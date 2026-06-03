Colombia

Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

El exconcursante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se consolidó como uno de los presentadores más apreciados del programa matutino luego de su participación en el ‘reality’, y muchos seguidores expresan su deseo de verlo de vuelta en el equipo

Guardar
Google icon

El influencer aclaró en redes sociales que su salida del programa se debió a temas de salud y a la finalización de su contrato, descartando rumores sobre conflictos internos - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

La ausencia de Nicolás Arrieta en el programa matutino Buen día, Colombia generó incertidumbre entre sus seguidores, quienes notaron que el creador de contenido ya no aparecía en las emisiones recientes.

Luego de su paso por La casa de los famosos, donde logró ampliar su base de seguidores y mostrar una faceta distinta a la que había exhibido en redes sociales, Arrieta se integró al equipo de presentadores del magazine del Canal RCN, donde fue bien recibido por su estilo para abordar entrevistas y tratar a los invitados.

PUBLICIDAD

La inquietud sobre su salida llevó a que Arrieta respondiera directamente a sus fans a través de sus historias de Instagram, en las que explicó los motivos de su ausencia. “Agradezco mucho al programa, pero estuve enfermo; solo salí por ver a Valentino porque lo extrañaba mucho”, comentó el influencer, dejando claro que su retiro no obedeció a conflictos internos ni a solicitudes de terceros.

Nicolás Arrieta rompe en llanto tras su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ y lanza un mensaje que resignifica su paso por el reality - crédito cortesía RCN
Nicolás Arrieta explica su salida de ‘Buen día, Colombia’ y desmiente rumores - crédito cortesía RCN

En las redes sociales, circularon especulaciones que vinculaban su ausencia a supuestas peticiones de otros exconcursantes, especialmente Juanda Caribe. Sin embargo, Arrieta fue tajante al desmentir estos rumores y afirmó que, a pesar de las diferencias que pudo tener con algunos compañeros, su salida no tuvo relación alguna con esas versiones. “Mi contrato iba hasta La Casa de los Famosos, pero estos días creo que ya no hay nada en lo que yo pueda aportar”, explicó el creador de contenido, detallando que su rol como panelista estaba ligado a la duración del reality show.

PUBLICIDAD

El exconcursante manifestó que, aunque valora la experiencia en el programa matutino, su participación tenía un plazo definido y que ahora se encuentra enfocado en nuevos proyectos. Actualmente, Arrieta mantiene una presencia activa en sus plataformas digitales, donde continúa colaborando con otros creadores y desarrollando campañas para distintas marcas.

La transformación de la imagen pública de Nicolás Arrieta, quien anteriormente era conocido por su postura crítica y polémica en redes sociales, fue uno de los aspectos más destacados de su paso por La Casa de los Famosos. Su desempeño en el reality le permitió conectar con una audiencia más amplia y ganarse el reconocimiento de quienes antes lo veían como una figura controversial.

Nicolás Arrieta habló sin filtros sobre su proceso en 'La casa de los famosos Colombia' y el día en el que peor se sintió: "Solo Valentino" - crédito cortesía RCN
La transformación mediática de Arrieta, antes conocido por su postura polémica en redes, le permitió conectar con una audiencia más amplia tras su participación en el 'reality' - crédito cortesía RCN

Por ahora, no hay detalles concretos sobre sus próximos pasos en televisión, pero Arrieta ha dejado claro que seguirá cultivando su comunidad digital y aprovechando el impulso que le dio el reality para abrirse camino en nuevos espacios.

Nicolás también había sido criticado por sus gestos en ‘Buen día Colombia’

El creador de contenido, que pasó de ser participante de La casa de los famosos Colombia a panelista del matutino, explicó a sus seguidores que su tendencia a mover las manos y mantenerse en constante movimiento en cámara está relacionada con su salud mental.

En un video publicado en sus redes sociales hace un par de semanas, Arrieta fue claro sobre el origen de estos gestos: “Mucha gente me ha comentado que a veces muevo mucho las manos en el programa, o que estoy mucho tiempo en movimiento... porque soy bipolar, es mi condición mental”. El presentador detalló que, aunque se encuentra bajo tratamiento y trabaja en su autocontrol, no siempre logra evitar estos movimientos involuntarios. “He intentado no hacerlo tanto, trato de ser consciente, pero a veces se me sale porque es una enfermedad”, agregó.

