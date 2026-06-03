Colombia

Abelardo de la Espriella habló del supuesto encuentro con Álvaro Uribe después de la primera vuelta: “No hemos hablado”

En redes sociales se ha vuelto viral un supuesto encuentro entre el expresidente colombiano (2002-2010) y el abogado de derecha, quien ganó la primera vuelta con más de 10 millones de votos

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Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa
Álvaro Uribe anunció su apoyo en segunda vuelta a Abelardo de la Espriella tras los resultados de la primera vuelta presidencial - crédito Colprensa

Desde el 1 de junio de 2026 circula en redes sociales un video que muestra un encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que superó los 10 millones de votos en la primera vuelta realizada el 31 de mayo de 2026.

El video sugiere una reunión posterior a la jornada electoral, aunque el encuentro entre el abogado y el exmandatario tuvo lugar en 2024.

En una entrevista con Semana, Abelardo de la Espriella explicó que el encuentro fue una reunión entre amigos en su residencia, realizada hace dos años.

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Abelardo de la Espriella explicó que el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe fue una reunión entre amigos en su residencia, realizada hace dos años - crédito Sergio Acero/REUTERS
Abelardo de la Espriella explicó que el encuentro con el expresidente Álvaro Uribe fue una reunión entre amigos en su residencia, realizada hace dos años - crédito Sergio Acero/REUTERS

El abogado señaló que, tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, no se ha reunido ni ha hablado con el expresidente Uribe Vélez. Agregó que lo único que ha recibido del líder del Centro Democrático es una felicitación, a la que respondió con un agradecimiento.

“No hemos hablado. Él me mandó felicitar y yo le agradecí”, expresó De la Espriella. Además, recordó el mensaje que le entregó a la excandidata Paloma Valencia, quién quedó tercera en la contienda y anunció su apoyo a De la Espriella en segunda vuelta presidencial.

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“El mensaje que le di a Paloma: Yo agradecí la gallardía de Paloma Valencia. Le dije que era una gran patriota y una luchadora”, expresó.

Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Charlie Cordero/REUTERS
Paloma Valencia confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta, que se realizará el 21 de junio de 2026 - crédito Charlie Cordero/REUTERS

Abelardo de la Espriella reiteró su respeto por el expresidente Uribe y cuestionó al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, al asegurar que “ha hecho su vida política” atacando al líder del Centro Democrático. “Todo mi respeto para el expresidente Uribe”, aseveró.

El candidato presidencial declaró a Semana que el expresidente Álvaro Uribe comprendió que los resultados obtenidos el 31 de mayo correspondían a un movimiento popular.

“Él sin hablar conmigo dijo que me iba a apoyar y Paloma hizo lo propio. Yo no tengo que hablar con ellos. Ellos no están pendientes ni de puestos ni de nada”, aseveró.

Por ese motivo, indicó que él “va cambiar la política para siempre. no a hacer la política de siempre”.

Sobre la propuesta de Paloma Valencia de tomarse un café con Juan Daniel Oviedo, Sergio Fajardo y Claudia López, Abelardo de la Espriella expresó que “aquí no hay disciplina de perros. ¿Quién soy yo para decir si Paloma está en lo correcto. Estoy en lo mío haciendo mi campaña“.

Apoyo Álvaro Uribe

Una vez conocido que Abelardo de la Espriella pasaba a primera vuelta presidencial, el expresidente Álvaro Uribe Vélez comunicó su apoyo inmediato a l abogado.

El expresidente Uribe instó a sus seguidores a votar por él, argumentando que el país enfrenta el riesgo de acercarse a modelos políticos como el chavismo.

Álvaro Uribe instó a sus seguidores a votar por él, argumentando que el país enfrenta el riesgo de acercarse a modelos políticos como el chavismo - crédito Juan David Duque/REUTERS
Álvaro Uribe instó a sus seguidores a votar por él, argumentando que el país enfrenta el riesgo de acercarse a modelos políticos como el chavismo - crédito Juan David Duque/REUTERS

El reporte oficial de la Registraduría Nacional reveló que De la Espriella, acompañado por José Manuel Restrepo, logró más de 10 millones de votos. La fórmula de Iván Cepeda y Aída Quilcué se ubicó en segunda posición y la dupla liderada por Valencia quedó rezagada, situando al Centro Democrático fuera de la contienda principal.

Uribe explicó su respaldo como un acto de coherencia y lealtad con sus principios, resaltando la importancia de defender la Constitución, las libertades y la austeridad estatal.

Además, reiteró su rechazo a la posibilidad de un gobierno vinculado con Gustavo Petro o Iván Cepeda, a quienes asoció con riesgos democráticos y apoyo de grupos armados. Uribe pidió a sus simpatizantes votar decididamente por De la Espriella.

Paloma Valencia, por su parte, confirmó desde el Hotel GHL Capital que respaldará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial.

En sus declaraciones, la también senadora agradeció el acompañamiento recibido durante la jornada electoral y expresó su gratitud a quienes votaron por ella.

Valencia afirmó que desde el inicio de la campaña presidencial tuvo claro que su defensa se centró en la Constitución y la libertad de Colombia. Por esta razón, señaló que, a pesar de los “ataques”, mantiene el compromiso de servir al país.

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