Colombia

Encapuchados lanzaron papas bomba y forzaron la evacuación de la Universidad de Antioquia: “Usaremos los medios que las circunstancias nos permitan”

El tráfico en la zona colapsó y las autoridades activaron protocolos de emergencia, mientras circularon panfletos políticos que acrecentaron la alarma

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La administración de la Universidad de Antioquia ordenó suspender actividades académicas, administrativas, culturales y de servicios, pidió cerrar espacios de trabajo y solicitó a la comunidad salir en orden y no permanecer allí - crédito @Julian_VasquezP / X
La administración de la Universidad de Antioquia ordenó suspender actividades académicas, administrativas, culturales y de servicios, pidió cerrar espacios de trabajo y solicitó a la comunidad salir en orden y no permanecer allí - crédito @Julian_VasquezP / X

Al menos 40 personas encapuchadas provocaron la suspensión de actividades y la evacuación del campus principal de la Universidad de Antioquia este miércoles 3 de junio de 2026, tras detonaciones de artefactos explosivos caseros e intimidaciones a la comunidad universitaria, según informaron en redes sociales.

Las autoridades universitarias activaron protocolos de emergencia ante el desarrollo de disturbios en la Ciudad Universitaria, situada en Medellín.

Un grupo de encapuchados apareció en el campus de la Universidad de Antioquia y lanzó papas bomba, y generó pánico entre estudiantes y trabajadores.

La administración de la Universidad de Antioquia ordenó suspender actividades académicas, administrativas, culturales y de servicios, pidió cerrar espacios de trabajo y solicitó a la comunidad salir en orden y no permanecer allí - crédito Universidad de Antioquia
La administración de la Universidad de Antioquia ordenó suspender actividades académicas, administrativas, culturales y de servicios, pidió cerrar espacios de trabajo y solicitó a la comunidad salir en orden y no permanecer allí - crédito Universidad de Antioquia

Esto obligó a suspender todas las actividades presenciales y forzó la evacuación tanto de alumnos como de empleados.

Los disturbios comenzaron poco después de las 10:00 a.m., cuando varios individuos con el rostro cubierto ingresaron al campus central.

Según la Secretaría de Seguridad de Medellín, citada por El Tiempo, el grupo superaba las 40 personas. Durante estos hechos se lanzaron artefactos explosivos de fabricación casera —conocidos como papas bomba— y se hizo circular material panfletario con consignas políticas en la zona.

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“Esta medida se debe a las circunstancias actuales, las cuales no son propicias para el trabajo en el campus”, según Blu Radio.

La evacuación y la suspensión de actividades

“Debido a la alta presencia de encapuchados, se suspenden las actividades presenciales académicas, administrativas y de investigación a partir de este momento. Esta medida se debe a las circunstancias actuales, las cuales no son propicias para el trabajo en el campus. Agradecemos asegurar muy bien los espacios de aulas, oficinas y laboratorios”, se puede leer en un comunicado de la institución académica.

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El material distribuido incluyó consignas políticas y críticas a la influencia de Estados Unidos en América Latina, además de llamados a coordinar acciones, rechazar la presencia de paramilitares y apoyar a Cuba y Palestina - crédito @AndresGuryRod / X
El material distribuido incluyó consignas políticas y críticas a la influencia de Estados Unidos en América Latina, además de llamados a coordinar acciones, rechazar la presencia de paramilitares y apoyar a Cuba y Palestina - crédito @AndresGuryRod / X

La administración universitaria informó que, ante el riesgo detectado, se activó el protocolo de evacuación preventiva en toda la Ciudad Universitaria.

Todas las actividades académicas, administrativas, culturales y de servicios quedaron suspendidas de manera temporal.

El impacto en la movilidad

El impacto de los disturbios trascendió los límites universitarios. Los lanzamientos de papas bomba sobre la calle Barranquilla generaron tráfico vehicular hacia el norte de la ciudad y el Valle de Aburrá.

Conductores que circulaban en dirección a la carretera Medellín-Bogotá, la costa Caribe y Santander y Norte de Santander quedaron atrapados en filas. Estudiantes y empleados de la Universidad de Antioquia debieron interrumpir sus actividades, mientras el temor se mantenía en los alrededores del campus. Tanto la movilidad urbana como la dinámica académica resultaron afectadas por la situación.

El mensaje de los panfletos

Durante los incidentes, se distribuyeron panfletos firmados como “Alianza Clandestina Antifascista”. El contenido, destacado por El Tiempo, emitía críticas a la supuesta influencia “fascista e imperialista” en América Latina, señalando a Estados Unidos como responsable de crisis políticas y sociales en la región.

La emisora citó que la decisión respondió a las circunstancias del momento, en medio de alteraciones del orden registradas en la Universidad de Antioquia, donde se activaron medidas para evitar incidentes mayores - crédito @AndresGuryRod / X
La emisora citó que la decisión respondió a las circunstancias del momento, en medio de alteraciones del orden registradas en la Universidad de Antioquia, donde se activaron medidas para evitar incidentes mayores - crédito @AndresGuryRod / X

“Si la libertad de culto, opinión y asociación representaron la superestructura política del capitalismo librecambista, la piratería, el saqueo, la guerra y el genocidio cumplen hoy la misma función en el capitalismo imperialista. El bloque occidental, otrora autoproclamado defensor de la igualdad, la fraternidad y los derechos humanos, resuelve ahora todas sus dificultades apelando, no a la democracia liberal, sino al fascismo”, se puede leer en los panfletos difundidos en la Universidad de Antioquia.

Los textos llamaban a una respuesta coordinada para “frenar al fascismo en todos los frentes, combinar todas las formas de lucha”, manifestaban rechazo a la presencia de paramilitares y administradores a quienes calificaban de cómplices dentro de la universidad, y expresaban solidaridad con movimientos y países como Cuba, Palestina, Irán y Líbano.

“Parafraseando a Durruti: estamos ante el fascismo o la revolución; aquel que vote y después se quede como si nada será un contrarrevolucionario. Aquel que no vote y se quede también como si nada será otro contrarrevolucionario. ¡Ahora es cuando! ¡Frenar al fascismo en todos los frentes, combinar todas las formas de lucha! ¡Fuera plazas y paramilitares de la UdeA! ¡Usaremos los medios que las circunstancias nos permitan e impongan! ¡Arriba la resistencia cubana, palestina, iraní y libanesa! ¡Solidaridad con todos los pueblos agredidos por el imperialismo! ¡Por un frente antifascista y antimperialista!“, se lee al final de los panfletos.

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