que, en varias ocasiones, habría ingresado armado a la vivienda de la mujer para intimidarla y ejercer control sobre ella.

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