Colombia

Rescataron a una cría de ballena encallada en playas de Tasajera, Magdalena

La autoridad ambiental del Magdalena, Corpomag, activó un operativo el miércoles 3 de junio tras reportes ciudadanos confirmados y envió un equipo técnico para evaluar al cetáceo y definir el protocolo de manejo

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La Corporación Autónoma Regional del Magdalena solicitó a los habitantes mantener distancia, no tocar al ejemplar ni intentar devolverlo por cuenta propia, ante riesgos sanitarios y de seguridad para las personas y el animal - crédito @luchovoltios/X

Una cría de ballena quedó encallada en la mañana del miércoles 3 de junio en Tasajera, en el departamento de Magdalena, y las autoridades ambientales activaron una atención de emergencia porque la zona es un corredor de tránsito de fauna marina por su cercanía a la Ciénaga Grande y al mar Caribe, según la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpomag).

El animal, de entre 4 y 5 metros, fue visto por la comunidad muy cerca de la orilla y con dificultades para moverse. De acuerdo con los reportes de habitantes y pescadores ratificados por Corpamag, el cetáceo permaneció varado durante horas en la playa del corregimiento, jurisdicción del municipio de Puebloviejo.

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La respuesta reunió a personal de Corpamag, Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de la Vía Parque Isla de Salamanca, el Acuario Mundo Marino y pescadores de la comunidad.

Una cría de ballena quedó encallada en Tasajera, Magdalena, activando un operativo de rescate en el corredor marino del Caribe colombiano - crédito @ColombiaOscura/X
Una cría de ballena quedó encallada en Tasajera, Magdalena, activando un operativo de rescate en el corredor marino del Caribe colombiano - crédito @ColombiaOscura/X

Pescadores y habitantes de la zona reportaron que el ballenato tenía una herida en la parte izquierda del cuerpo, detrás de la aleta dorsal. Según esas versiones recogidas en el lugar, la lesión habría sido causada por un objeto punzante que pudo ser un arpón.

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La Corporación Autónoma Regional del Magdalena informó que un equipo técnico se desplazó al sitio para evaluar el estado del cetáceo, verificar si estaba con vida y definir el protocolo de manejo.

Después de esa inspección, personal especializado adelanta labores para trasladar al ejemplar a un centro de vida animal, donde recibirá tratamiento y recuperación.

La emergencia también fue atendida por funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Acuario Mundo Marino y el Parque Isla de Salamanca, de acuerdo con la información del operativo.

El llamado inicial a las autoridades lo hicieron los pescadores de Tasajera al advertir que la cría no podía salir por sus propios medios.

Personal de Corpamag, Parques Nacionales Naturales, el Acuario Mundo Marino y la comunidad trabajaron juntos para salvar al cetáceo varado - crédito @ColombiaOscura/X
Personal de Corpamag, Parques Nacionales Naturales, el Acuario Mundo Marino y la comunidad trabajaron juntos para salvar al cetáceo varado - crédito @ColombiaOscura/X

Corpamag pidió a la ciudadanía no acercarse al animal, no intentar jalarlo al agua y no tocarlo. La entidad explicó que mantener distancia reduce riesgos sanitarios y de seguridad tanto para las personas como para el ejemplar.

La corporación señaló que emitirá un reporte oficial cuando termine la valoración en campo. Ese informe deberá precisar el estado definitivo del cetáceo y las medidas adoptadas tras la atención inicial.

Tasajera, en el municipio de Puebloviejo, es una zona de paso de fauna marina por su ubicación entre la Ciénaga Grande y el mar Caribe.

Autoridades rescataron a una cría de ballena en Tasajera, Magdalena, el cetáceo presentaba una herida por lo que necesitó atención médica de las autoridades marítimas - crédito @ColombiaOscura/X
Autoridades rescataron a una cría de ballena en Tasajera, Magdalena, el cetáceo presentaba una herida por lo que necesitó atención médica de las autoridades marítimas - crédito @ColombiaOscura/X

Según la información divulgada sobre este tipo de eventos en el Caribe colombiano, los varamientos de ballenas suelen asociarse a desorientación, enfermedades, golpes de embarcaciones, ataques de pescadores o cambios en las corrientes marinas.

Según el reporte, la acción conjunta permitrá guiar al ejemplar hacia una zona de aguas más profundas para facilitar su regreso al mar abierto.

Pescadores de Ciénaga, Magdalena, rescataron a una tortuga caguama en peligro crítico

Pescadores de Ciénaga rescatan a una tortuga caguama en peligro crítico atrapada en raíces de manglar - crédito Corpomag
Pescadores de Ciénaga rescatan a una tortuga caguama en peligro crítico atrapada en raíces de manglar - crédito Corpomag

Pescadores del municipio de Ciénaga rescataron a una tortuga caguama (Caretta caretta) hembra adulta en peligro crítico de extinción que había quedado atrapada entre raíces de manglar en el sector del puente de La Barra, en la Ciénaga Grande de Santa Marta. La comunidad alertó a Corpamag y a la Policía Nacional para activar la atención del animal.

Según los reportes, en la evaluación inicial del Centro de Rescate de Fauna Marina los veterinarios realizaron exámenes diagnósticos, incluida una ecografía, y encontraron que la tortuga presentaba huevos con buen desarrollo. Por ese resultado, se determinó su liberación inmediata para que continúe su proceso reproductivo y pueda anidar en las playas.

De acuerdo con los reportes, tras el aviso “el equipo interdisciplinario del Centro de Rescate de Fauna Marina, alianza entre Corpamag, el Centro de Vida Marina y la Fundación CIM Caribe, se desplazó al lugar para atender la emergencia”. La tortuga fue llevada por la comunidad a la estación de Policía, donde quedó a disposición del equipo especializado para su valoración médica y manejo integral.

“Este tipo de reportes nos permite actuar de manera oportuna y salvar la vida de estos ejemplares”, afirmó Julieth Prieto bióloga marina de Corpamag, en declaraciones citadas por La FM. La funcionaria agregó: “Estas especies cumplen un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas marinos, lo que a su vez impacta positivamente la productividad pesquera”.

Las autoridades también informaron que el animal tenía una marquilla, un indicio de que ya había sido liberada antes y que se trata de un caso de recaptura. Corpamag pidió a los pescadores no retirar esas marcas porque aportan información sobre movilidad, alimentación y uso de hábitat.

Prieto señaló que el rescate cobra relevancia por tratarse de una hembra en edad reproductiva y en temporada de anidación en playas del departamento del Magdalena. “Destacamos el compromiso de los pescadores, quienes dedicaron tiempo, esfuerzo y recursos para lograr el rescate”, dijo.

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