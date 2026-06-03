Juanda Caribe reveló cómo se preparó para enfrentar su nueva vida con Sheila y su hija: “La hora de la verdad”

El finalista del reality compartió con Infobae Colombia cómo asume los desafíos personales luego de las polémicas por acusaciones de infidelidad y la ruptura con la madre de su hija - crédito cortesía Canal RCN

Un par de días después de la final de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, los finalistas y el ganador regresaron a su vida normal y enfrentaron situaciones personales derivadas de acciones ocurridas dentro del programa, como en el caso del artista Juanda Caribe.

Meses antes de la final, Juanda Caribe se vio envuelto en una polémica en redes sociales, tras ser acusado de infidelidad hacia la madre de su hija, Sheila Gandara, quien también es creadora de contenido. En redes circularon capturas de pantalla que apuntaban a un presunto engaño, además de comentarios sobre la cercanía que mantuvo con la influencer Mariana Zapata, lo que fue interpretado por algunos usuarios como el inicio de una relación sentimental dentro del programa.

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Las acusaciones de infidelidad afectaron la imagen pública de Juanda Caribe y llevaron a que su pareja anunciara la ruptura a través de redes sociales. Sheila Gandara, además, responsabilizó al comediante por complicaciones en su embarazo. La relación terminó mientras Juanda permanecía aislado en el reality, sin conocimiento de la situación.

Al finalizar la temporada y al conocer la situación con su expareja, así como los cambios en su vida junto a su hija, Juanda Caribe explicó a Infobae Colombia cómo se ha preparado para afrontar esta nueva etapa. Según el artista, su principal objetivo es lograr que la vida de su hija sea lo más estable posible.

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Cuestionado sobre el proceso de preparación, Juanda aclaró: “Llegó la hora de la verdad, viajo para Barranquilla para enfrentar mi realidad, reintegrarnos a la sociedad, ver cuál es mi situación actual y tomar decisiones para lo que viene”.

El también cantante explicó que parte de su preparación ha sido su intuición, pues aseguró que estando dentro del programa había recibido señales de que su familia ya no era igual.

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“Soy una persona que intuye mucho. Me cojo las señales en el aire, digámoslo así. Y creo que había, muchas señales que me indicaban algo que ya confirmé. Quiero tomar las mejores decisiones de aquí en adelante para lo que es mi relación con mi hija. Mis papás, que están aquí conmigo desde el día de la final,se quedaron conmigo, he hablado mucho con ellos”, explicó a este medio.

Juanda Caribe contó que fueron sus padres quienes le informaron sobre las noticias y comentarios difundidos en redes sociales y medios de comunicación acerca de su vida personal y su participación en el programa, de las que el artista afirmó que parte de esa información es falsa.

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“Ellos ya me han puesto al tanto de parte de la información. Cuando te enteras de ciertas cosas, sorprende, porque no esperas que se amplifiquen tanto. A veces es un dato pequeño, pero lo presentan como algo mucho más grande. por lo menos me he dado cuenta de que hay como veintipico de noticias falsas que tengo cómo soportar que son falsas”, añadió.