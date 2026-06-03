Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

El influencer aclaró en redes sociales que su salida del programa se debió a temas de salud y a la finalización de su contrato, descartando rumores sobre conflictos internos - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

La ausencia de Nicolás Arrieta en el programa matutino Buen día, Colombia generó incertidumbre entre sus seguidores, quienes notaron que el creador de contenido ya no aparecía en las emisiones recientes.

Luego de su paso por La casa de los famosos, donde logró ampliar su base de seguidores y mostrar una faceta distinta a la que había exhibido en redes sociales, Arrieta se integró al equipo de presentadores del magazine del Canal RCN, donde fue bien recibido por su estilo para abordar entrevistas y tratar a los invitados.

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La inquietud sobre su salida llevó a que Arrieta respondiera directamente a sus fans a través de sus historias de Instagram, en las que explicó los motivos de su ausencia. “Agradezco mucho al programa, pero estuve enfermo; solo salí por ver a Valentino porque lo extrañaba mucho”, comentó el influencer, dejando claro que su retiro no obedeció a conflictos internos ni a solicitudes de terceros.

Nicolás Arrieta explica su salida de ‘Buen día, Colombia’ y desmiente rumores - crédito cortesía RCN

En las redes sociales, circularon especulaciones que vinculaban su ausencia a supuestas peticiones de otros exconcursantes, especialmente Juanda Caribe. Sin embargo, Arrieta fue tajante al desmentir estos rumores y afirmó que, a pesar de las diferencias que pudo tener con algunos compañeros, su salida no tuvo relación alguna con esas versiones. “Mi contrato iba hasta La Casa de los Famosos, pero estos días creo que ya no hay nada en lo que yo pueda aportar”, explicó el creador de contenido, detallando que su rol como panelista estaba ligado a la duración del reality show.

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El exconcursante manifestó que, aunque valora la experiencia en el programa matutino, su participación tenía un plazo definido y que ahora se encuentra enfocado en nuevos proyectos. Actualmente, Arrieta mantiene una presencia activa en sus plataformas digitales, donde continúa colaborando con otros creadores y desarrollando campañas para distintas marcas.

La transformación de la imagen pública de Nicolás Arrieta, quien anteriormente era conocido por su postura crítica y polémica en redes sociales, fue uno de los aspectos más destacados de su paso por La Casa de los Famosos. Su desempeño en el reality le permitió conectar con una audiencia más amplia y ganarse el reconocimiento de quienes antes lo veían como una figura controversial.

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La transformación mediática de Arrieta, antes conocido por su postura polémica en redes, le permitió conectar con una audiencia más amplia tras su participación en el 'reality' - crédito cortesía RCN

Por ahora, no hay detalles concretos sobre sus próximos pasos en televisión, pero Arrieta ha dejado claro que seguirá cultivando su comunidad digital y aprovechando el impulso que le dio el reality para abrirse camino en nuevos espacios.

Nicolás también había sido criticado por sus gestos en ‘Buen día Colombia’

El creador de contenido, que pasó de ser participante de La casa de los famosos Colombia a panelista del matutino, explicó a sus seguidores que su tendencia a mover las manos y mantenerse en constante movimiento en cámara está relacionada con su salud mental.

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En un video publicado en sus redes sociales hace un par de semanas, Arrieta fue claro sobre el origen de estos gestos: “Mucha gente me ha comentado que a veces muevo mucho las manos en el programa, o que estoy mucho tiempo en movimiento... porque soy bipolar, es mi condición mental”. El presentador detalló que, aunque se encuentra bajo tratamiento y trabaja en su autocontrol, no siempre logra evitar estos movimientos involuntarios. “He intentado no hacerlo tanto, trato de ser consciente, pero a veces se me sale porque es una enfermedad”, agregó.

El creador de contenido sorprendió al revelar que los movimientos de sus manos responden a un tema de su trastorno bipolar - crédito @rchismes/IG

El influencer aprovechó la ocasión para disculparse con quienes se hayan sentido incómodos por su comportamiento en televisión, subrayando que se esfuerza por reducirlos. “Perdón si les ha molestado eso, lo siento”, dijo en su mensaje. La sinceridad de Arrieta generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios salieron en su defensa y resaltaron la importancia de la diversidad y la empatía frente a las condiciones de salud mental.

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Entre los comentarios se leía: “No han podido comprender que no todos tenemos que ser un molde para encajar” o “la necesidad de opinar sobre los demás, tú sigue adelante”.