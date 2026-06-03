Sergio Fajardo dio a conocer sus 10 condiciones para que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se disputen su millón de votos

Sergio Fajardo, excandidato a la Presidencia de Colombia - crédito Lina Gasca/Colprensa

Sergio Fajardo, que fue el cuarto candidato con mayor votación en la primera vuelta presidencial de Colombia con más de un millón de votos, presentó un decálogo de condiciones innegociables para las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se enfrentarán en la segunda vuelta en la que se definirá al próximo presidente de Colombia.

En su cuenta de X, el exgobernador de Antioquia, aunque no hizo alusión a los dos dirigentes, considera que son los puntos clave que tendrán en cuenta sus votantes para adherirse a sus proyectos políticos.

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El primer punto del documento apunta al tono de la campaña. Fajardo exige que los candidatos “civilicen, moderen y rebajen la crispación” y dejen de tratar a sus adversarios como enemigos.

“Las formas son el fondo. Y los adversarios no pueden ser considerados enemigos. Ningún colombiano debe ser considerado así”, expresó Fajardo en el decálogo.

Sergio Fajardo presentó un decálogo de condiciones para evaluar su apoyo en la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella - crédito @sergio_fajardo/X

No a la Constituyente y a la ‘Paz Total’

Uno de los puntos, especialmente dirigido al sector de Cepeda, es el rechazo a cualquier intento de modificar la Constitución por medio de una Asamblea Constituyente. Fajardo pide respeto “explícito e irrestricto” al equilibrio institucional y a la independencia de poderes, y declara incompatible ese compromiso con una reforma constitucional por esa vía.

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“Esto no es compatible con el permanente cuestionamiento a nuestra Constitución Política y a la arquitectura institucional. Mucho menos con los intentos de socavarla o cambiarla con una Asamblea Constituyente”, apuntó.

El decálogo también exige auditar la administración saliente de Gustavo Petro mediante un “riguroso informe de rendición de cuentas” acompañado de medidas anticorrupción. La demanda busca que el próximo Gobierno revise con rigor la gestión que termina y no archive sus expedientes.

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El decálogo de Fajardo exige a las campañas reducir la polarización política y rechazar la confrontación y el odio en los discursos electorales - crédito @sergio_fajardo/X

“Los recursos públicos son sagrados, hay que auditar a la actual administración con un riguroso informe de rendición de cuentas y una batería de medidas que eviten que la corrupción siga robando la plata pública”, propuso.

En materia de seguridad, Sergio Fajardo reclama una “agenda seria de seguridad y presencia territorial del Estado”, define la Paz Total como un fracaso y plantea su terminación, por lo que incluye una referencia explícita al Plan Guardián, la propuesta de seguridad de la campaña de Fajardo, que la catalogó como “una respuesta sólida” a la Paz Total.

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“El incremento de la inseguridad, el crimen, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales y bandas criminales en buena parte del territorio nacional exige recuperar el control, proteger a la ciudadanía y enfrentar las economías ilegales. También exige proteger la biodiversidad, porque no hay agenda ambiental sin seguridad, paz y control territorial”, indicó.

Fajardo condiciona su apoyo al fin de la política de Paz Total y la adopción del Plan Guardián para fortalecer la seguridad y la presencia estatal en el país - crédito @sergio_fajardo/X

Las otras ‘líneas rojas’

En el frente social, el decálogo mantiene el tono exigente, aunque con menor confrontación. En educación, Fajardo pide un compromiso real con la calidad desde la primera infancia, el fortalecimiento de los maestros y la apertura de oportunidades para los jóvenes, un terreno asociado a uno de los activos más reconocidos de su paso por Medellín y de sus campañas presidenciales.

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“Necesitamos fortalecer a maestras y maestros, recuperar los aprendizajes y abrir mas oportunidades para que las y los jóvenes puedan estudiar, graduarse, trabajar y construir su futuro en Colombia”, recalcó.

En salud, el documento reclama un sistema centrado en los pacientes, con recursos bien administrados y presencia territorial real. “El sistema debe volver a estar centrado en la dignidad de los pacientes, con reglas claras, buen manejo de los recursos y presencia real en los territorios”, señaló Fajardo.

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El millón de votos retenidos por Fajardo en la primera vuelta es considerado clave para definir el resultado del 21 de junio - crédito Colprensa

También plantea un Estado que garantice los derechos de la Constitución de 1991 “sin clientelismo ni amiguismos”, con protección explícita para las mujeres, la población Lgbtiq+ y las comunidades étnicas. A eso suma una agenda de desarrollo productivo apoyada en la inversión privada, la seguridad jurídica y la infraestructura.

“Necesitamos seguridad jurídica y una infraestructura que impulse la competitividad e integre nuestras regiones, con una política de desarrollo productivo que nos proporcione prosperidad, inclusión y bienestar”, indicó.

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El último eje es la política exterior, donde Fajardo pide una diplomacia soberana, pragmática y profesional que deje atrás las peleas personales y las afinidades ideológicas que marcaron la acción internacional del gobierno Petro, aunque también rechazó cualquier injerencia de otras naciones a las problemáticas del país.

Elecciones presidenciales Colombia 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Creemos en el diálogo, la colaboración y una Colombia abierta al mundo, y el mundo en Colombia. Rechazamos cualquier intento de injerencia en nuestras decisiones y exigimos respeto por nuestra soberanía, como respetaremos la de todos los países”, concluyó.

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Hasta el momento, ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda se han pronunciado sobre las condicionales expuestas por Sergio Fajardo.

Aunque no ha definido por cuál de las dos opciones podría escoger, si ha expresado constantemente su molestia por la forma en la que De la Espriella ha realizado su campaña política, por lo que se descartaría cualquier respaldo hacia ese candidato.