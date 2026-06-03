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Estas son las seis universidades colombianas que están entre las mejores del mundo: sus egresados tienen más posibilidad de conseguir trabajo

Este listado ha posicionado a la Universidad Nacional como la institución más destacada de Colombia

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Seis instituciones colombianas lograron ingresar al selecto grupo de las 2.000 mejores universidades del mundo, de acuerdo con la última medición del Center for World University Rankings - crédito @UdeA - @UIS - @UANTONIONARINO - @UniJaveriana - @Uniandes - @UNALOficial / X
Seis instituciones colombianas lograron ingresar al selecto grupo de las 2.000 mejores universidades del mundo, de acuerdo con la última medición del Center for World University Rankings - crédito @UdeA - @UIS - @UANTONIONARINO - @UniJaveriana - @Uniandes - @UNALOficial / X

El más reciente ranking del Center for World University Rankings (CWUR) ha generado atención en el ámbito académico colombiano, luego de que seis universidades del país lograran posicionarse entre las mejores 2.000 del mundo. Este reconocimiento internacional confirma el avance de la educación superior en Colombia, especialmente en áreas como investigación y formación profesional.

La evaluación del CWUR no depende de encuestas ni de datos proporcionados por las propias universidades, sino que se basa en información bibliométrica y resultados verificables. El ranking considera cuatro factores principales: educación y empleabilidad (25%), calidad del profesorado (10%) e investigación (40%), lo que le otorga un carácter objetivo y riguroso.

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El listado global, que analizó más de 21.000 instituciones, incluyó a las mismas seis universidades colombianas que habían figurado el año anterior. Sin embargo, esta cifra representa una menos que la registrada hace dos años, lo que evidencia tanto la estabilidad como el desafío de mantener la presencia en el selecto grupo internacional.

La Universidad Nacional de Colombia lidera el ranking nacional al ubicarse en el puesto 757 a nivel global según el CWUR - crédito CWUR
La Universidad Nacional de Colombia lidera el ranking nacional al ubicarse en el puesto 757 a nivel global según el CWUR - crédito CWUR

Las universidades colombianas en el listado global

Tres universidades nacionales lograron ubicarse entre las primeras 1.000 del mundo, un hecho que resalta la competitividad del sistema educativo colombiano. La Universidad Nacional de Colombia obtuvo el mejor desempeño, situándose en el puesto 757 a nivel mundial y logrando una calificación de 72,2 puntos sobre 100 posibles. Este resultado representa una mejora de veinte lugares respecto a la edición anterior del ranking.

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La Universidad de los Andes se ubicó en la posición 919, mientras que la Universidad de Antioquia alcanzó el puesto 985, mejorando seis posiciones respecto a su registro anterior. Estas instituciones, junto con la Pontificia Universidad Javeriana (puesto 1.600), la Universidad Antonio Nariño (1.732) y la Universidad Industrial de Santander (1.833), conforman el grupo colombiano en el ranking CWUR.

Criterios de evaluación y áreas de mejora para Colombia

El ranking otorga especial relevancia a la producción científica, analizando la cantidad de artículos publicados en revistas de alto impacto y la frecuencia con la que estos son citados por otros investigadores. El 40% de la calificación total corresponde al desempeño en esta área, lo que exige a las universidades mantener una alta productividad académica.

El ranking CWUR evalúa aspectos como la investigación, la empleabilidad y la calidad del profesorado, sin depender de encuestas ni datos proporcionados por las propias universidades - crédito CWUR
El ranking CWUR evalúa aspectos como la investigación, la empleabilidad y la calidad del profesorado, sin depender de encuestas ni datos proporcionados por las propias universidades - crédito CWUR

Las instituciones colombianas sobresalen en empleabilidad, con la Universidad de los Andes en el puesto 650 a nivel mundial en este indicador, y en investigación, donde la Universidad Nacional figura como la número 724. Sin embargo, persisten retos en la calidad y reconocimiento del profesorado, así como en la reputación académica de los egresados.

La presencia constante de las mismas seis universidades en el listado internacional subraya la necesidad de impulsar estrategias para fortalecer los indicadores menos desarrollados, especialmente en lo relacionado con la excelencia docente y la visibilidad internacional de las investigaciones.

Panorama regional y mundial del ranking CWUR

La región latinoamericana cuenta con representación destacada en el ranking, encabezada por la Universidad de Sao Paulo (puesto 119), seguida por la Universidad Nacional Autónoma de México (287), la Universidad Federal de Río de Janeiro (346), la Universidad de Campinas (379) y la Universidad Católica de Chile (421). Las universidades colombianas, aunque todavía distantes de los primeros lugares regionales, mantienen una presencia relevante en el contexto sudamericano.

Tres universidades colombianas figuran entre las primeras 1.000 del mundo, destacando el avance del país en investigación y formación profesional - crédito @UNALOficial / X
Tres universidades colombianas figuran entre las primeras 1.000 del mundo, destacando el avance del país en investigación y formación profesional - crédito @UNALOficial / X

El listado mundial está liderado por la Universidad de Harvard, que alcanzó la máxima calificación de 100 puntos sobre 100. El top cinco lo completan el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford, la Universidad de Cambridge y la Universidad de Oxford. Estados Unidos domina el ranking con ocho instituciones entre las diez primeras y es el segundo país con más universidades en el top 2.000, solo superado por China.

En el ranking de este año, China cuenta con 346 instituciones entre las mejores 2.000, mientras que Japón, liderado por la Universidad de Tokio (puesto 13), suma 107. El Reino Unido destaca con 89 universidades, con Cambridge como la mejor universidad pública global durante doce años consecutivos. Francia, por su parte, está representada por 71 instituciones, y Rusia por 43, encabezadas por la Universidad Estatal de Moscú (puesto 245).

Metodología y evolución del CWUR

El Center for World University Rankings inició su publicación en 2012 como un proyecto enfocado en las 100 mejores universidades del mundo. Su impacto llevó a ampliar en 2014 la cobertura a 1.000 instituciones, y actualmente el listado incluye a 2.000.

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