El creador de contenido sorprendió al revelar que los movimientos de sus manos responden a un tema de su trastorno bipolar - crédito @rchismes/IG

El influencer aprovechó la ocasión para disculparse con quienes se hayan sentido incómodos por su comportamiento en televisión, subrayando que se esfuerza por reducirlos. “Perdón si les ha molestado eso, lo siento”, dijo en su mensaje. La sinceridad de Arrieta generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios salieron en su defensa y resaltaron la importancia de la diversidad y la empatía frente a las condiciones de salud mental.

Entre los comentarios se leía: “No han podido comprender que no todos tenemos que ser un molde para encajar” o “la necesidad de opinar sobre los demás, tú sigue adelante”.

Temas Relacionados

Nicolás ArrietaBuen día ColombiaCanal RCNColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia es la tercera con mayor promedio de edad en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el jugador más veterano y el más joven

Panamá e Irán superan al combinado cafetero, mientras que Ecuador y Costa de Marfil serán las selecciones más jóvenes del torneo

La selección Colombia es la tercera con mayor promedio de edad en la Copa Mundial de la FIFA 2026: este es el jugador más veterano y el más joven

Corte Suprema condenó a exgobernador de Arauca, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella, por contrato irregular en hospital

El alto tribunal halló responsable al exmandatario por hechos relacionados con un proceso contractual adelantado en 2005 para la ampliación de un centro asistencial en el departamento

Corte Suprema condenó a exgobernador de Arauca, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella, por contrato irregular en hospital

Iván Cepeda se sumó a la tendencia kpoper en Colombia y agradeció el apoyo a su campaña: “Está movilizando la esperanza”

En redes sociales se ha vuelto tendencia el apoyo de las Kpopers en Colombia y un sector de la comunidad Army al candidato presidencial del Pacto Histórico y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué

Iván Cepeda se sumó a la tendencia kpoper en Colombia y agradeció el apoyo a su campaña: “Está movilizando la esperanza”

Juanda Caribe volvió a Barranquilla tras su participación en ‘La casa de los famosos’ y lo recibieron con caravana y decenas de fans

El creador de contenido vivió una bienvenida llena de música, camisetas azules y celebración junto a seguidores que lo esperaron en el aeropuerto tras su paso por el ‘reality’

Juanda Caribe volvió a Barranquilla tras su participación en ‘La casa de los famosos’ y lo recibieron con caravana y decenas de fans

Fue aprobada la ley que da cárcel para violadores de animales en Colombia

A partir de la entrada en vigor de la norma, quienes accedan carnalmente a cualquier animal enfrentan condenas de 48 a 55 meses de cárcel, además de la prohibición de ejercer profesiones u oficios relacionados con animales durante un periodo de dos a cuatro años

Fue aprobada la ley que da cárcel para violadores de animales en Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

Heimmy Ruiz entró en la pelea entre Katy Cardona y su hermano Deiby y denunció amenazas: “No quedó en la calle”

Tebi Bernal sorprendió al confesar cuál es la gran deuda por la que quería ganar el millonario premio en ‘La casa de los famosos’

Rubén Blades regresa a Colombia y encabeza el Viva la Salsa Tour 2026: conozca los precios, ciudades y fechas

Deportes

Falcao reflexionó sobre la lesión que tuvo con el Mónaco y que lo dejó por fuera del Mundial 2014 con Colombia: “Me hubiera opuesto”

Falcao reflexionó sobre la lesión que tuvo con el Mónaco y que lo dejó por fuera del Mundial 2014 con Colombia: “Me hubiera opuesto”

Jhon Jáder Durán estaría siendo un “dolor de cabeza” para los vecinos de su finca en Antioquia por rumbas y ruido excesivo: les tocó hablar con la Policía

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, tendría un acuerdo verbal con el Fenerbahçe de Turquía: estas serían las condiciones de su fichaje

Linda Caicedo fue elegida como la imagen del Real Madrid en el lanzamiento de la nueva camiseta para la temporada 2026/2027

República Democrática del Congo en problemas para el amistoso ante Chile previo al Mundial 2026 por alerta de ébola